Trebuia repetat penalty-ul? FOTO. Fază controversată în Hermannstadt - CFR Cluj » Ce spune regulamentul și ce a decis „centralul” Andrei Chivulete +13 foto
Hermannstadt - CFR Cluj/ Foto: captura ecran Prima Sport
Trebuia repetat penalty-ul? FOTO. Fază controversată în Hermannstadt - CFR Cluj » Ce spune regulamentul și ce a decis „centralul” Andrei Chivulete

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 18:45
alt-text Actualizat: 16.02.2026, ora 18:55
  • HERMANNSTADT - CFR CLUJ. O fază controversată a avut loc chiar înainte de pauză.
  • Gazdele au ratat o șansă imensă de a deschide scorul chiar înainte de pauză, după ce Eduard Florescu (28 de ani) a irosit o lovitură de la 11 metri.

În primul minut al prelungirilor primei reprize, Eduard Florescu (Hermannstadt) a fost faultat în careu, fiind călcat pe glezna piciorului drept de Tidiane Keita (29 de ani, CFR Cluj).

Hermannstadt - CFR Cluj. Șansă uriașă ratată de sibieni înainte de pauză

Inițial, „centralul” partidei Andrei Chivulete a lăsat jocul să continue, însă a revenit asupra deciziei după ce a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza.

Acesta a dictat penalty pentru formația antrenată de Dorinel Munteanu, iar cel care și-a luat inima în dinți a fost același Eduard Florescu.

Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport.jpeg
Penalty-ul ratat de Hermannstadt în meciul cu CFR Cluj Foto captura Prima Sport.jpeg

Fotbalistul originar din Pitești a șutat slab, pe centrul porții, și a fost ghicit de Mihai Popa.

Trebuia penalty-ul repetat?

Pe fază, Dennis Politic (25 de ani) a șutat pe lângă poartă, după ce a fost incomodat de Damjan Djokovic (35 de ani).

Reluările TV au arătat că jucătorul celor de la CFR Cluj a furat startul și a intrat mai repede în căciula careului de 16 metri.

Trebuia repetat penalty-ul? FOTO. Fază controversată în Hermannstadt - CFR Cluj » Ce spune regulamentul și ce a decis „centralul” Andrei Chivulete Trebuia repetat penalty-ul? FOTO. Fază controversată în Hermannstadt - CFR Cluj » Ce spune regulamentul și ce a decis „centralul” Andrei Chivulete

Regulamentul spune că penalty-ul trebuie să fie repetat dacă un jucător al echipei în apărare are impact asupra unui adversar la intrarea în suprafața de pedeapsă.

Paragraful din Legea Jocului care se referă la situația de la Hermannstadt - CFR Cluj. FOTO: frf-ajf.ro Paragraful din Legea Jocului care se referă la situația de la Hermannstadt - CFR Cluj. FOTO: frf-ajf.ro
Paragraful din Legea Jocului care se referă la situația de la Hermannstadt - CFR Cluj. FOTO: frf-ajf.ro

Arbitrii din camera VAR au analizat faza și au decis că nu s-a întâmplat nimic regulamentar. Astfel, Andrei Chivulete a dat drumul la joc.

Brigada de arbitri de la Hermannstadt - CFR Cluj:

  • Arbitru: Andrei Chivulete
  • Asistenți: Mircea Grigoriu și Cosmin Vatamanu
  • Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache
  • Arbitru AVAR: Ovidiu Hațegan

Faza de la Hermannstadt - CFR Cluj, simulată în testele date arbitrilor

O fază aproape identică cu cea de la meciul de luni a fost inclusă în concursul de promovare din 2024 pentru „centralii” și asistenții care doreau să acceadă în Liga 2 și Liga 3.

Atunci, GOLAZO.ro a obținut întrebările pe care Vassaras și colaboratorii săi le-au ales pentru a testa arbitrii și a prezentat câteva dintre cele care par cele mai dificile, dar și dintre cele care conțin situații inedite, care se întâmplă extrem de rar într-un meci de fotbal.

Printre acestea se număra și o fază foarte asemănătoare cu cea de la meciul Hermannstadt - CFR Cluj:

Întrebare: Un atacant și mai mulți apărători intră în suprafața de pedeapsă înainte de executarea unei lovituri de pedeapsă. Portarul respinge în mod corect mingea care ajunge la atacantul ce a intrat neregulamentar în suprafața de pedeapsă. Care este decizia corectă, știind ca toți apărătorii ce au intrat înainte de executare nu au avut impact în executarea loviturii.

  • Oprește jocul și dispune repetarea loviturii de pedeapsă
  • Oprește jocul și acordă LLI (lovitură liberă indirectă) în favoarea echipei în apărare (Răspuns corect)
  • Oprește jocul, acordă LLI echipei în aparare și CG atacantului
  • Oprește jocul și acordă minge de arbitru portarului

CFR Cluj PENALTY hermannstadt dennis politic damjan djokovic faza controversata
