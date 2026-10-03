„Zici că era o echipă adunată la o șuetă!” Gică Popescu, furios după umilința cu Polonia. Îl critică dur pe Rațiu: „Lumea credea că am ceva cu el”

POLONIA - ROMÂNIA 6-0. Gică Popescu (58 de ani) a comentat înfrângerea umilitoare a „tricolorilor” din Liga Națiunilor.

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România nu mai pierduse la o asemenea diferență din 24 mai 1967. Atunci, Elveția învingea naționala cu 7-1, la Zurich, în preliminariile Campionatului European.

POLONIA - ROMÂNIA 6-0 . Gică Popescu: „Aveam senzația că văd o echipă adunată la o șuetă”

„Baciul” s-a arătat deranjat de atitudinea „tricolorilor” și l-a criticat extrem de dur pe Andrei Rațiu (28 de ani), cel care a greșit grav în startul reprizei secunde la golurile de 0-2 și 0-3.

„Este o seară greu de digerat. Nu știam că echipa națională a pierdut la o diferență atât de mare. Ne ducem cu gândul la acel moment cu penalty-ul și eliminarea lui Drăgușin, când arbitrul a făcut un cadoul polonezilor, dar, chiar și așa, cred că puteam să dăm dovadă de mai multă răutate.

Vorbeam înaintea meciului de atitudinea pe care trebuie să o aibă jucătorii. Am văzut momente care m-au surprins. Aveam senzația că văd o echipă adunată la o șuetă.

Am tras de multe ori un semnal de alarmă cu privire la poziționarea lui Rațiu și, în această seară, a fost foarte ușor depășit. Probabil că lumea credea că am ceva cu el. Am zis că este un jucător înzestrat cu foarte multe calități, dar această indisciplină o să-l facă să rămână la nivelul echipelor precum Rayo Vallecano.”, a declarat Gică Popescu la Antena 1.

FOTO. Polonia - România 6-0

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