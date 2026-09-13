Rapid, duel de lux Cu cine își va testa Daniel Pancu echipa: „Aș juca numai cu echipe de-astea”

Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a confirmat că giuleștenii vor disputa un meci amical cu Genoa în următoarea pauză competițională.

Partida ar urma să aibă loc pe 2 octombrie, într-un moment în care Superliga va fi întreruptă pentru meciurile echipei naționale.

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Genoa este celălalt club patronat de Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului.

Daniel Pancu își testează echipa cu Genoa: „Aș juca numai cu echipe de-astea ”

După victoria cu FC Voluntari, scor 2-1, Pancu a fost întrebat despre duelul cu formația din Serie A și a explicat că își dorește astfel de teste pentru jucătorii săi.

„E foarte benefic. Aș juca numai cu echipe precum Slovan Liberec, care ne-a călărit într-un hal fără de hal în pregătire. Mi-aș fi dorit încă cinci meciuri cu Slovan Liberec.

Așa mi-aș dori și cu Genoa. Aș vrea să jucăm în fiecare zi, pentru jucătorii mei. Mai ales că avem mulți tineri”, a declarat Pancu la Prima Sport, după meci.

Genoa are un lot evaluat la aproximativ 170 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Printre cei mai bine cotați jucători se numără Hamed Junior Traorè și Morten Frendrup, ambii la 15 milioane de euro, dar și Johan Vasquez, evaluat la 14 milioane.

În lotul italienilor se mai regăsesc nume precum Robinho Junior, Stephan El Shaarawy, Djibril Sow sau Tommaso Baldanzi.

Prin comparație, lotul Rapidului este cotat la aproximativ 30 de milioane de euro.

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