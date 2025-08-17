Gigi Nețoiu vrea la Primăria Capitalei Fostul finanțator de la Dinamo sau Voluntari l-a criticat pe președintele Nicușor Dan și și-a anunțat intenția de a candida
Gigi Nețoiu FOTO: Montaj GOLAZO.ro
Gigi Nețoiu vrea la Primăria Capitalei Fostul finanțator de la Dinamo sau Voluntari l-a criticat pe președintele Nicușor Dan și și-a anunțat intenția de a candida

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.08.2025, ora 14:54
alt-text Actualizat: 17.08.2025, ora 15:07
  • Gheorghe Nețoiu (66 de ani), fost finanțator la mai multe echipe din Liga 1, de-a lungul timpului, și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei.
  • Alegerile vor avea loc în toamna acestui an.

În prezent, Stelian Bujduveanu ocupă funcția de primar interimar al Bucureștiului, după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Gigi Nețoiu și-a exprimat intenția de a candida la Primăria Capitalei și l-a atacat pe Nicușor Dan

Nețoiu a vorbit despre alegerile care vor avea loc în București și și-a anunțat intenția de a candida.

Nețoiu l-a atacat pe Nicușor Dan, fostul primar al Capitalei.

„De ce am luat decizia să candidez pentru Primăria Capitalei? Domnul Nicuşor Dan spunea înainte de alegerile de la primărie că dorește cu ardoare să-şi continue proiectele.

Din păcate, bucureştenii nu văd nimic! Primăria a fost doar o rampă de lansare ca să meargă spre cea mai înaltă funcţie din țară.

Nu ştiu dacă bucureştenii au fost mulţumiţi de ce-a făcut, dar faptul că ai plecat şi le-ai promis tot felul de proiecte să le fie mai bine şi după doar câteva luni de zile i-ai abandonat, personal cred că nu-i un lucru normal”, a declarat Gigi Nețoiu, pentru fanatik.ro.

  • De-a lungul timpului, Gigi Nețoiu a fost implicat la 4 cluburi de fotbal. Rocar București, Universitatea Craiova, Dinamo și, cel mai recent, FC Voluntari.

Gigi Nețoiu, promisiune pentru bucureșteni: „Ușile vor fi deschise”

Nețoiu a declarat că, dacă va câștiga alegerile, va avea audiențe săptămânal cu cetățenii:

„Ca o premieră, vă anunț că dacă voi reuşi în acest proiect, sâmbăta şi duminica de la ora 12:00, uşile Primăriei vor fi deschise pentru oamenii de rând, pentru cei care au probleme, pentru bucureștenii care au fost uitaţi.

Sunt convins că voi face tot ce e mai bine pentru oamenii din Bucureşti și nu îi voi dezamăgi”, a mai adăugat Nețoiu.

  • În perioada 2012 - 2014, Gigi Nețoiu a fost deputat în circumscripția electorală Dolj.

Nețoiu, condamnat pentru înșelăciune și spălare de bani. Prejudiciu de 1,5 milioane de dolari față de bugetul statului

În noiembrie 2012, Nețoiu a fost condamnat de Curtea de Apel București la trei ani de închisoare, pentru înșelăciune. Decizia a fost una cu suspendare pentru o perioadă probatorie de 5 ani.

Ulterior, s-a introdus recurs, iar instanțele au decis trimiterea dosarului către rejudecare la Curtea de Apel. În cele din urmă, în anul 2014 a fost descoperit și dovedit un prejudiciu de 1,5 milioane de dolari față de statul român.

Astfel, Nețoiu a fost găsit vinovat de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani. A fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare, fiind ulterior eliberat în decembrie 2015, după un an și jumătate.

Primaria Capitalei Gigi Netoiu bucuresti Nicusor Dan
