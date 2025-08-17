Bîrligea, obiective mărețe Atacantul de la FCSB, despre sezonul european: „Vrem să depășim ceea ce am realizat anul trecut” 

Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre obiectivele echipei în cupele europene, în acest sezon.

FCSB se poate califica în grupa principală a Europa League dacă o va elimina pe Aberdeen.

Daniel Bîrligea, obiective îndrăznețe în Europa: „Vrem să depășim ceea ce am realizat anul trecut”

Atacantul campioanei a vorbit despre așteptările pe care le are de la sezonul european al echipei. Acesta și-a propus obiective importante pentru acest an.

„Primul obiectiv este să ne calificăm în grupele Europa League. După aceea, ne dorim să ieșim din grupă. Sunt mulți pași, dar nu vrem să ne gândim la semifinală sau finală.

Ar fi frumos să ajungem până acolo, n-o să ne fie ușor, dar ne dorim să ajungem cât mai departe, să depășim ceea ce am realizat în sezonul trecut”, a declarat Daniel Bîrligea.

FCSB luptă pentru accesul în grupa principală a Europa League

După ce a eliminat-o pe Drita în turul 3 al Europa League, FCSB și-a asigurat prezența în faza principală a Conference League. Cu toate acestea, campioana României țintește mai sus.

Oficialii și jucătorii de la FCSB visează la grupa principală din cea de-a doua competiție europeană, acolo unde FCSB a fost prezentă anul trecut și a avut un parcurs de excepție.

Pentru a-și îndeplini obiectivul, trupa lui Charalambous trebuie să îi elimine pe scoțienii de la Aberdeen.

Primul meci al „dublei” se va juca în Scoția, joi, 21 august, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

