„Ne omoară în fiecare zi!” Bîrligea dezvăluie cum se lucrează la Frosinone: „Plângem la antrenamente” +17 foto
Daniel Bîrligea. Foto: Imago
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„Ne omoară în fiecare zi!” Bîrligea dezvăluie cum se lucrează la Frosinone: „Plângem la antrenamente”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.10.2026, ora 10:04
alt-text Actualizat: 30.10.2026, ora 10:04
  • Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul celor de la Frosinone, a vorbit despre metodele de pregătire ale antrenorului Massimiliano Alvini (56 de ani), după victoria categorică obținută în fața lui Lecce, scor 5-1, în etapa #9 din Serie A.
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Frosinone traversează o perioadă foarte bună, iar joi seară a obținut a treia victorie consecutivă în Serie A.

Echipa pregătită de Alvini a marcat 13 goluri în ultimele trei etape și a urcat pe locul 6, cu 17 puncte.

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Daniel Bîrligea, după prima „dublă” în Serie A: „Plângem la antrenamente și zâmbim la meciuri”

Atacantul român spune că antrenamentele intense au contribuit la rezultatele bune ale echipei din ultima perioadă.

„Sunt foarte fericit pentru ceea ce reușim să facem, începând cu munca antrenorului și a staff-ului său. Se vede pe teren ce fel de fotbal vrem să jucăm, ce ne place și ce vrem să continuăm să facem.

Cred că trebuie să fac cinste cu o cină, poate chiar cu două. Avem un grup incredibil. Muncim enorm în fiecare zi. Îi aud pe toți cum se plâng (n.red. - râde), dar tocmai această muncă ne ajută să câștigăm meciurile.

Plângem la antrenamente și zâmbim la meciuri. Antrenorul ne omoară în fiecare zi, atât prin vorbe, cât și fapte. Nu ne jignește, dar stă mereu pe capul nostru și ne împinge să dăm totul la fiecare antrenament.

Trebuie să-i mulțumim cu toții pentru ceea ce ne oferă. Determinarea lui ne motivează foarte mult”, a declarat Bîrligea, potrivit tuttomercatoweb.com.

Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (11).jpg
Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (11).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (2).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (3).jpg Primul gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (4).jpg Al doilea gol marcat de Bîrligea în Frosinone - Lecce (1).jpg
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Daniel Bîrligea a fost unul dintre protagoniștii succesului cu Lecce. Introdus pe teren în minutul 70, în locul lui Antonio Raimondo, fostul atacant al FCSB a avut nevoie de doar două minute pentru a înscrie primul său gol în Serie A.

Românul a reușit apoi „dubla” în minutul 90+4, stabilind scorul final, 5-1.

În urma acestui rezultat, Frosinone a acumulat 17 puncte după nouă meciuri și ocupă locul 6 în Serie A, la un singur punct de AC Milan.

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