Transfer blocat FCSB, discuții pentru un internațional român! Ce l-a scos din minți pe patronul echipei la negocieri: „Transferăm impresarul?”
Adrian Rus (dreapta) a fost propus la FCSB FOTO Sport Pictures
Transfer blocat FCSB, discuții pentru un internațional român! Ce l-a scos din minți pe patronul echipei la negocieri: „Transferăm impresarul?”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 14:52
  • Un internațional român care joacă în Italia a fost propus la FCSB, însă comisionul cerut de impresar l-a enervat pe Gigi Becali
  • Patronul FCSB a anunțat că n-a închis lista de transferuri și că își mai dorește măcar un fundaș central

Gigi Becali a anunțat că echipa sa va mai face cel puțin un transfer până pe 8 septembrie, în ultima zi a perioadei de mercato.

Adrian Rus a fost propus la FCSB

Omul de afaceri a confirmat că a avut pe listă un nume important, fundașul central Adrian Rus (29 de ani), internațional român care urmează să se despartă de Pisa.

Totuși, negocierile nu au avansat din cauza comisionului cerut de impresarul jucătorului, un lucru care l-a scos din minți pe patronul FCSB.

„Am găsit azi fundaș, pe Rus, de la națională. Îmi cere impresarul sau avocatul lui, nu știu, 100.000 de euro. Voi sunteți nebuni? Înseamnă că ați luat-o razna. Păi eu îl transfer pe impresar? În loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă.

Ce e asta? E stăpân de sclavi? Atunci îi dau lui bani și să vină jucătorul gratis, să joace fără bani, că te vinde drept sclav impresarul. Nu sunteți sănătoși. I-am închis telefonul”, a spus Becali.

Adrian Rus FOTO Imago Adrian Rus FOTO Imago
Adrian Rus FOTO Imago

Mai vrea transferuri

Totuși, latifundiarul din Pipera a subliniat că până la finalul perioadei de transferuri FCSB va aduce măcar un fundaș central, având în vedere problemele din defensivă.

Compartimentul defensiv, care sezonul trecut a fost unul dintre punctele forte ale echipei, a început cu ezitări actuala stagiune.

Printre cauze se numără accidentarea lui Joyskim Dawa și forma sub așteptări a lui Mihai Popescu, doi dintre oamenii de bază ai campioanei României în sezonul precedent.

14
goluri a primit FCSB, a 4-a cea mai slabă defensivă a Ligii 1 în primele 8 runde

Dorit și de Sampdoria

Adrian Rus (29 de ani, fundaș central) se află în prezent sub contract cu Pisa, în Serie A. Vara aceasta, jucătorul a fost dorit și de cluburi importante, printre care Sampdoria.

În Liga 1, Rus a evoluat pentru Sepsi OSK, echipă la care s-a remarcat, fapt care l-a adus și atunci pe lista FCSB, dar și convocări la echipa națională.

Pentru prima reprezentativă a României, fundașul are adunat 22 de selecții. Rus a mai evoluat în străinătate la echipe precum Videoton (Ungaria) și Pafos (Cipru).

gigi becali transfer liga 1 fcsb adrian rus
