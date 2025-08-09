Bîrligea l-a impresionat Mihai Stoica, după ce l-a văzut pe atacantul FCSB-ului cu lacrimi în ochi: „Psihologul cel mai bun e golul”

Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al roș-albaștrilor, a vorbit despre implicarea și determinarea lui Daniel Bîrligea (25 de ani).

Atacantul a fost eroul serii în victoria cu Drita, scor 3-2, din prima manșă a turului #3 din preliminariile Europa League, reușind să marcheze două goluri.

Fotbalistul a avut lacrimi în ochi când a vorbit de perioada dificilă prin care a trecut, iar momentul a fost apreciat de Mihai Stoica.

Mihai Stoica, după ce l-a văzut pe Bîrligea cu lacrimi în ochi: „Psihologul cel mai bun e golul”

„A fost impresionant şi eu mă bucur că există şi jucători care se pot manifesta aşa. Unii nu înţeleg că fotbaliştii au trăiri, chiar dacă toată lumea spunea că la contractele lor... Nu e chiar aşa.

Chiar am stat foarte mult de vorbă în ziua meciului, dimineaţa, cu Bîrligea, Mihai Popescu, Lixandru, Târnovanu şi Şut. Vorbea aşa, era mâhnit că l-a durut, a forţat şi a făcut fractură de stres. Îţi dai seama cât îşi dorea el să joace împotriva CFR-ului în Supercupă.

Îţi dai seama cât îşi dorea el să joace în cupele europene şi uite că abia acum a fost acel Daniel Bîrligea. Poate nici acum nu era de 90 de minute, dar uite că a fost.

Era supărat pentru că toţi erau cu privirea în pământ, dar psihologul cel mai bun e golul unu şi golul doi e şi mai bun”, a declarat Stoica la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Bîrligea, cu lacrimi în ochi la interviu

După meci, atacantul campioanei a vorbit despre perioada slabă traversată de FCSB și a explicat ce își propune echipa în continuare.

„Cel mai important a fost că am câștigat. Aveam nevoie de o victorie să ne dea moral, să simțim că putem câștiga, pentru că în ultimele săptămâni am crezut că nu mai știm să jucăm fotbal, să dăm două pase.

În a doua repriză am reușit să ne trezim din hibernare și s-a văzut altă pregătire mentală, altă agresivitate, s-a văzut că ne-am luptat.

Trebuie să ne uităm bine la repriza secundă, să luăm exemplu de acolo. Am încercat cu toții să schimbăm ceva și cred că am reușit, dar încă nu e suficient, trebuie să muncim mai mult.

Cred că am fost puțin relaxați la meciurile trecute, dar a trecut și trebuie să ne uităm la prezent și să demonstrăm. Nu putem să trăim din sezonul trecut, trebuie să ne concentrăm pe sezonul acesta.

Cred că e mult mai important că a câștigat echipa decât că am marcat eu. La retur trebuie să arătăm dăruire, luptă și determinare. Dacă vom da totul pe teren, nu vom avea probleme”, a declarat Daniel Bîrligea, la Pro TV.

Trebuie să mergem în Kosovo și să arătăm că ne-am trezit. Am ieșit cu toții la cină și asta cred că ne-a ajutat. Sper să continuăm așa, Daniel Bîrligea

„A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor”, a mai spus atacantul.

Returul cu Drita va avea loc pe 14 august, de la ora 21:00.

