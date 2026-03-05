Scandal în Italia FOTO. Au profitat de accidentarea unui adversar și au marcat, iar golul a fost validat

Frosinone - Pescara 2-2. Scandal după meciul din etapa #28 din Serie B. Oaspeții au înscris al doilea gol în timp ce adversarii lor se opriseră din joc.

Arbitrul a validat golul! Toate detaliile, mai jos.

Frosinone și Pescara s-au întâlnit miercuri, în cadrul etapei 28 din Serie B.

În minutul 25, din sectorul oaspeților au fost aruncate petarde spre banca celor de la Frosinone. Arbitrul Davide Di Marco a oprit jocul, care a fost reluat 7 minute mai târziu.

FOTO. Pescara a înscris în timp ce Frosinone cerea ca jocul să fie oprit. Golul a fost validat!

După ce s-a reluat jocul, fundașul lui Frosinone, Giorgio Cittadini, s-a accidentat în minutul 32 și a cerut să fie schimbat.

În acel moment, coechipierii săi s-au oprit din joc și au cerut ca mingea să fie scoasă din teren de cei de la Pescara pentru ca Cittadini să primească îngrijiri medicale.

Pescara a continuat faza și a marcat prin Antonio Di Nardo, chiar dacă atacantul era convins că „centralul” oprise jocul. Vârful oaspeților a șutat la colțul scurt al porții apărate de Lorenzo Palmisani, conform corrieredellosport.it.

Arbitrul Davide Di Marco nu oprise jocul și, după câteva minute de așteptare, acesta a validat reușita lui Di Nardo.

Antonio Di Nardo mai marcase în minutul 2, dar „dubla” reușită de acesta nu a fost de ajuns pentru Pescara să obțină victoria.

Frosinone a reușit o remontada de senzație pe finalul partidei. În minutul 85, Calo a redus din diferență după ce a transformat un penalty.

Tânărul atacant Antonio Raimondo (21 de ani) a dat lovitura în minutul 90+4, atunci când a restabilit egalitatea și a adus un punct în tabăra gazdelor.

În acest moment, Frosinone se află pe locul 3 în Serie B, cu 55 de puncte acumulate după 28 de etape, în timp ce Pescara se poziționează pe ultimul loc, cu 22 de puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport