Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul celor de la Frosinone, a vorbit despre metodele de pregătire ale antrenorului Massimiliano Alvini (56 de ani), după victoria categorică obținută în fața lui Lecce, scor 5-1, în etapa #9 din Serie A.

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Frosinone traversează o perioadă foarte bună, iar joi seară a obținut a treia victorie consecutivă în Serie A.

Echipa pregătită de Alvini a marcat 13 goluri în ultimele trei etape și a urcat pe locul 6, cu 17 puncte.

Daniel Bîrligea, după prima „dublă” în Serie A: „Plângem la antrenamente și zâmbim la meciuri”

Atacantul român spune că antrenamentele intense au contribuit la rezultatele bune ale echipei din ultima perioadă.

„Sunt foarte fericit pentru ceea ce reușim să facem, începând cu munca antrenorului și a staff-ului său. Se vede pe teren ce fel de fotbal vrem să jucăm, ce ne place și ce vrem să continuăm să facem.

Cred că trebuie să fac cinste cu o cină, poate chiar cu două. Avem un grup incredibil. Muncim enorm în fiecare zi. Îi aud pe toți cum se plâng (n.red. - râde), dar tocmai această muncă ne ajută să câștigăm meciurile.

Plângem la antrenamente și zâmbim la meciuri. Antrenorul ne omoară în fiecare zi, atât prin vorbe, cât și fapte. Nu ne jignește, dar stă mereu pe capul nostru și ne împinge să dăm totul la fiecare antrenament.

Trebuie să-i mulțumim cu toții pentru ceea ce ne oferă. Determinarea lui ne motivează foarte mult”, a declarat Bîrligea, potrivit tuttomercatoweb.com.

Daniel Bîrligea a fost unul dintre protagoniștii succesului cu Lecce. Introdus pe teren în minutul 70, în locul lui Antonio Raimondo, fostul atacant al FCSB a avut nevoie de doar două minute pentru a înscrie primul său gol în Serie A.

Românul a reușit apoi „dubla” în minutul 90+4, stabilind scorul final, 5-1.

În urma acestui rezultat, Frosinone a acumulat 17 puncte după nouă meciuri și ocupă locul 6 în Serie A, la un singur punct de AC Milan.

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