„Rețeta” lui Pancu Antrenorul de la Rapid a dezvăluit cum a rezolvat „seceta” lui Stojilkovic: „Voiam de mult să fac asta”

Daniel Pancu (49 de ani), antrenor la Rapid, a dezvăluit că a avut o discuție privată cu Filip Stojilkovic (26 de ani).

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Împrumutat de Rapid în această vară de la Pisa, atacantul elvețian a avut numeroase șanse de a marca în cele 7 meciuri oficiale jucate pentru giuleșteni până în acest moment.

Și-a trecut o singură dată numele pe tabela de marcaj, în derby-ul cu U Craiova (1-1), în etapa #7.

Daniel Pancu, despre Filip Stojilkovic: „ I-am spus că, dacă vine cu mine, se deblochează”

Stojilkovic a reușit să deschidă scorul pentru alb-vișinii în amicalul de gală cu Genoa (2-0), în minutul 55 al partidei, iar imediat după gol s-a dus să-l îmbrățișeze pe Daniel Pancu.

La finalul partidei, antrenorul giuleștenilor a declarat că a purtat o discuție între patru ochi cu atacantul echipei sale.

„Am ieșit la masă sâmbătă sau vineri, nu știu când a fost. Voiam de mult să ies cu el. I-am spus că, dacă vine cu mine, se deblochează.

Când simt că un jucător are ușoare probleme sau e sub presiune, prefer să am o discuție de 2-3 ore și e cea mai bună posibilă.

Stresul care e la baza de pregătire sau în birou nu se compară cu o discuție mult mai amicală”, a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

După amicalul cu Genoa, Rapid se pregătește pentru duelul cu U Cluj din Superliga. Partida este programată luni, 12 octombrie, de la ora 21:00 și va fi LIVE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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