Remiză cu scântei în Gruia Meci cu patru goluri între CFR Cluj și FCSB » Nu au lipsit fazele controversate

CFR Cluj și FCSB, primele clasate la finalul sezonului precedent, au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat în runda #8 din Liga 1.

Meciurile disputate de cele două echipe în preliminariile cupelor europene au lăsat urme în Liga 1, unde ambele se află în subsolul clasamentului.

CFR a transmis un prim avertisment după 33 de secunde, când Târnovanu a intervenit în fața lui Munteanu.

Portarul campioanei nu a mai putut face nimic în minutul 19, când Djokovic a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap.

Considerat principal vinovat pentru golul încasat, pentru că nu a făcut nimic pentru a-l incomoda pe croatul gazdelor, Chiricheș a fost schimbat în minutul 29. Olaru i-a luat locul.

În minutul 40, Kresic a comis un henț în propriul careu, Colțescu a mers la monitorul VAR și a dictat penalty, iar Tănase a marcat cu un șut lângă bară.

Până la urmă, CFR a intrat în avantaj la pauză. Târnovanu a respins în lateral la un șut al lui Șfaiț, iar Emerllahu i-a luat fața lui Toma și a împins mingea în poartă. După gol, Cristi Balaj a primit un cartonaș roșu, iar Mandorlini a încasat un „galben”.

Intrat pe teren la începutul reprizei secunde, Bîrligea a acuzat dureri și a fost înlocuit cu Alibec în minutul 57.

FCSB a forțat pe final, iar egalarea a venit în minutul 88, când Cisotti a transformat în gol o centrare excelentă a lui Radunovic.

Un moment tensionat a avut loc în minutul 90+3, când Abeid a fost eliminat pentru că l-a lovit în față pe Șut.

Faza a avut loc în careul celor de la CFR Cluj, însă FCSB nu a primit penalty pentru că Tănase încă nu executase cornerul, iar mingea nu era în joc.

În urma acestui rezultat, cele două echipe rămân vecine în clasament, cu câte 6 puncte: CFR e pe 14, iar FCSB ocupă locul 13.

Au marcat: Djokovic '19, Emerllahu '45+1 / Tănase '43 (penalty), Cisotti '88

Final de meci - CFR Cluj și FCSB remizează, scor 2-2.

Min. 90+3 - Abeid îl lovește în față pe Șut, iar căpitanul campioanei cade în fața porții! Fundașul gazdelor este eliminat, însă FCSB nu primește penalty pentru că mingea nu era în joc.

Jocul s-a reluat cu posesia celor de la CFR Cluj.

Min. 90+2 - Tănase trage pe jos, Păun respinge în corner. Mingea a trecut puțin pe lângă poarta lui Hindrich.

Repriza secundă a fost prelungită cu 6 minute.

Min. 89 - Ultimele schimbări: Munteanu și Korenica au ieșit, Badamosi și Cordea au intrat.

Min. 88 - Gol FCSB! Radunovic centrează cu efect, iar Cisotti trimite mingea în poartă cu capul.

Min. 82 - Șut lovește cu latul de la 20 de metri, Păun deviază în corner. Jucătorii celor de la FCSB susțin că mingea l-a lovit în mână pe jucător de la CFR Cluj și solicită penalty.

Min. 80 - Hindrich scapă mingea în corner după un șut al lui Cisotti. La faza rezultată, Alibec cere penalty pentru că a fost tras de tricou în careul advers, însă Colțescu lasă jocul să continue.

Min. 78 - Modificări la CFR: Șfaiț și Emerllahu au ieșit, Biliboc și Păun au intrat.

Min. 70 - Olaru driblează superb și trage de la 20 de metri. Mingea părea că se va duce pe lângă poartă, însă Hindrich nu a vrut să riște și a respins în corner.

Min. 66 - Louis Munteanu scapă singur cu Târnovanu și trimite mingea în poartă cu o execuție fină. Reușita este anulată pentru ofsaid.

Min. 65 - CFR pleacă pe contraatac, Emerllahu trage pe centrul porții de la marginea careului, iar Târnovanu prinde fără prea multe probleme.

Min. 57 - Bîrligea acuză dureri, se întinde pe gazon și e înlocuit cu Alibec.

Min. 55 - Accidentat încă din prima repriză, Kresic este schimbat cu Abeid.

Min. 54 - FCSB stă mai mult în atac, dar jucătorii lui Mandorlini se apără bine.

Min. 46 - A început repriza secundă.

Trei schimbări la FCSB: Radunovic, Crețu și Bîrligea au intrat, Pantea, Mihai Popescu și Mihai Popescu au ieșit.

Pauză în Gruia - CFR Cluj conduce cu 2-1.

Min. 45+5 - Șut trage departe de poartă dintr-o lovitură liberă de la marginea careului.

Min. 45+2 - Colțescu merge la marginea terenului și îi arată un cartonaș roșu lui Cristi Balaj, președintele gazdelor, care urcase în tribună după gol. Și Mandorlini primește un „galben”.

Min. 45+1 - Gol CFR Cluj! Șfaiț trage pe centrul porții, Târnovanu respinge în laterală, însă Emerllahu îi ia fața lui Toma și împinge mingea în poartă. Târnovanu e foarte supărat pe coechipierii săi.

Prima repriză a fost prelungită cu 3 minute.

Min. 43 - Gol FCSB! Tănase îl învinge pe Hindrich cu un șut plasat. Mingea s-a dus lângă bară.

Min. 40 - FCSB cere penalty după ce Kresic atinge mingea cu mâna în propriul careu. Colțescu este chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR și indică punctul de la 11 metri.

Min. 29 - Chiricheș, sancționat pentru eroarea de la golul celor de la CFR! Olaru intră pe teren în locul său.

Min. 26 - Mihai Popescu îl faultează dur pe Fică și primește cartonaș galben.

Min. 25 - Ocazie uriașă pentru FCSB! Cisotti primește mingea într-o poziție bună, dar nu trage suficient de rapid, Hindrich se repliază și blochează șutul său.

Min. 24 - Djokovic caută vinclul cu o execuție cu efect de la marginea careului, dar balonul se duce puțin pe lângă.

Min. 20 - FCSB încearcă să riposteze rapid, însă șutul lui Toma este blocat în momentul șutului. Mingea iese în aut.

Min. 19 - Gol CFR Cluj! Korenica centrează din corner, iar Djokovic înscrie cu o lovitură de cap. Chiricheș nici măcar nu a încercat să sară lângă croat.

Min. 18 - Louis Munteanu preia la marginea careului, se întoarce cu fața spre poartă și șutează puternic. Târnovanu respinge în corner, de sub bară.

Min. 7 - Tănase centrează bine din lovitură liberă, dar Mihai Popescu trimite cu capul pe lângă poartă.

Min. 1 - Prima ocazie a partidei, în secunda 33! Louis Munteanu deviază la colțul scurt după o centrare, dar Târnovanu e pe fază și intervine.

Min. 1 - Meciul a început.

Echipe de start

CFR Cluj: Hindrich - Sinyan, Kresic, Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, Fică - Șfaiț, Munteanu, Korenica

CFR Cluj: Hindrich - Sinyan, Kresic, Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, Fică - Șfaiț, Munteanu, Korenica
Rezerve: Gal, Micai, Abeid, Kun, Dumbrăvanu, Cordea, Biliboc, Păun, Deac, Postolachi, Nkololo, Badamosi
Antrenor: Andrea Mandorlini

Gal, Micai, Abeid, Kun, Dumbrăvanu, Cordea, Biliboc, Păun, Deac, Postolachi, Nkololo, Badamosi Antrenor: Andrea Mandorlini

Andrea Mandorlini FCSB: Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Toma, Tănase, Cisotti - Thiam

Târnovanu - Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Chiricheș, Șut - Toma, Tănase, Cisotti - Thiam Rezerve: Zima, Crețu, Alibec, Bîrligea, Miculescu, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Radunovic, Oct. Popescu, Stoian

Zima, Crețu, Alibec, Bîrligea, Miculescu, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Radunovic, Oct. Popescu, Stoian Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru: Colțescu Sebastian. Asistenți: Artene Ovidiu și Mitruți Daniel. Arbitru VAR: Hațegan Ovidiu, Arbitru AVAR: Ghiciulescu Raul Constantin
Stadion: Dr. Constantin Rădulescu

: Colțescu Sebastian. : Artene Ovidiu și Mitruți Daniel. : Hațegan Ovidiu, : Ghiciulescu Raul Constantin Stadion: Dr. Constantin Rădulescu

Andrea Mandorlini: „Ne vom concentra să ajungem unde CFR-ului îi este locul”

Ardelenii au adunat pe teren propriu, în acest sezon, o victorie (2-1 cu Unirea Slobozia), o remiză (3-3 cu FC Botoșani) și două înfrângeri (0-2 cu FC Argeș și 2-3 cu Universitatea Craiova).

„Am început să reintrăm în cotidian, e încă dificil, pentru că după meci am avut recuperare și foarte puțin timp de antrenament. E un meci greu și trebuie să dăm totul.

Va fi dificil pentru ambele echipe.

Vreau să le felicit pentru calificarea în cupele europene pe Craiova și FCSB.

Nu ne place că noi nu ne-am calificat, dar ne vom concentra să ajungem unde îi este locul CFR-ului”, a declarat Mandorlini, tehnicianul clujenilor.

CFR Cluj a ratat calificarea în Europa League, fiind eliminată în turul trei preliminar de Braga, cu scorul general de 4-1.

Ulterior, în play-off-ul Conference League, echipa antrenată atunci de Dan Petrescu a pierdut clar, 7-2 la general, în fața celor de la Hacken.

Deși clujenii au câștigat returul cu 1-0, rezultatul nu a fost suficient pentru a obține calificarea.

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat următoarea echipă de start, conform fanatik.ro:

Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunović – Lixandru, Șut – Toma, Cisotti, Tănase – Bîrligea.

Domnul Becali este un tip simpatic în ceea ce spune, însă nu influențează alegerile mele în ceea ce privește meciul de mâine. Aș vrea să îl felicit pentru cum se îmbracă și aș vrea să știu de unde își achiziționează ținutele Andrea Mandorlini

Elias Charalambous: „Obiectivul nostru pentru acest sezon este să câștigăm din nou campionatul”

Roș-albaștrii au câștigat patru dintre ultimele 10 confruntări directe din campionat, în timp ce ardelenii s-au impus o singură dată, iar alte cinci partide s-au încheiat la egalitate.

„Avem un meci foarte greu și foarte important pentru noi, împotriva CFR-ului, în care trebuie să începem, așa cum am spus, să adunăm puncte și în campionat.

Am spus-o și o repet: obiectivul nostru pentru acest sezon este să câștigăm din nou campionatul. De aceea este foarte important.

Poate că nu am început foarte bine. Dar echipa a demonstrat, și știm foarte bine, că avem calitatea necesară să progresăm.

Și sper ca, începând de duminică, să începem din nou să adunăm puncte în campionat”, a declarat antrenorul FCSB-ului.

Întotdeauna, campionatul României va fi dificil. Cu siguranță, unele echipe sunt mai puternice în acest an. Dar cel mai important lucru, așa cum spun mereu, este echipa noastră. Nu trebuie să ne concentrăm prea mult pe adversari. Dacă ne facem treaba bine, asta este cel mai important Elias Charalambous

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Clasamentul Superligii

Loc/ Echipă Meciuri Puncte 1. U Craiova 7 19 2. Rapid 8 18 3. Dinamo 8 15 4. UTA Arad 8 13 5. FC Botoșani 7 12 6. U Cluj 8 12 7. FC Argeș 7 12 8. Unirea Slobozia 8 11 9. Farul Constanța 7 10 10. Oțelul Galați 7 9 11. Hermannstadt 7 7 12. Petrolul Ploiești 7 6 13. FCSB 7 5 14. CFR Cluj 6 5 15. Metaloglobus 7 1 16. Csikszereda 6 1

