Bîrligea are ruptură Atacantul așteaptă rezultatul RMN-ului pentru a afla dacă pleacă sau nu la Belgrad, la Marijana

Superliga

Dan Udrea
Publicat: 01.09.2025, ora 15:26
  • Daniel Bîrligea (25 de ani) s-a accidentat în derby-ul CFR - FCSB 2-2, iar verdictul e că a suferit o leziune musculară.
  • El a ieșit din calculele lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru, însă speră ca ruptura să fie într-o zonă în care Marijana să poată interveni, pentru a-l reface rapid.

Daniel Bîrligea a ratat și derby-ul cu CFR, dar va rata și cele două jocuri din septembrie, ale echipei naționale. Cel cu Canada, 5 septembrie, pe Arena Națională, amical, dar și cu Cipru, din deplasare, pe 9 septembrie, în preliminariile CM. 

Motivul e accidentarea pe care a suferit-o duminică seara. A fost introdus la pauză în meciul cu CFR, dar după doar 10 minute a solicitat schimbare, acuzând probleme medicale la coapsa stângă.

Investigațiile efectuate i-au adus un diagnostic dur: ruptură musculară. 

Din cauza leziunii, Bîrligea a ieșit complet din calculele primei reprezentative.

În schimb, va efectua un RMN, cel mai important verdict al acestuia urmând să indice dacă Bîrligea va putea sau nu să fie tratat la Belgrad, de către Marijana.

Dacă acest lucru va fi posibil, atunci el va ajunge în Serbia în zilele următoare și va fi apt de joc inclusiv la primul meci pe care FCSB îl are programat, duelul cu Csikszereda, din 14 septembrie, de la Miercurea Ciuc.

Dacă ruptura musculară e într-o zonă în care Marijana nu poate interveni, atunci Bîrligea va fi nevoit să se refacă prin metodă clasică și va lua o pauză de cel puțin două-trei săptămâni. Ar urma să fie bun de joc abia la final de septembrie. 

7 goluri
a produs Bîrligea pentru FCSB în cele 9 meciuri oficiale în care a evoluat în acest sezon: a marcat de 4 ori și a oferit 3 pase de gol

Rămas fără Bîrligea, Mircea Lucescu a decis să nu cheme pe nimeni în locul fotbalistului campioanei.

Lipsa de variante, din campionatul intern sau din străinătate l-a determinat pe selecționer să ia această decizie. În lot are doi jucători număr 9: Louis Munteanu și Denis Drăguș. 

Bîrligea a lipsit și în startul sezonului

FCSB nu l-a avut pe Bîrligea nici în primele meciuri oficiale din 2024-2025. El a acuzat probleme la unul dintre degetele de la un picior și a fost nevoit să ia o pauză lungă.

Deși sezonul a început pentru FCSB pe 5 iulie, Bîrligea a bifat prima apariție abia pe 30 iulie, în returul cu Shkendija, din turul 2 preliminar.

Revenirea lui în echipă a ajutat-o pe FCSB să se califice în grupele Europa League. Cea mai bună prestație a avut-o în meciul tur cu Aberdeen, scor 2-2, când a marcat și apoi a pasat decisiv pentru reușita lui Olaru. 

3 atacanți număr 9
are FCSB în lot: Bîrligea, Alibec și Thiam, toți trei vor fi pe lista UEFA

