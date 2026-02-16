„Presiunea e mare și pe ei” Daniel Pancu, declarație neașteptată.  Sare în apărarea brigăzii de arbitri de la meciul cu Hermannstadt! +13 foto
Daniel Pancu FOTO Sport Pictures
„Presiunea e mare și pe ei” Daniel Pancu, declarație neașteptată. Sare în apărarea brigăzii de arbitri de la meciul cu Hermannstadt!

Publicat: 16.02.2026, ora 20:27
Actualizat: 16.02.2026, ora 20:30
  • Hermannstadt - CFR Cluj 0-1. Daniel Pancu a oferit o primă reacție după meciul în care „centralul” Andrei Chivulete a acordat câte un penalty fiecărei echipe.
  • Ambele au fost ratate, mai întâi Eduard Florescu (minutul 45+4), apoi Meriton Korenica (minutul 85).

Totodată, Pancu a vorbit și despre penalty-ul acordat de Chivulete pentru sibieni în minutul 90+5, care însă a revenit asupra deciziei după ce a urmărit faza la monitorul VAR.

Daniel Pancu: „E o performanță uriașă, dar nu am realizat nimic”

„A fost un meci care ne-a consumat mult pe toți. Important e că am obținut o nouă victorie. Ne-am apropiat de ceva care părea imposibil.

Nu putem să spunem că 10 victorii în 12 meciuri sunt întâmplătoare. E o performanță uriașă, dar nu am realizat nimic. E prima dată pe loc de play-off. Eu sper să intrăm în play-off, pentru că merităm. Suntem liderul acestui retur de campionat.

Sper să fiu mai relaxat, cu toate că vor fi alte obiective. Va trebui să terminăm în primele trei.

Sunt în continuare nemulțumit de ce se întâmplă în teren. Trebuia să venim pe un val de încredere, după atâtea victorii. Adversarul e bun, echipă de jumătatea clasamentului spre play-off. Dar victoria e una uriașă.

Acum se întorc toate din urmă, antrenori cu care nu câștigam înainte, arbitri. Azi am reușit prima dată să bat o echipă cu David Lazar în poartă. Când l-am văzut azi…. Popa al nostru a fost senzațional”, a declarat Pancu la flash-interviu, potrivit digisport.ro.

FOTO. Penalty-ul apărat de Hermannstadt

Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj
+13 Foto
Întrebat despre penalty-ul acordat sibienilor în minutul 90+5, care a fost anulat după analiza VAR, Pancu a declarat:

„Eu am văzut bine faza. Nu puteam să am nicio emoție, știind cine era la VAR. E presiune și pe ei pe finalul ăsta. Presiunea e mare și la ei.”

FOTO. Penalty-ul anulat în minutul 90+5

Penalty-ul anulat celor de la Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj
+7 Foto
Brigada de arbitri de la Hermannstadt - CFR Cluj:

  • Arbitru: Andrei Chivulete
  • Asistenți: Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu
  • Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache
  • Arbitru AVAR: Ovidiu Hațegan

După această victorie, CFR Cluj a urcat pe locul 5 în clasamentul Ligii 1, cu 44 de puncte adunate în 27 de etape.

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
CFR Cluj Daniel Pancu afc hermannstadt andrei chivulete
16:40
