„Meciul, decis de alți factori!" Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului: „Greu de suportat. Interpretează cum doresc!"
Dorinel Munteanu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Meciul, decis de alți factori!" Dorinel Munteanu a răbufnit la adresa arbitrajului: „Greu de suportat. Interpretează cum doresc!"

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 16.02.2026, ora 20:14
Actualizat: 16.02.2026, ora 20:14

Munteanu este de părere că rezultatul a fost influențat de deciziile luate de Andrei Chivulete, mai ales la una din ultimele faze ale meciului, când „centralul” a acordat penalty pentru Hermannstadt, dar a revenit asupra deciziei după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

HERMANNTADT - CFR CLUJ 0-1. Dorinel Munteanu: „Meciul a fost decis de alți factori”

„A fost un meci care nu a fost decis de jucători, ci de alți factori, dacă pot să spun așa, pentru că nu știu cum tratează sau cum interpretează fazele cei care conduc jocul, pentru că nu mi se pare normal.

A fost un joc care pe care ambele formații și-au dorit să-l câștige, dar ar fi trebuit să primim ceea ce este de primit.

Mă refer la penalty-ul prea ușor dat (n.r. - ratat de Korenica), ultima fază, tragerile de timp care sunt foarte importante în economia partidei.

A fost o înfrângere greu de suportat, am avut în față o echipă puternică, dar dacă era 1-0, marcam noi din penalty, altul era jocul. 

Eu sunt responsabil și sunt foarte dezamăgit de cum a decurs jocul. Din păcate, sunt alte partide și mai grav afectate de cei care conduc arbitrajul. Ei interpretează cum doresc, nu pot să vă spun, suferă echipa.

Puțin mai mare atenție ar trebui și la partea extra-fotbalistică”, a declarat Dorinel Munteanu la Prima Sport.

Brigada de arbitri de la Hermannstadt - CFR Cluj:

  • Arbitru: Andrei Chivulete
  • Asistenți: Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu
  • Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache
  • Arbitru AVAR: Ovidiu Hațegan

Dorinel Munteanu: „Fiecare interpretează după sufletul lui”

Întrebat dacă jocul echipei l-a consolat, Dorinel a replicat:

„Nu mă consolează, rezultatul mă consola. Penalty în ultima secundă. De ce nu ne dă? A fost și fault și henț la Kevin (n.r. - Ciubotaru), fiecare interpretează după sufletul lui.

Mergem mai departe, ne aşteaptă încă 3 meciuri grele.

Nu vreau să mutăm direcția pe gazon, astăzi direcția este spre cine a făcut diferența pe teren, sunt lucruri decise în ultima secundă, asta este, mergem mai departe. Nu vrea să fiu luat în nume de rău, dar trebuie să fie mai atenți.

Și ei ar trebui să aibă puțin discernământ, să decidă fazele așa cum trebuie. La Slobozia am jucat fără VAR, sunt lucruri puse cap la cap, suntem în situația care suntem. Trebuie să fie puțin mai atenți la decizii cheie.”, a concluzionat Dorinel Munteanu.

În urma acestui nou eșec, Hermannstadt rămâne pe locul 15, poziție direct retrogradabilă, cu puncte.

