Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că  nu mai știm să dăm două pase"
Daniel Birligea FOTO: Sport Pictures
Europa League

Bîrligea, în lacrimi Atacantul a fost emotiv după victoria cu Drita: „Am crezut că nu mai știm să dăm două pase"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 08.08.2025, ora 00:10
Actualizat: 08.08.2025, ora 00:25
  • FCSB - DRITA 3-2. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul „roș-albaștrilor” care a marcat o „dublă” azi, a vorbit despre victoria cu formația din Kosovo, la finalul partidei.

FCSB a revenit miraculos în meciul cu Drita, după ce a fost condusă cu 2-0.

FCSB - DRITA 3-2. Daniel Bîrligea, după meci: „Credeam că nu mai știm să dăm două pase”

Atacantul campioanei a vorbit despre perioada slabă traversată de FCSB și a explicat ce își propune echipa în continuare.

„Cel mai important a fost că am câștigat. Aveam nevoie de o victorie să ne dea moral, să simțim că putem câștiga, pentru că în ultimele săptămâni am crezut că nu mai știm să jucăm fotbal, să dăm două pase.

În a doua repriză am reușit să ne trezim din hibernare și s-a văzut altă pregătire mentală, altă agresivitate, s-a văzut că ne-am luptat.

Trebuie să ne uităm bine la repriza secundă, să luăm exemplu de acolo. Am încercat cu toții să schimbăm ceva și cred că am reușit, dar încă nu e suficient, trebuie să muncim mai mult.

Cred că am fost puțin relaxați la meciurile trecute, dar a trecut și trebuie să ne uităm la prezent și să demonstrăm. Nu putem să trăim din sezonul trecut, trebuie să ne concentrăm pe sezonul acesta.

Cred că e mult mai important că a câștigat echipa decât că am marcat eu. La retur trebuie să arătăm dăruire, luptă și determinare. Dacă vom da totul pe teren, nu vom avea probleme”, a declarat Daniel Bîrligea, la Pro TV.

Trebuie să mergem în Kosovo și să arătăm că ne-am trezit. Am ieșit cu toții la cină și asta cred că ne-a ajutat. Sper să continuăm așa, Daniel Bîrligea, atacant FCSB

Bîrligea, cu lacrimi în ochi la interviu

La zona mixtă, Daniel Bîrligea a avut lacrimi în ochi când a vorbit de perioada dificilă prin care a trecut, conform digisport.ro:

„A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor”.

Este profilul de jucător căruia, indiferent de rezultat, nu ai ce să-i reproșezi. E un luptător, dă tonul la pressing. Chiar dacă nu întorceau scorul, eu aveam același discurs, că el dă totul pe teren și încearcă de fiecare dată Ilie Dumitrescu, la Digi Sport Special
Bîrligea, în lacrimi la interviu. Captură Digi Sport (6).jpg
Bîrligea, în lacrimi la interviu. Captură Digi Sport (6).jpg

FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu
FCSB - Drita. FOTO Sabin Cirstoveanu

