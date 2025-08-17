Rating dezastruos la „derby-ul MAI vs. MAPN” Reacția acidă după ce meciul CS Dinamo - CSA Steaua a făcut audiență de 4 ori mai mică decât la Petrolul - Hermannstadt! +44 foto
CS Dinamo - CSA Steaua/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Liga 2

Rating dezastruos la „derby-ul MAI vs. MAPN” Reacția acidă după ce meciul CS Dinamo - CSA Steaua a făcut audiență de 4 ori mai mică decât la Petrolul - Hermannstadt!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.08.2025, ora 14:24
  • CS DINAMO - CSA STEAUA 0-0. Cel mai așteptat meci al etapei #3 din Liga 2 a produs, pe Prima Sport și Digi Sport, un rating extrem de slab.

Programat la ora 18:30, oră de Liga 1, derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua, transmis simultan de două posturi, Prima Sport 1 și Digi Sport 1, a strâns doar 0.5 puncte de rating.

FCSB îl vrea pe Thiam Gigi Becali e gata să-i dubleze salariul atacantului de la Universitatea Cluj
Citește și
FCSB îl vrea pe Thiam Gigi Becali e gata să-i dubleze salariul atacantului de la Universitatea Cluj
Citește mai mult
FCSB îl vrea pe Thiam Gigi Becali e gata să-i dubleze salariul atacantului de la Universitatea Cluj

CS DINAMO - CSA STEAUA. Rating dezastruos la derby-ul din Liga 2

Anunțul a fost făcut de editorialistul GOLAZO.ro și moderatorul Prima Sport, Silviu Tudor Samuilă, cel care a făcut și o comparație cu repriza secundă a duelului Petrolul - Hermannstadt, meci care a luat startul la ora 21:30.

„Stiti ce rating a facut derby-ul MAI vs MAPN? Nu a sarit de 0.5 puncte de rating pe Prima Sport si Digi la un loc!

De patru ori mai putin ca repriza a doua din Petrolul-Hermannstadt!!! O noua dovada ca banii celor doua ministere ar trebui sa se verse in orice altceva decat in fotbalul profesionist.

Macar Bratu repeta de fiecare data ca obiectivul clubului pe care il reprezinta este formarea de jucatori.

Oprita, in schimb, pare nemultumit ca a terminat bugetul si ca nu i se poate imbunatati lotul.

Si nu, nu e o postare pro FCSB. Este o postare a unui cetatean care nu crede ca Internele si Apararea ar trebui sa finanteze fotbal! Atat!” se arată în postarea lui Silviu Tudor Samuilă de pe Facebook.

CS Dinamo - CSA Steaua 0-0. Mult zgomot, puțin fotbal

Trei concluzii după un derby șters pe „Arcul de Triumf”.

1. Dinamo a rezistat cu o echipă plină de tineri

Dincolo de absența galeriei, echipa tânără pregătită de Florin Bratu trebuie să primească aprecieri.

Cu o medie de vârstă de 22,2 ani și jucători de doar 16–17 ani aruncați în teren, „câinii” au ținut piept unei formații steliste mult mai solide, cu o medie de vârstă de 26,3 ani și experiență superioară.

Mulți dintre dinamoviștii de pe teren au jucat și în Liga 3.

CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (44 imagini)

CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+44 Foto
labels.photo-gallery

2. Prea puțin fotbal

Pe teren, fotbal puțin. Nicio ocazie reală de gol timp de mai bine de o repriză, un joc anost, departe de ceea ce promitea afișul.

În schimb, în peluza Stelei a existat energie, cântec și coregrafie, iar în lojele VIP ideea de meci tare a fost salvată de prezența unor nume mari: Anghel Iordănescu, Ionel Augustin, Ștefan Iovan, Ionel Dănciulescu, Marius Niculae și mulți alții.

CS Dinamo - CSA Steaua, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
CS Dinamo - CSA Steaua, înainte de meci (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (43 imagini)

Fani CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro Fanii CSA Steaua înainte de meciul cu CS Dinamo. FOTO: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro
+43 Foto
labels.photo-gallery

3. Un derby cu tribune goale: au existat doar oaspeți

Deși meciul a fost prezentat drept „adevăratul derby”, asistența a fost modestă: doar 2.000 de spectatori în tribune. Totul într-o zi de sâmbătă, la o oră accesibilă, stadionul a rămas departe de atmosfera de altădată.

Cei mai mulți dintre cei prezenți au fost oaspeții, 1.000 doar în peluză, în timp ce Dinamo din Liga 2 nu pare să prezinte interes pentru publicul alb-roșu, ci doar pentru cei apropiați celor din teren.

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

„Greu să te uiți la meciul ăsta”   Daniel Oprița, după remiza din derby-ul cu CS Dinamo: „Nu știu de ce s-au crezut câștigători”
Liga 2
21:53
„Greu să te uiți la meciul ăsta” Daniel Oprița, după remiza din derby-ul cu CS Dinamo: „Nu știu de ce s-au crezut câștigători”
Citește mai mult
„Greu să te uiți la meciul ăsta”   Daniel Oprița, după remiza din derby-ul cu CS Dinamo: „Nu știu de ce s-au crezut câștigători”
„Nu am pretins că suntem Dinamo” Florin Bratu crede că CS Dinamo și CSA Steaua au rolul lor în fotbalul românesc » Jucătorii pe care i-a remarcat
Liga 2
21:25
„Nu am pretins că suntem Dinamo” Florin Bratu crede că CS Dinamo și CSA Steaua au rolul lor în fotbalul românesc » Jucătorii pe care i-a remarcat
Citește mai mult
„Nu am pretins că suntem Dinamo” Florin Bratu crede că CS Dinamo și CSA Steaua au rolul lor în fotbalul românesc » Jucătorii pe care i-a remarcat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
Acestea sunt teritoriile ucrainene aflate în centrul negocierilor de pace / De ce vrea Putin Donbasul și de ce o altă regiune e crucială pentru supraviețuirea Ucrainei
liga 2 steaua bucuresti cs dinamo audienta
Știrile zilei din sport
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Europa League
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Citește mai mult
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Superliga
13:32
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Citește mai mult
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
Superliga
12:28
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault”
Citește mai mult
Ngezana, ironizat Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault”
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Superliga
12:20
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Citește mai mult
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:49
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen
19:11
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV
19:07
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum”
18:34
Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice
Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Top stiri din sport
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Superliga
12:52
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Citește mai mult
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului”
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Campionate
11:26
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Citește mai mult
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească”
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Superliga
10:38
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Citește mai mult
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Campionate
10:58
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League
Citește mai mult
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League

Echipe/Competiții

fcsb 96 CFR Cluj 32 dinamo bucuresti 15 rapid 49 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 16 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
18.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share