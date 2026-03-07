Povestea lui Ioan Vermeșan Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia s-a prezentat italienilor: „Am sânge rece”
Ioan Vermeșan a început să joace în tricoul României de la selecționata de juniori Under 16 (foto: Sport Pictures)
Povestea lui Ioan Vermeșan Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia s-a prezentat italienilor: „Am sânge rece”

  • Selecționerul Mircea Lucescu a surprins pe toată lumea incluzându-l în lotul preliminar pentru barajul cu Turcia pe atacantul Ioan Vermeșan (19 ani), de la naționala U21.
  • Vârful lui Hellas Verona se descrie ca un jucător inteligent, cu sânge rece în fața porții și dorința constantă de a se perfecționa.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a surprins prin includerea unui atacant junior în lotul preliminar al naționalei României pentru barajul cu Turcia. E vorba despre Ioan Vermeșan, de la Hellas Verona, intrat în atenția lui Il Luce după ce România U19 a jucat semifinală la EURO 2025.

Ioan Vermeșan, surpriza din lotul preliminar pentru barajul cu Turcia

La doar 19 ani, vârful originar din Timișoara a debutat recent în Serie A pentru echipa cumpărată anul trecut de fondul american de investiții Presidio Investors, al cărui managing partner este afaceristul român Christian Pușcașiu.

Decizia lui Mircea Lucescu de a se orienta spre Vermeșan vine pe fondul problemelor în compartimentul ofensiv: Denis Drăguș este suspendat, Louis Munteanu nu a impresionat de când s-a transferat în MLS, la DC United, iar Denis Alibec este accidentat și cam ieșise oricum din circuitul naționalei. Singura certitudine rămâne Daniel Bîrligea.

Ioan Vermeșan este unul dintre tinerii atacanți din echipa Primavera pe care Hellas Verona îi consideră de perspectivă.

„Inteligent în mișcări, sânge rece în fața porții”

Într-un interviu acordat site-ului clubului italian, atacantul a vorbit despre drumul său în fotbal și despre stilul care îl definește.

Întrebat cum s-ar descrie ca atacant și care îi sunt principalele calități, Vermeșan a răspuns:

„Sincer, nu știu exact. Poate inteligența în mișcări, știu unde să mă poziționez. Nu mă refer la jocul aerian. Dar în fața porții am sângele rece necesar. Claritatea pentru a lua decizia corectă în acel moment”.

Referitor la aspectele pe care crede că trebuie să le îmbunătățească, tânărul atacant a spus:

„Nu știu… poate tehnica, poate încă puțin din toate. Orice se poate îmbunătăți. Mereu se poate îmbunătăți”.

Provine dintr-o familie de foști sportivi

Ioan Vermeșan s-a născut la Timișoara și a crescut într-o familie sportivă.

„Ambii părinți au făcut sport. Mama mea a jucat volei, iar tatăl meu fotbal. Totuși, primul sport pe care l-am practicat nu a fost fotbalul. La vremea aceea, tata era director sportiv la o echipă de baschet.

Când eram mic mergeam mereu la meciuri, intram cu jucătorii la încălzire, eram tot timpul pe lângă ei. Am făcut și câteva antrenamente de baschet, dar într-o zi, cât timp eram acolo, am văzut niște copii jucând fotbal.

Mi-a plăcut imediat. Am fugit la ei și am intrat în joc. După două-trei minute, tatăl meu a vorbit cu antrenorul și, după câteva zile, deja jucam cu ei. Din acel moment nu am mai lăsat niciodată mingea”.

Vermeșan a început să practice fotbalul la Școala de Fotbal ACS Poli Timișoara. „Aveam cinci ani, aproape șase. Îmi amintesc perioada aceea ca pe niște ani minunați, pe care nu îi voi uita niciodată”.

De la extremă stângă la atacant

Tricolorul a povestit că la începutul carierei juca extremă stângă: „Știi cum e la copii, terenul e mai mic, se joacă altfel. Când am trecut la fotbalul în 11, tatăl meu a decis că trebuie să joc atacant. Eu, când eram mic, voiam doar să joc.

Nu mă gândeam să câștig sau să devin cineva. Voiam doar să mă distrez cu prietenii mei. Jucam prin toată România, mergeam la turnee și era minunat. Pe la 11–12 ani am ajuns pe locul trei la nivel național, pierzând doar în semifinale”.

Ioan Vermeșan FOTO Imago Ioan Vermeșan FOTO Imago
Ioan Vermeșan FOTO Imago

Academia Hagi și accidentarea

Ulterior, Ioan Vermeșan a dat probe la Academia lui Hagi împreună cu Luca Szimionas, cu care este coleg la Verona.

„Amândoi le-am trecut, dar până la urmă eu am rămas acolo, iar Luca a decis să rămână la Timișoara. Am stat doar trei luni, pentru că m-am accidentat. Aveam 12 ani.

După accidentare, care m-a ținut pe margine aproximativ patru luni, nu am mai vrut să mă întorc acolo. Era prea departe de casă, la câ.teva sute de kilometri, în zona mării, după București”.

Revenirea la Timișoara și drumul spre seniori

După accidentare, a rămas doi ani acasă, la Timișoara, și a la Juventus Timișoara. „Vechea mea echipă se desființase: mulți colegi plecaseră în alte părți după ce eu plecasem la Hagi. Așa că m-am alăturat lui la Juventus Timișoara.

Juventus Timișoara era o echipă normală, să spunem de provincie, dar a făcut un acord cu Ripensia Timișoara, o echipă din liga a doua, care căuta o echipă de juniori pentru a participa în campionatele naționale.

Astfel, noi, generația 2006, am fuzionat cu echipa din 2005 și am început să jucăm împotriva celor din 2004, cu doi ani mai mari decât noi. Aveam 15 ani atunci”.

A jucat șase luni la UTA

După acel an, Vermeșan a ales să meargă la UTA Arad, unde s-a antrenat și cu prima echipă și a participat la cantonamente în Italia.

„Nu am vrut să semnez contractul cu Ripensia, așa că am plecat să joc la UTA Arad.

La UTA am jucat șase luni, iar în ultimele luni mă antrenam deja cu prima echipă. Am mers și în cantonament cu ei în Italia. Erau o echipă din prima ligă din România”.

La 16 ani a debutat în Liga 2

A revenit la Ripensia, de data aceasta pentru echipa de seniori din Liga 2, unde a debutat la 16 ani.

„Am jucat în total cam 90 de minute în campionat. După acel sezon am participat la calificările pentru Europeanul Under-17, iar apoi am venit aici, la Verona”.

5 meciuri
a jucat Ioan Vermeșan pentru Ripensia Timișoara, în Liga 2, sezonul 2022-2023

S-a transferat la Hellas Verona în 2023

Ioan Vermeșan a semnat pentru Hellas Verona în toamna anului 2022, prin intermediul impresarului Orlando Popa.

„Nu a fost rău, dar nici ușor. E normal, e greu când schimbi țara. Nu cunoști limba, nu ai prieteni, nu ai familie, nu ai nimic. Măcar la școală aveam ceva de făcut, puteam să râd cu colegii.

Am avut noroc cu Szimionas. El mă avea pe mine, eu îl aveam pe el, am fost mereu împreună în acești ani. Acum, după ce ne-am adaptat, petrecem și mai puțin timp împreună, ceea ce e normal.

În primii doi ani am fost practic mereu unul lângă altul. M-au ajutat și alți colegi, de exemplu De Battisti, care e un băiat foarte bun.”

Familia și sprijinul emoțional. „Părinții mei nu mai sunt împreună

Ioan Vermeșan vorbește deschis despre familie. „Am un frate mai mic, Luca, și pe cineva pe care îl consider ca pe un frate, Gavril, fiul soțului mamei mele”, spune atacantul.

„Părinții mei nu mai sunt împreună. Mama mea, Melania, este acum căsătorită cu alt bărbat. Gavril e foarte important pentru mine, vorbesc mereu cu el și îl simt ca pe un frate adevărat. Are 22 de ani.

A crescut în Spania, iar acum locuiește singur la Tel Aviv. Joacă mult footvolley, un fel de beach-volley, dar cu picioarele, maximum trei atingeri. Este dificil, am încercat și eu. Mingea e diferită, fileul e înalt, dar e foarte distractiv”.

„Tricolorul” apreciază rolul părinților în formarea sa:

„Foarte importanți. Tatăl meu juca fotbal, dar nu mai este lângă mine din 2022. Mama a preluat responsabilitatea de a mă învăța totul. Am fost nevoit să mă maturizez mai repede, pentru că am fost singur. A fost dificil, iar când pot mă întorc mereu la Timișoara să-mi văd fratele mai mic și mama”.

echipa nationala a romaniei baraj cupa mondiala Meciul Turcia Romania hellas verona ioan vermesan baraj cm 2026
