Cisotti l-a impresionat Daniel Pancu a rămas plăcut surprins de prestația jucătorului de la FCSB în meciul cu CFR: „E inteligent”

CFR-FCSB 2-2. Daniel Pancu (48 de ani) a fost impresionat de prestația lui Juri Cisotti (32 de ani) la meciul din Gruia.

Juri Cisotti a salvat-o pe FCSB de la o nouă înfrângere în campionat, în ultimele minute din meciul cu CFR.

Italianul a înscris după o lovitură de cap plasată la colțul lung și a stabilit scorul final al partidei în minutul 87.

CFR-FCSB . Daniel Pancu, impresionat de Cisotti: „Totul e natural la el”

Daniel Pancu, fostul atacant al naționalei României, a declarat că a rămas uimit de calitatea de care a dat dovadă Juri Cisotti în meciul cu CFR.

Acesta a pus accent pe golul egalizator marcat de italian.

„ Gol de vârf adevărat. Cum simte mingea, cum atacă spațiul. O spunem cu toții, chiar dacă pare un italian venit din liga a treia, a patra, e un fotbalist cu un ABC al fotbalului bine însușit încă din copilărie. Dacă ar fi fost mai înalt și mai solid, ar fi fost la un nivel mai mare de acolo de unde vine.

Nu marchează doar în Superliga, marchează și în cupele europene. Se descurcă bine în toate pozițiile. Are ABC-ul fotbalului. Creează spații pentru ceilalți, e inteligent. Probabil e și genetic, pentru că totul e natural la el ”, a declarat Daniel Pancu, conform gsp.ro.

8 goluri și 8 pase decisive a reușit Juri Cisotti în 36 de meciuri pentru FCSB până acum

Juri Cisotti, după meciul cu CFR: „În repriza a doua am meritat victoria”

„ Un meci greu. Cred că e un egal meritat. În repriza a doua am meritat victoria, zic eu. Am avut ocazii în prima repriză, am ratat faze importante, dar așa e în fotbal. E bine că am egalat și revenim la București cu un punct.

Eu nu vorbesc despre arbitraj. Nu am niciodată nicio părere. Nu am înțeles ce s-a întâmplat (n.r. - în prelungiri, la eliminarea lui Abeid). Nu cred că a avantajat pe cineva arbitrul. În repriza a doua am meritat mai mult. Acum avem pauza și după sunt sigur că vom fi 100%”, a declarat Juri Cisotti, conform sursei citate.

800.000 de euro valorează Juri Cisotti, conform Transfermarkt

