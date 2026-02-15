Liga 1, Etapa #27 FCSB, răpusă în Bănie. Rapid, înfrângere neașteptată la Constanța! » Clasamentul actualizat

U Craiova - FCSB 1-0. Victorie importantă pentru olteni, care se desprind în vârful Superligii.

Farul, victorie vitală cu Rapid, care menține speranțele pentru un loc de play-off. UTA Arad a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-1, în primul meci al zilei.

Toate meciurile din Liga 1 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Petrolul a reușit să răstoarne incredibil rezultatul în partida cu FC Argeș, reușind să obțină toate cele trei puncte, foarte importante pentru evitarea retrogradării, în timp ce piteștenii lui Bogdan Andone au dificultăți în menținerea în primele 6 echipe.

Universitatea Craiova este lider în Liga 1, cu 50 de puncte acumulate după 26 de etape. Oltenii sunt urmați de Rapid și Dinamo, care au un punct mai puțin.

U Craiova - FCSB 1-0

A marcat: Al Hamlawi (23)

Echipele de start:

U Craiova: I. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Etim

I. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Etim Rezerve: Isenko, Lung, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Fălcușan, Mekvabishvili, Crețu, Mogoș, Teles, Houri, Băsceanu

Isenko, Lung, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Fălcușan, Mekvabishvili, Crețu, Mogoș, Teles, Houri, Băsceanu Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho FCSB: M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea

M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Târnovanu, Udrea, Zima, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa

Târnovanu, Udrea, Zima, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Arbitru : Barbu Marian. Asistenți : Neacșu George Florin și Vornicu Adrian. Arbitru VAR : Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR : Marica Mihai Marius

: Barbu Marian. : Neacșu George Florin și Vornicu Adrian. : Bîrsan Marcel. : Marica Mihai Marius Stadion: „Ion Oblemenco”

VIDEO. Golul marcat de Al-Hamlawi

Farul - Rapid 3-1

A marcat: Ișfan (19), Alibec (45+4 pen.), Vînă (53) / Borza (40)

Farul : R. Munteanu - D. Maftei, I. Larie, G. Marins, L. Pellegrini - I. Vînă, V. Dican, Radaslavescu - A. Ișfan, Alibec, C. Ganea

: R. Munteanu - D. Maftei, I. Larie, G. Marins, L. Pellegrini - I. Vînă, V. Dican, Radaslavescu - A. Ișfan, Alibec, C. Ganea Rezerve : Buzbuchi, Ș. Duțu, B. Țîru, R. Fotin, D. Sîrbu, D. Ramalho, L. Banu, A. Goncear, I. Doicaru, C. Sima, J. Vojtus, J. Markovic

: Buzbuchi, Ș. Duțu, B. Țîru, R. Fotin, D. Sîrbu, D. Ramalho, L. Banu, A. Goncear, I. Doicaru, C. Sima, J. Vojtus, J. Markovic Antrenor : Ianis Zicu

: Ianis Zicu Rapid : Aioani - C. Manea, A. Pașcanu, D. Ciobotariu, A. Borza - T. Christensen, K. Keita, C. Grameni - A. Dobre, Talisson, C. Petrila

: Aioani - C. Manea, A. Pașcanu, D. Ciobotariu, A. Borza - T. Christensen, K. Keita, C. Grameni - A. Dobre, Talisson, C. Petrila Rezerve : D. Iliev, A. Briciu, L. Bolgado, R. Onea, C. Vulturar, J. Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, O. Moruțan, D. Hazrollaj, D. Paraschiv

: D. Iliev, A. Briciu, L. Bolgado, R. Onea, C. Vulturar, J. Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, O. Moruțan, D. Hazrollaj, D. Paraschiv Antrenor : Costel Gâlcă

: Costel Gâlcă Stadion : Academia „Gheorghe Hagi” (Ovidiu - Constanţa)

: Academia „Gheorghe Hagi” (Ovidiu - Constanţa) Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Badea Marius și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR: Popa Cătălin. Arbitru AVAR: Marinescu Vasile

VIDEO. Golul marcat de Ișfan

UTA Arad - FC Botoșani 2-1

Au marcat: Pospelov (min. 22), Costache (min. 90 - penalty) / Cîmpanu (min. 77)

UTA Arad : A. Tordai - M. Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - S. Mino, Odada - V. Costache, A. Roman, Tzionis - H. Abdallah

: A. Tordai - M. Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - S. Mino, Odada - V. Costache, A. Roman, Tzionis - H. Abdallah Rezerve : Benga, Ciubăcan, L. Gojkovic, Hrezdac, F. Iacob, L. Mihai, I. Ndon, O. Popescu, L. Roșu, Stolnik, Van Durmen, D. Țăroi

: Benga, Ciubăcan, L. Gojkovic, Hrezdac, F. Iacob, L. Mihai, I. Ndon, O. Popescu, L. Roșu, Stolnik, Van Durmen, D. Țăroi Antrenor : Adrian Mihalcea

: Adrian Mihalcea Botoșani : Anestis - A. Friday, R. Suta, A. Miron, R. Creț - Bordeianu, C. Petro - Dumiter, Ongenda, Ș. Pănoiu - E. Lopez

: Anestis - A. Friday, R. Suta, A. Miron, R. Creț - Bordeianu, C. Petro - Dumiter, Ongenda, Ș. Pănoiu - E. Lopez Rezerve : Bodișteanu, A. Bota, G. Cimpanu, G. David, E. Diaw, A. Dumtru, M. Kovtalyuk, L. Kukic, S. Mailat, E. Papa, M. Pavlovic, A. Țigănașu

: Bodișteanu, A. Bota, G. Cimpanu, G. David, E. Diaw, A. Dumtru, M. Kovtalyuk, L. Kukic, S. Mailat, E. Papa, M. Pavlovic, A. Țigănașu Antrenor : Leo Grozavu

: Leo Grozavu Arbitru : Găman George Cătălin. Asistenți : Vișan Florian Alexandru și Ghiciulescu Raul Constantin. Arbitru VAR : Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR : Mitruți Daniel

: Găman George Cătălin. : Vișan Florian Alexandru și Ghiciulescu Raul Constantin. : Cojocaru Adrian Viorel. : Mitruți Daniel Stadion: Arena „Francisc Neuman” (Arad - Arad)

Intervențiile sezonului în Liga 1! Giannis Anestis a scos trei posibile goluri într-o singură fază

Luni, 16 februarie

Hermannstadt - CFR Cluj, live de la 17:00

Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)

Dinamo - Unirea Slobozia, live de la 20:00

Stadion: Arena Naţională (Bucureşti - Bucureşti)

S-a jucat

Petrolul - FC Argeș 2-1

Au marcat: Hanca (65), Dumitrescu (88) / Bettaieb (38)

Petrolul: Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Dongmo, Dumitrescu - Pop, Chică-Roșă, Grozav

Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Dongmo, Dumitrescu - Pop, Chică-Roșă, Grozav Rezerve: Boateng, Boțogan, Gheorghe, Guilherme, Hanca, Hermann, Igant, Krell, Mateiu, Paraschiv, Rădulescu, Rodrigues

Boateng, Boțogan, Gheorghe, Guilherme, Hanca, Hermann, Igant, Krell, Mateiu, Paraschiv, Rădulescu, Rodrigues Antrenor: Eugen Neagoe

Eugen Neagoe FC Argeș: Căbuz - Borța, Tudose, Sadriu - Oancea, Pîrvu, Sierra, Rață, Bettaieb - Rădescu, Moldoveanu

Căbuz - Borța, Tudose, Sadriu - Oancea, Pîrvu, Sierra, Rață, Bettaieb - Rădescu, Moldoveanu Rezerve: Blagaic, Briceag, Brobbey, Crăciun, Garutti, Idowu, Manole, Matos, Micovschi, Seto, Straton, Tofan

Blagaic, Briceag, Brobbey, Crăciun, Garutti, Idowu, Manole, Matos, Micovschi, Seto, Straton, Tofan Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone Arbitru : Petrescu Radu, Asistenți : Ghinguleac Radu Adrian, Bucsi Imre-Laszlo, VAR : Dima Iulian, AVAR : Slabu Stelian

: Petrescu Radu, : Ghinguleac Radu Adrian, Bucsi Imre-Laszlo, : Dima Iulian, : Slabu Stelian Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti - Prahova)

FOTO Cum s-au marcat golurile de pe „Ilie Oană”

Eroare uriașă a lui Dongmo, care pasează greșit înapoi, iar Bettaieb speculează și înscrie:

Hanca marchează spectaculos după un corner:

Centrarea lui Hanca e respinsă, dar ajunge la Andres Dumitrescu, iar acesta reușește să înscrie:

Metaloglobus - Oțelul 0-1

A marcat: Conrado 30 pen.

Echipele de start

Metaloglobus : Gavrilaș - Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava - D. Irimia, Bruno Carvalho, Sabater, A. Irimia - Abbey, Huiban

: Gavrilaș - Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava - D. Irimia, Bruno Carvalho, Sabater, A. Irimia - Abbey, Huiban Rezerve : Nedelcovici, Cestor, Neacșu, Ghimfus, Visic, Gheorghe, Celaj, Toutou, Popa

: Nedelcovici, Cestor, Neacșu, Ghimfus, Visic, Gheorghe, Celaj, Toutou, Popa Antrenor : Mihai Teja

: Mihai Teja Oțelul : Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Kazu - Lameira, Bruno Paz - Bană, Andrezinho, Conrado - Debeljuh

: Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Kazu - Lameira, Bruno Paz - Bană, Andrezinho, Conrado - Debeljuh Rezerve : Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Sandu, Bordun, C. Neicu, Fernandes

: Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Sandu, Bordun, C. Neicu, Fernandes Antrenor : Laszlo Balint

: Laszlo Balint Stadion : Clinceni - Arena 1 (Ilfov)

: Clinceni - Arena 1 (Ilfov) Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel, Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Rusandu Lucian, AVAR: Marcu Claudiu

U Cluj - Csikszereda 4-1

A marcat: I. Macalou (min. 25), Drammeh (min. 32, min. 39), Nistor (min. 36) / Eppel (min. 71)

Echipele de start:

U Cluj : Gertmonas - D. Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Nistor, O. Bic, Drammeh - I. Macalou, J. Lukic, O. El Sawy

: Gertmonas - D. Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Nistor, O. Bic, Drammeh - I. Macalou, J. Lukic, O. El Sawy Rezerve : Capradossi, A. Chinteș, J. Cisse, D. Codrea, A. Fabry, A. Gheorghiță, Lefter, O. Mendy, A. Murgia, V. Postolachi, G. Simion, J. Stanovej

: Capradossi, A. Chinteș, J. Cisse, D. Codrea, A. Fabry, A. Gheorghiță, Lefter, O. Mendy, A. Murgia, V. Postolachi, G. Simion, J. Stanovej Antrenor : Eugeniu Cebotaru

: Eugeniu Cebotaru Csikszereda : E. Pap - Bettini, Kabashi, A. Csuros, R. Trif - S. Veres, Kleinheisler - A. Ceara, Jebari, E. Bodo - Eppel

: E. Pap - Bettini, Kabashi, A. Csuros, R. Trif - S. Veres, Kleinheisler - A. Ceara, Jebari, E. Bodo - Eppel Rezerve : E. Bloj, D. Bota, Z. Deaky, S. Dusinszki, Gustavinho, Hegedus, Loeper Z. Nagy, Novelli, R. Palmeș, M. Simon, S. Szalay

: E. Bloj, D. Bota, Z. Deaky, S. Dusinszki, Gustavinho, Hegedus, Loeper Z. Nagy, Novelli, R. Palmeș, M. Simon, S. Szalay Arbitru : Călin Iulian, Asistenți : Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, VAR : Trandafir Cristina, AVAR : Mazilu Florin Ovidiu

: Călin Iulian, : Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, : Trandafir Cristina, : Mazilu Florin Ovidiu Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca - Cluj)

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 27 53 2 Rapid 27 49 3 Dinamo 26 49 4 U Cluj 27 45 5 FC Argeș 27 43 6 FC Botoșani 27 42 7 CFR Cluj 26 41 8 UTA Arad 27 41 9 Oțelul Galați 27 40 10 FCSB 27 40 11 Farul Constanța 27 37 12 Petrolul Ploiești 27 28 13 Csikszereda 27 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 27 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport