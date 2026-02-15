Liga 1, Etapa #27 FCSB, răpusă în Bănie. Rapid, înfrângere neașteptată la Constanța! » Clasamentul actualizat

- U Craiova - FCSB 1-0. Victorie importantă pentru olteni, care se desprind în vârful Superligii.
- Farul, victorie vitală cu Rapid, care menține speranțele pentru un loc de play-off. UTA Arad a învins-o pe FC Botoșani, scor 2-1, în primul meci al zilei.
Petrolul a reușit să răstoarne incredibil rezultatul în partida cu FC Argeș, reușind să obțină toate cele trei puncte, foarte importante pentru evitarea retrogradării, în timp ce piteștenii lui Bogdan Andone au dificultăți în menținerea în primele 6 echipe.
Universitatea Craiova este lider în Liga 1, cu 50 de puncte acumulate după 26 de etape. Oltenii sunt urmați de Rapid și Dinamo, care au un punct mai puțin.
U Craiova - FCSB 1-0
- A marcat: Al Hamlawi (23)
Echipele de start:
- U Craiova: I. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Matei, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Etim
- Rezerve: Isenko, Lung, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Fălcușan, Mekvabishvili, Crețu, Mogoș, Teles, Houri, Băsceanu
- Antrenor: Filipe Coelho
- FCSB: M. Popa - Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Lixandru, Joao Paulo - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea
- Rezerve: Târnovanu, Udrea, Zima, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Pantea, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa
- Antrenor: Elias Charalambous
- Arbitru: Barbu Marian. Asistenți: Neacșu George Florin și Vornicu Adrian. Arbitru VAR: Bîrsan Marcel. Arbitru AVAR: Marica Mihai Marius
- Stadion: „Ion Oblemenco”
VIDEO. Golul marcat de Al-Hamlawi
Farul - Rapid 3-1
- A marcat: Ișfan (19), Alibec (45+4 pen.), Vînă (53) / Borza (40)
- Farul: R. Munteanu - D. Maftei, I. Larie, G. Marins, L. Pellegrini - I. Vînă, V. Dican, Radaslavescu - A. Ișfan, Alibec, C. Ganea
- Rezerve: Buzbuchi, Ș. Duțu, B. Țîru, R. Fotin, D. Sîrbu, D. Ramalho, L. Banu, A. Goncear, I. Doicaru, C. Sima, J. Vojtus, J. Markovic
- Antrenor: Ianis Zicu
- Rapid: Aioani - C. Manea, A. Pașcanu, D. Ciobotariu, A. Borza - T. Christensen, K. Keita, C. Grameni - A. Dobre, Talisson, C. Petrila
- Rezerve: D. Iliev, A. Briciu, L. Bolgado, R. Onea, C. Vulturar, J. Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, O. Moruțan, D. Hazrollaj, D. Paraschiv
- Antrenor: Costel Gâlcă
- Stadion: Academia „Gheorghe Hagi” (Ovidiu - Constanţa)
- Arbitru: Kovacs Szabolcs. Asistenți: Badea Marius și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR: Popa Cătălin. Arbitru AVAR: Marinescu Vasile
VIDEO. Golul marcat de Ișfan
UTA Arad - FC Botoșani 2-1
- Au marcat: Pospelov (min. 22), Costache (min. 90 - penalty) / Cîmpanu (min. 77)
- UTA Arad: A. Tordai - M. Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - S. Mino, Odada - V. Costache, A. Roman, Tzionis - H. Abdallah
- Rezerve: Benga, Ciubăcan, L. Gojkovic, Hrezdac, F. Iacob, L. Mihai, I. Ndon, O. Popescu, L. Roșu, Stolnik, Van Durmen, D. Țăroi
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Botoșani: Anestis - A. Friday, R. Suta, A. Miron, R. Creț - Bordeianu, C. Petro - Dumiter, Ongenda, Ș. Pănoiu - E. Lopez
- Rezerve: Bodișteanu, A. Bota, G. Cimpanu, G. David, E. Diaw, A. Dumtru, M. Kovtalyuk, L. Kukic, S. Mailat, E. Papa, M. Pavlovic, A. Țigănașu
- Antrenor: Leo Grozavu
- Arbitru: Găman George Cătălin. Asistenți: Vișan Florian Alexandru și Ghiciulescu Raul Constantin. Arbitru VAR: Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR: Mitruți Daniel
- Stadion: Arena „Francisc Neuman” (Arad - Arad)
Intervențiile sezonului în Liga 1! Giannis Anestis a scos trei posibile goluri într-o singură fază
Luni, 16 februarie
Hermannstadt - CFR Cluj, live de la 17:00
- Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)
Dinamo - Unirea Slobozia, live de la 20:00
- Stadion: Arena Naţională (Bucureşti - Bucureşti)
S-a jucat
Petrolul - FC Argeș 2-1
- Au marcat: Hanca (65), Dumitrescu (88) / Bettaieb (38)
- Petrolul: Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Dongmo, Dumitrescu - Pop, Chică-Roșă, Grozav
- Rezerve: Boateng, Boțogan, Gheorghe, Guilherme, Hanca, Hermann, Igant, Krell, Mateiu, Paraschiv, Rădulescu, Rodrigues
- Antrenor: Eugen Neagoe
- FC Argeș: Căbuz - Borța, Tudose, Sadriu - Oancea, Pîrvu, Sierra, Rață, Bettaieb - Rădescu, Moldoveanu
- Rezerve: Blagaic, Briceag, Brobbey, Crăciun, Garutti, Idowu, Manole, Matos, Micovschi, Seto, Straton, Tofan
- Antrenor: Bogdan Andone
- Arbitru: Petrescu Radu, Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Dima Iulian, AVAR: Slabu Stelian
- Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti - Prahova)
FOTO Cum s-au marcat golurile de pe „Ilie Oană”
Eroare uriașă a lui Dongmo, care pasează greșit înapoi, iar Bettaieb speculează și înscrie:
Hanca marchează spectaculos după un corner:
Centrarea lui Hanca e respinsă, dar ajunge la Andres Dumitrescu, iar acesta reușește să înscrie:
Metaloglobus - Oțelul 0-1
- A marcat: Conrado 30 pen.
Echipele de start
- Metaloglobus: Gavrilaș - Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava - D. Irimia, Bruno Carvalho, Sabater, A. Irimia - Abbey, Huiban
- Rezerve: Nedelcovici, Cestor, Neacșu, Ghimfus, Visic, Gheorghe, Celaj, Toutou, Popa
- Antrenor: Mihai Teja
- Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Kazu - Lameira, Bruno Paz - Bană, Andrezinho, Conrado - Debeljuh
- Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Sandu, Bordun, C. Neicu, Fernandes
- Antrenor: Laszlo Balint
- Stadion: Clinceni - Arena 1 (Ilfov)
- Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel, Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Rusandu Lucian, AVAR: Marcu Claudiu
U Cluj - Csikszereda 4-1
- A marcat: I. Macalou (min. 25), Drammeh (min. 32, min. 39), Nistor (min. 36) / Eppel (min. 71)
Echipele de start:
- U Cluj: Gertmonas - D. Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu - Nistor, O. Bic, Drammeh - I. Macalou, J. Lukic, O. El Sawy
- Rezerve: Capradossi, A. Chinteș, J. Cisse, D. Codrea, A. Fabry, A. Gheorghiță, Lefter, O. Mendy, A. Murgia, V. Postolachi, G. Simion, J. Stanovej
- Antrenor: Eugeniu Cebotaru
- Csikszereda: E. Pap - Bettini, Kabashi, A. Csuros, R. Trif - S. Veres, Kleinheisler - A. Ceara, Jebari, E. Bodo - Eppel
- Rezerve: E. Bloj, D. Bota, Z. Deaky, S. Dusinszki, Gustavinho, Hegedus, Loeper Z. Nagy, Novelli, R. Palmeș, M. Simon, S. Szalay
- Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, VAR: Trandafir Cristina, AVAR: Mazilu Florin Ovidiu
- Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca - Cluj)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|27
|53
|2
|Rapid
|27
|49
|3
|Dinamo
|26
|49
|4
|U Cluj
|27
|45
|5
|FC Argeș
|27
|43
|6
|FC Botoșani
|27
|42
|7
|CFR Cluj
|26
|41
|8
|UTA Arad
|27
|41
|9
|Oțelul Galați
|27
|40
|10
|FCSB
|27
|40
|11
|Farul Constanța
|27
|37
|12
|Petrolul Ploiești
|27
|28
|13
|Csikszereda
|27
|25
|14
|Unirea Slobozia
|26
|24
|15
|Hermannstadt
|26
|17
|16
|Metaloglobus
|27
|11