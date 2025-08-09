„Nu poți Face așa” Motivul pentru care FCSB nu a amânat meciul cu Slobozia din Liga 1: „Nu mai vor”

Gigi Becali (67 de ani) a explicat de ce FCSB nu a amânat meciul cu Slobozia, aflat între cele două manșe cu Drita din Europa League.

FCSB - Unirea Slobozia se joacă duminică, de la 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Patronul de la FCSB nu vede benefică o amânare încă din etapa #4, mai ales că meciul nu este atât de important precum un derby și nici „dubla” europeană nu mai este una de Liga Campionilor.

Gigi Becali: „Nu poți să amâni încă din etapa a patra”

„Păi, ce facem, ne amânăm toate meciurile? Nu e atât de importantă dubla asta, dacă ești echipă mare, cum pretind eu că suntem, joci cu a doua echipă, pierzi și jocul dacă e.

Nu poți să amâni meciurile din campionat pentru că joci în Europa acum. Dacă joc în play-off de Champions League, nu Europa League, și este vorba de zeci de milioane, atunci pot să amân meciul. Și asta doar dacă este meci cu CFR sau Craiova pentru un titlu.

Dar așa, să amânăm meciurile de la a 4-a etapă… Ce se întâmplă dacă îl pierd? Așa, îl pierd, dar s-a întâmplat ceva? M-am supărat că am pierdut cu Farul sau cu Dinamo? La revedere!”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali: „Vor să joace din 3 în 3 zile, așa prind ei ritmul”

Finanțatorul campioanei susține că jucătorii vor să joace constant, motiv pentru care nu va folosi rezervele cu Slobozia.

„Nu, că nu mai vor! Ei nu mai vor, au spus că vor să joace din 3 în 3 zile, că așa își prind ei ritmul. Nu o să bag cea mai bună echipă, dar Crețu a zis «Eu vreau să joc!». I-a spus MM (n.r. - Mihai Stoica) că nu mai e cum era, iar el a spus că: «Păi, dacă nu mă lăsați să joc!».

O să joace el, Crețu, iar under o să fie Toma. Dacă vrea să joace, ce să fac? El a zis că nu mai e ca anul trecut fiindcă nu mai joacă, el vrea să joace. Îl băgăm pe Toma, joacă Tănase și George (n.r. - Octavian) Popescu e în stânga. Îl schimbăm pe Popescu cu Politic, pe Bîrligea cu Miculescu în a doua repriză. Va fi o repriză cu o repriză.

La mijloc nu va fi Cisotti, are o contuzie, o lovitură. La mijloc o să joace Lixandru și Chiricheș. Nu e miză așa mare cu Slobozia, e etapa a 5-a”, a mai spus Becali.

