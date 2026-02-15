Liga 1, Etapa #27 FCSB, răpusă în Bănie. Rapid, înfrângere neașteptată la Constanța! » Clasamentul actualizat +41 foto
Liga 1, Etapa #27 FCSB, răpusă în Bănie. Rapid, înfrângere neașteptată la Constanța! » Clasamentul actualizat

George Neagu , Ștefan Neda , Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (foto) , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 15.02.2026, ora 23:53
Actualizat: 15.02.2026, ora 23:53
  • U Craiova - FCSB 1-0. Victorie importantă pentru olteni, care se desprind în vârful Superligii.
  • Farul, victorie vitală cu Rapid, care menține speranțele pentru un loc de play-off. UTA Arad a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-1, în primul meci al zilei.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Petrolul a reușit să răstoarne incredibil rezultatul în partida cu FC Argeș, reușind să obțină toate cele trei puncte, foarte importante pentru evitarea retrogradării, în timp ce piteștenii lui Bogdan Andone au dificultăți în menținerea în primele 6 echipe.

Universitatea Craiova este lider în Liga 1, cu 50 de puncte acumulate după 26 de etape. Oltenii sunt urmați de Rapid și Dinamo, care au un punct mai puțin.

U Craiova - FCSB 1-0

  • A marcat: Al Hamlawi (23)
Echipele de start:

  • U Craiova: I. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Etim
  • Rezerve: Isenko, Lung, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Fălcușan, Mekvabishvili, Crețu, Mogoș, Teles, Houri, Băsceanu
  • Antrenor: Filipe Coelho
  • FCSB: M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea
  • Rezerve: Târnovanu, Udrea, Zima, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Arbitru: Barbu Marian. Asistenți: Neacșu George Florin și Vornicu Adrian. Arbitru VAR: Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR: Marica Mihai Marius
  • Stadion: „Ion Oblemenco”

VIDEO. Golul marcat de Al-Hamlawi

Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (41 imagini)

Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Universitatea Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+41 Foto
labels.photo-gallery

Farul - Rapid 3-1

  • A marcat: Ișfan (19), Alibec (45+4 pen.), Vînă (53) / Borza (40)
  • Farul: R. Munteanu - D. Maftei, I. Larie, G. Marins, L. Pellegrini - I. Vînă, V. Dican, Radaslavescu - A. Ișfan, Alibec, C. Ganea
  • Rezerve: Buzbuchi, Ș. Duțu, B. Țîru, R. Fotin, D. Sîrbu, D. Ramalho, L. Banu, A. Goncear, I. Doicaru, C. Sima, J. Vojtus, J. Markovic
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • Rapid: Aioani - C. Manea, A. Pașcanu, D. Ciobotariu, A. Borza - T. Christensen, K. Keita, C. Grameni - A. Dobre, Talisson, C. Petrila
  • Rezerve: D. Iliev, A. Briciu, L. Bolgado, R. Onea, C. Vulturar, J. Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, O. Moruțan, D. Hazrollaj, D. Paraschiv
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • Stadion: Academia „Gheorghe Hagi” (Ovidiu - Constanţa)
  • Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Badea Marius și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR: Popa Cătălin. Arbitru AVAR: Marinescu Vasile

VIDEO. Golul marcat de Ișfan

Farul - Rapid FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan
Farul - Rapid FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan

Galerie foto (37 imagini)

Farul - Rapid FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan Farul - Rapid FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan Farul - Rapid FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan Farul - Rapid FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan Farul - Rapid FOTO GOLAZO.ro/Raed Krishan
+37 Foto
labels.photo-gallery

UTA Arad - FC Botoșani 2-1

  • Au marcat: Pospelov (min. 22), Costache (min. 90 - penalty) / Cîmpanu (min. 77)
  • UTA Arad: A. Tordai - M. Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - S. Mino, Odada - V. Costache, A. Roman, Tzionis - H. Abdallah
  • Rezerve: Benga, Ciubăcan, L. Gojkovic, Hrezdac, F. Iacob, L. Mihai, I. Ndon, O. Popescu, L. Roșu, Stolnik, Van Durmen, D. Țăroi
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Botoșani: Anestis - A. Friday, R. Suta, A. Miron, R. Creț - Bordeianu, C. Petro - Dumiter, Ongenda, Ș. Pănoiu - E. Lopez
  • Rezerve: Bodișteanu, A. Bota, G. Cimpanu, G. David, E. Diaw, A. Dumtru, M. Kovtalyuk, L. Kukic, S. Mailat, E. Papa, M. Pavlovic, A. Țigănașu
  • Antrenor: Leo Grozavu
  • Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Vișan Florian Alexandru și Ghiciulescu Raul Constantin. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel
  • Stadion: Arena „Francisc Neuman” (Arad - Arad)

Intervențiile sezonului în Liga 1! Giannis Anestis a scos trei posibile goluri într-o singură fază

Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport
Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport

Galerie foto (19 imagini)

Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport Giannis Anestis a reușit trei parade consecutive în aceeași acțiune (UTA - Botoșani). Foto: captură, Prima Sport
+19 Foto
labels.photo-gallery

Luni, 16 februarie

Hermannstadt - CFR Cluj, live de la 17:00

  • Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)

Dinamo - Unirea Slobozia, live de la 20:00

  • Stadion: Arena Naţională (Bucureşti - Bucureşti)

S-a jucat

Petrolul - FC Argeș 2-1

  • Au marcat: Hanca (65), Dumitrescu (88) / Bettaieb (38)
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Galerie foto (20 imagini)

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
labels.photo-gallery
  • Petrolul: Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Dongmo, Dumitrescu - Pop, Chică-Roșă, Grozav
  • Rezerve: Boateng, Boțogan, Gheorghe, Guilherme, Hanca, Hermann, Igant, Krell, Mateiu, Paraschiv, Rădulescu, Rodrigues
  • Antrenor: Eugen Neagoe
  • FC Argeș: Căbuz - Borța, Tudose, Sadriu - Oancea, Pîrvu, Sierra, Rață, Bettaieb - Rădescu, Moldoveanu
  • Rezerve: Blagaic, Briceag, Brobbey, Crăciun, Garutti, Idowu, Manole, Matos, Micovschi, Seto, Straton, Tofan
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Arbitru: Petrescu Radu, Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Dima Iulian, AVAR: Slabu Stelian
  • Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti - Prahova)

FOTO Cum s-au marcat golurile de pe „Ilie Oană”

Eroare uriașă a lui Dongmo, care pasează greșit înapoi, iar Bettaieb speculează și înscrie:

Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport
Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport

Galerie foto (31 imagini)

Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport
+31 Foto
labels.photo-gallery

Hanca marchează spectaculos după un corner:

Petrolul - FC Argeș, golul lui Hanca. Captură Prima Sport
Petrolul - FC Argeș, golul lui Hanca. Captură Prima Sport

Galerie foto (31 imagini)

Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport
+31 Foto
labels.photo-gallery

Centrarea lui Hanca e respinsă, dar ajunge la Andres Dumitrescu, iar acesta reușește să înscrie:

Petrolul - FC Argeș, golul lui Dumitrescu. Captură Prima Sport
Petrolul - FC Argeș, golul lui Dumitrescu. Captură Prima Sport

Galerie foto (31 imagini)

Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Captură Prima Sport
+31 Foto
labels.photo-gallery

Metaloglobus - Oțelul 0-1

  • A marcat: Conrado 30 pen.
Echipele de start

  • Metaloglobus: Gavrilaș - Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava - D. Irimia, Bruno Carvalho, Sabater, A. Irimia - Abbey, Huiban
  • Rezerve: Nedelcovici, Cestor, Neacșu, Ghimfus, Visic, Gheorghe, Celaj, Toutou, Popa
  • Antrenor: Mihai Teja
  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Kazu - Lameira, Bruno Paz - Bană, Andrezinho, Conrado - Debeljuh
  • Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Sandu, Bordun, C. Neicu, Fernandes
  • Antrenor: Laszlo Balint
  • Stadion: Clinceni - Arena 1 (Ilfov)
  • Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel, Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Rusandu Lucian, AVAR: Marcu Claudiu
Metaloglobus - Otelul, penalty acordat de VAR Capturi Prima Sport (16).jpg
Metaloglobus - Otelul, penalty acordat de VAR Capturi Prima Sport (16).jpg

Galerie foto (23 imagini)

Metaloglobus - Otelul, penalty acordat de VAR Capturi Prima Sport (1).jpg Metaloglobus - Otelul, penalty acordat de VAR Capturi Prima Sport (2).jpg Metaloglobus - Otelul, penalty acordat de VAR Capturi Prima Sport (3).jpg Metaloglobus - Otelul, penalty acordat de VAR Capturi Prima Sport (4).jpg Metaloglobus - Otelul, penalty acordat de VAR Capturi Prima Sport (5).jpg
+23 Foto
labels.photo-gallery

U Cluj - Csikszereda 4-1

  • A marcat: I. Macalou (min. 25), Drammeh (min. 32, min. 39), Nistor (min. 36) / Eppel (min. 71)

Echipele de start:

  • U Cluj: Gertmonas - D. Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Nistor, O. Bic, Drammeh - I. Macalou, J. Lukic, O. El Sawy
  • Rezerve: Capradossi, A. Chinteș, J. Cisse, D. Codrea, A. Fabry, A. Gheorghiță, Lefter, O. Mendy, A. Murgia, V. Postolachi, G. Simion, J. Stanovej
  • Antrenor: Eugeniu Cebotaru
  • Csikszereda: E. Pap - Bettini, Kabashi, A. Csuros, R. Trif - S. Veres, Kleinheisler - A. Ceara, Jebari, E. Bodo - Eppel
  • Rezerve: E. Bloj, D. Bota, Z. Deaky, S. Dusinszki, Gustavinho, Hegedus, Loeper Z. Nagy, Novelli, R. Palmeș, M. Simon, S. Szalay
  • Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, VAR: Trandafir Cristina, AVAR: Mazilu Florin Ovidiu
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca - Cluj)

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2753
2Rapid 2749
3Dinamo 2649
4U Cluj2745
5FC Argeș2743
6FC Botoșani2742
7CFR Cluj2641
8UTA Arad2741
9Oțelul Galați2740
10FCSB2740
11Farul Constanța2737
12Petrolul Ploiești2728
13Csikszereda 2725
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2711

