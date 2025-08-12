Real Madrid alertează  FIFA și UEFA  Reacție fermă după ce La Liga a aprobat mutarea unei partide de campionat în SUA: „Creează un precedent inacceptabil”

Real Madrid a transmis un comunicat oficial, după ce Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a aprobat mutarea unei partide din La Liga în SUA

Liga spaniolă a acceptat ca meciul dintre Villarreal și Barcelona de pe 21 decembrie să se dispute la Miami, în Statele Unite. Partida va conta pentru etapa #17 din La Liga.

Real Madrid, împotriva deciziei La Liga: „Încalcă un principiu esențial”

Madrilenii s-au poziționat clar împotriva deciziei Ligii și au emis un comunicat în care au explicat motivele pentru care disputarea unui meci în afara țării încalcă mai multe principii.

De asemenea, Real a întreprins acțiuni la UEFA și FIFA pentru ca decizia Ligii să fie anulată.

„Real Madrid CF dorește să își exprime membrilor, suporterilor și fanilor fotbalului în general respingerea fermă a propunerii de a juca meciul din etapa a 17-a a Campionatului Național din Prima Divizie dintre Villarreal CF și FC Barcelona în afara Spaniei.

Măsura, implementată fără informare sau consultare prealabilă a cluburilor participante la competiție, încalcă principiul esențial al reciprocității teritoriale care guvernează competițiile de campionat cu două runde (un meci acasă și celălalt acasă la echipa adversă), modificând echilibrul competitiv și acordând un avantaj sportiv necuvenit cluburilor solicitante.

Integritatea competiției impune ca toate meciurile să se desfășoare în aceleași condiții pentru toate echipele.

Modificarea unilaterală a acestui regim încalcă egalitatea dintre concurenți, compromite legitimitatea rezultatelor și creează un precedent inacceptabil, care deschide ușa unor excepții bazate pe alte interese decât cele strict sportive, afectând în mod clar integritatea sportivă și riscând să falsifice competiția.

Dacă această propunere va fi implementată, consecințele sale ar fi atât de grave încât ar marca un punct de cotitură pentru lumea fotbalului.

Orice astfel de modificare trebuie, în toate cazurile, să aibă acordul expres și unanim al tuturor cluburilor participante la competiție, pe lângă respectarea strictă a regulamentelor naționale și internaționale care guvernează organizarea competițiilor oficiale.

În apărarea acestui principiu, Real Madrid a întreprins deja trei acțiuni specifice:

1. Solicităm ca FIFA, în calitate de garant al regulilor fotbalului internațional, să nu autorizeze meciul fără acordul prealabil al tuturor cluburilor participante la competiție.

2. Solicitare adresată UEFA, în calitate de garant al integrității competițiilor europene și al coerenței reglementărilor cu FIFA, de a îndemna RFEF să retragă sau să respingă solicitarea, reafirmând criteriile stabilite în 2018 care împiedică disputarea meciurilor oficiale din competițiile interne în afara teritoriului național, cu excepția unor circumstanțe excepționale justificate în mod corespunzător, care nu se aplică aici.

3. Solicitare adresată Consiliului Superior al Sportului de a nu acorda autorizația administrativă necesară fără un astfel de acord unanim.

Real Madrid își reafirmă angajamentul de a respecta regulile naționale și internaționale care garantează corectitudinea și buna funcționare a competițiilor oficiale și va apăra respectarea acestora în fața tuturor organismelor competente”, au transmis „galacticii”.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport