Universitatea Craiova a anunțat despărțirea de Basilio Ndong (26 de ani).

Gruparea olteană și fundașul stânga încheie colaborarea după 2 ani și 8 luni.

Universitatea Craiova a anunțat despărțirea de Basilio Ndong

Fundașul din Guinea Ecuatorială o părăsește pe Craiova după ce, în acest start de sezon, a evoluat în doar 2 partide.

Acesta a jucat 65 de minute în turul „dublei” cu Sarajevo din Conference League și, ulterior, 36 de minute în meciul cu Hermannstadt, din cea mai recentă etapă a Ligii 1.

În meciul de campionat, Rădoi l-a criticat pe apărător pentru degajarea ratată care a dus la golul anulat al lui Chițu, după o fază controversată:

Momentul în care Silviu Lung jr. respinge mingea (FOTO: captură Prima Sport 1)

„Mingea a trecut de linia porţii, dar nu cu toată circumferinţa. Până la urmă, şi dacă era gol şi se termina 1-1, ne-am făcut-o cu mâna noastră, pentru că am avut mingea şi puteam să o respingem, dar nu dăm în ea!” a declarat Mirel Rădoi după meci.

Cele două părți au încheiat colaborarea de comun acord, astfel că Ndong este liber să semneze cu un alt club.

În perioada petrecută pe „Ion Oblemenco”, fundașul a jucat 50 de meciuri în tricoul alb-albastru, reușind să ofere două pase decisive.

Pentru a-l aduce în „Bănie”, Universitatea Craiova le-a plătit norvegienilor de la Start suma de 200.000 de euro.

Odată cu plecarea lui Ndong, Mirel Rădoi mai are la dispoziție alți doi fundași stânga, pe Nicușor Bancu și Florin Ștefan.

400.000 de euro este cota lui Basilio Ndong, conform Transfermarkt

„Mulțumim, Basilio Ndong!

Clubul Universitatea Craiova și Basilio Ndong au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale.

Îi mulțumim și îi dorim mult succes în viitor!”, a transmis Universitatea Craiova.

