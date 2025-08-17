Rating dezastruos la „derby-ul MAI vs. MAPN” Reacția acidă după ce meciul CS Dinamo - CSA Steaua a făcut audiență de 4 ori mai mică decât la Petrolul - Hermannstadt!

CS DINAMO - CSA STEAUA 0-0. Cel mai așteptat meci al etapei #3 din Liga 2 a produs, pe Prima Sport și Digi Sport, un rating extrem de slab.

Programat la ora 18:30, oră de Liga 1, derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua, transmis simultan de două posturi, Prima Sport 1 și Digi Sport 1, a strâns doar 0.5 puncte de rating.

CS DINAMO - CSA STEAUA. Rating dezastruos la derby-ul din Liga 2

Anunțul a fost făcut de editorialistul GOLAZO.ro și moderatorul Prima Sport, Silviu Tudor Samuilă, cel care a făcut și o comparație cu repriza secundă a duelului Petrolul - Hermannstadt, meci care a luat startul la ora 21:30.

„Stiti ce rating a facut derby-ul MAI vs MAPN? Nu a sarit de 0.5 puncte de rating pe Prima Sport si Digi la un loc!

De patru ori mai putin ca repriza a doua din Petrolul-Hermannstadt!!! O noua dovada ca banii celor doua ministere ar trebui sa se verse in orice altceva decat in fotbalul profesionist.

Macar Bratu repeta de fiecare data ca obiectivul clubului pe care il reprezinta este formarea de jucatori.

Oprita, in schimb, pare nemultumit ca a terminat bugetul si ca nu i se poate imbunatati lotul.

Si nu, nu e o postare pro FCSB. Este o postare a unui cetatean care nu crede ca Internele si Apararea ar trebui sa finanteze fotbal! Atat!” se arată în postarea lui Silviu Tudor Samuilă de pe Facebook.

CS Dinamo - CSA Steaua 0-0 . Mult zgomot, puțin fotbal

Trei concluzii după un derby șters pe „Arcul de Triumf”.

1. Dinamo a rezistat cu o echipă plină de tineri

Dincolo de absența galeriei, echipa tânără pregătită de Florin Bratu trebuie să primească aprecieri.

Cu o medie de vârstă de 22,2 ani și jucători de doar 16–17 ani aruncați în teren, „câinii” au ținut piept unei formații steliste mult mai solide, cu o medie de vârstă de 26,3 ani și experiență superioară.

Mulți dintre dinamoviștii de pe teren au jucat și în Liga 3.

2. Prea puțin fotbal

Pe teren, fotbal puțin. Nicio ocazie reală de gol timp de mai bine de o repriză, un joc anost, departe de ceea ce promitea afișul.

În schimb, în peluza Stelei a existat energie, cântec și coregrafie, iar în lojele VIP ideea de meci tare a fost salvată de prezența unor nume mari: Anghel Iordănescu, Ionel Augustin, Ștefan Iovan, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae și mulți alții.

3. Un derby cu tribune goale: au existat doar oaspeți

Deși meciul a fost prezentat drept „adevăratul derby”, asistența a fost modestă: doar 2.000 de spectatori în tribune. Totul într-o zi de sâmbătă, la o oră accesibilă, stadionul a rămas departe de atmosfera de altădată.

Cei mai mulți dintre cei prezenți au fost oaspeții, 1.000 doar în peluză, în timp ce Dinamo din Liga 2 nu pare să prezinte interes pentru publicul alb-roșu, ci doar pentru cei apropiați celor din teren.

