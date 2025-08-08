FCSB - DRITA 3-2. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul „roș-albaștrilor” care a marcat o „dublă” azi, a vorbit despre victoria cu formația din Kosovo, la finalul partidei.

FCSB a revenit miraculos în meciul cu Drita, după ce a fost condusă cu 2-0.

FCSB - DRITA 3-2 . Daniel Bîrligea, după meci: „Credeam că nu mai știm să dăm două pase”

Atacantul campioanei a vorbit despre perioada slabă traversată de FCSB și a explicat ce își propune echipa în continuare.

„Cel mai important a fost că am câștigat. Aveam nevoie de o victorie să ne dea moral, să simțim că putem câștiga, pentru că în ultimele săptămâni am crezut că nu mai știm să jucăm fotbal, să dăm două pase.

În a doua repriză am reușit să ne trezim din hibernare și s-a văzut altă pregătire mentală, altă agresivitate, s-a văzut că ne-am luptat.

Trebuie să ne uităm bine la repriza secundă, să luăm exemplu de acolo. Am încercat cu toții să schimbăm ceva și cred că am reușit, dar încă nu e suficient, trebuie să muncim mai mult.

Cred că am fost puțin relaxați la meciurile trecute, dar a trecut și trebuie să ne uităm la prezent și să demonstrăm. Nu putem să trăim din sezonul trecut, trebuie să ne concentrăm pe sezonul acesta.

Cred că e mult mai important că a câștigat echipa decât că am marcat eu. La retur trebuie să arătăm dăruire, luptă și determinare. Dacă vom da totul pe teren, nu vom avea probleme”, a declarat Daniel Bîrligea, la Pro TV.

Trebuie să mergem în Kosovo și să arătăm că ne-am trezit. Am ieșit cu toții la cină și asta cred că ne-a ajutat. Sper să continuăm așa, Daniel Bîrligea, atacant FCSB

Bîrligea, cu lacrimi în ochi la interviu

La zona mixtă, Daniel Bîrligea a avut lacrimi în ochi când a vorbit de perioada dificilă prin care a trecut, conform digisport.ro:

„A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor”.

Este profilul de jucător căruia, indiferent de rezultat, nu ai ce să-i reproșezi. E un luptător, dă tonul la pressing. Chiar dacă nu întorceau scorul, eu aveam același discurs, că el dă totul pe teren și încearcă de fiecare dată Ilie Dumitrescu, la Digi Sport Special

