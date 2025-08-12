„A fost 100% gol” Daniel Niculae, despre faza controversată cu U Craiova: „O să ne rămână întipărită în minte” + Ce soluție propune +11 foto
Daniel Niculae FOTO: Iosif Popescu
Superliga

„A fost 100% gol” Daniel Niculae, despre faza controversată cu U Craiova: „O să ne rămână întipărită în minte” + Ce soluție propune

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 12.08.2025, ora 18:27
alt-text Actualizat: 12.08.2025, ora 20:29
  • Daniel Niculae (42 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a vorbit despre faza controversată din meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-1.

În minutul 90+2, Kevin Ciubotaru a trimis mingea în careul mic, Aurelian Chițu a șutat, însă Silviu Lung a intervenit.

Sibienii au solicitat gol, iar faza a fost analizată în camera VAR, de unde Cristina Trandafir și Raul Ghiciulescu au menținut decizia din teren.

Daniel Niculae, despre faza controversată din U Craiova - Hermannstadt: „A fost 100% gol”

Conducătorul formației sibiene este de părere că reușita trebuia validată de către arbitrul partidei. De asemenea, acesta a propus o soluție care să pună capăt discuțiilor la fazele în care nu este clar dacă mingea a trecut de linia porții.

„A fost 100% gol" Daniel Niculae, despre faza controversată cu U Craiova: „O să ne rămână întipărită în minte" + Ce soluție propune

„Eu zic că a fost 100% gol, a intrat mingea în poartă. Putea fi un gol de un punct sau de 3 puncte. Să nu uităm de minutul în care a fost marcat! Dacă era o fază în minutul 30, am fi trecut mult mai ușor. O să ne rămână întipărit în minte.

Există un soft, de pe pagini de social media. Toate softurile au o mică marjă de eroare. La Cluj este centrul informaticii din Europa, cred că putem face ceva în acest sens. Joci bine, ai ocazii, ok, nu deschidem scorul, au reușit ei. În a doua repriză au fost ocazii, am avut acea bară, încă o ocazie cu Chițu. E păcat și e frustrant, pierzi un punct cu o asemenea fază.

Joci bine la temperaturile acestea sufocante. Jucătorii ar trebui să fie apreciați, nu știți ce temperatură era în Craiova la ora jocului. E normal să devină frustrant, riști la un moment să cedezi.

Cred că jucătorii mei nu vor ceda, vor reuși să obțină prima victorie în acest sezon. Trebuie să existe un pic de pragmatism”, a declarat Daniel Niculae, pentru Digi Sport.

Jucătorii ar trebui să fie apreciați, nu știți ce temperatură era în Craiova la ora jocului. E normal să devină frustrant, riști la un moment să cedezi. Daniel Niculae, președinte Hermannstadt
U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (11).jpg
U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (11).jpg

Galerie foto (11 imagini)

U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (1).jpg U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (2).jpg U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (3).jpg U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (4).jpg U Craiova - Hermannstadt FOTO FB Craiova (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Daniel Niculae Universitatea Craiova liga 1 afc hermannstadt
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share