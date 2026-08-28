Bîrligea, mesaj de adio Ce le-a transmis suporterilor FCSB după transferul în Serie A: „Plec mai bogat”
Daniel Bîrligea
Superliga

Bîrligea, mesaj de adio Ce le-a transmis suporterilor FCSB după transferul în Serie A: „Plec mai bogat”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 10:47
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 10:47
  • Daniel Bîrligea (26 de ani) a publicat un mesaj emoționant pentru suporteri, după despărțirea de FCSB.
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Atacantul român a fost prezentat oficial de noua sa formație, joi, după ce italienii de la Frosinone au plătit 1,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la FCSB.

Clubul patronat de Gigi Becali va încasa alte 3,5 milioane, dacă Frosinone va rămâne în Serie A.

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Daniel Bîrligea: „Veți rămâne o parte importantă din povestea mea”

Deși a primit numeroase critici în acest start de sezon, Bîrligea a ținut să-și arate recunoștința atât față de club, cât și față de suporteri.

„După doi ani, a venit momentul să spun «la revedere». Plec cu inima plină de recunoștință pentru tot ce am trăit aici. Am avut parte de momente magice alături de colegi, de oamenii din club și, mai ales, de voi, suporterii.

Împreună am câștigat titlul, am luptat pentru fiecare meci și am trăit emoții pe care le voi purta mereu cu mine. Și serile magice de Europa vor rămâne mereu o poveste frumoasă!

Vă mulțumesc pentru fiecare încurajare, pentru fiecare cântec și pentru felul în care m-ați făcut să simt că fac parte din această familie.

Plec mai bogat ca om și ca fotbalist și las în urmă amintiri pe care timpul nu le va șterge. Veți rămâne o parte importantă din povestea mea. Vă mulțumesc pentru tot și ne vom revedea!”, a scris Bîrligea, pe Instagram.

Sosit în septembrie 2024 de la CFR Cluj, Daniel Bîrligea a evoluat timp de două sezoane la FCSB. A devenit un om de bază în atacul echipei, reușind să marcheze 33 de goluri și să ofere 8 pase decisive în 80 de meciuri jucate.

Bîrligea nu este la prima aventură în Italia. În vara lui 2016, atacantul ajungea la academia celor de la Palermo, unde a evoluat până în 2019. Ulterior, a mai jucat pentru Teramo, înainte de a ajunge la CFR Cluj, în 2022.

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