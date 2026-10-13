Cauza morții lui Daniel Oprea Federația de Culturism a făcut precizarea după raportul medico-legal: „Nu a fost infarct”
Daniel Oprea. Foto: Facebook
Diverse

Cauza morții lui Daniel Oprea Federația de Culturism a făcut precizarea după raportul medico-legal: „Nu a fost infarct”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.10.2026, ora 16:21
alt-text Actualizat: 13.10.2026, ora 16:21
  • Daniel Oprea, fost sportiv de performanță, antrenor și unul dintre oamenii importanți ai Federației Române de Culturism și Fitness, a murit la 52 de ani.
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Decesul său a fost anunțat de Federație pe 11 octombrie, iar ulterior au apărut în spațiul public informații potrivit cărora cauza morții ar fi fost un infarct.

FRCF a revenit însă cu o precizare, după publicarea raportului medico-legal.

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Federația a anunțat cauza decesului lui Daniel Oprea: „Nu a fost infarct”

Raportul medico-legal arată că Daniel Oprea a murit în urma unei hemoragii pancreatice.

„În contextul informațiilor apărute în ultimele zile în presă și pe rețelele sociale privind dispariția fulgerătoare a colegului și prietenului nostru Daniel Oprea, dorim să facem o precizare.

Potrivit concluziilor raportului medico-legal, decesul lui Daniel a fost cauzat de o hemoragie pancreatică, nu de un infarct, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.

Nu dorim controverse. Dorim doar ca memoria unui om deosebit să nu fie umbrită de informații neverificate”, a transmis Federația.

Daniel Oprea realiza o rubrică de fitness în cadrul emisiunii „Generația Fit”, difuzată de TVR 2 și realizată în colaborare cu Federația Română de Culturism și Fitness.

Acesta a fost profesor de educație fizică, fost sportiv de performanță, Master Trainer IFBB și lector al Federației, având o experiență de peste 20 de ani în domeniu.

Înmormântarea a avut loc marți, 13 octombrie, la Cimitirul Militar Ghencea 3 din București.

Mesajul Federației Române de Culturism și Fitness: „Un sprijin de nădejde pentru fiecare dintre noi”

În aceeași zi, Daniel Oprea ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de naștere.

„Astăzi este o zi nespus de grea pentru întreaga noastră comunitate. Cu adâncă durere în suflet, ne luăm rămas bun de la Daniel Oprea.

Daniel s-a remarcat întotdeauna printr-o corectitudine și o bunătate rare, fiind caracterizat de o dăruire totală față de tot ceea ce făcea. Un om de baza al Federației noastre, un sprijin de nădejde pentru fiecare dintre noi.

Federația Română de Culturism și Fitness transmite cele mai sincere condoleanțe familiei îndoliate și celor apropiați. Suntem alături de dumneavoastră în aceste momente de grea încercare”, a transmis Federația.

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