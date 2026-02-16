Cupa României FRF a publicat programul sferturilor de finală » Când se joacă U Craiova - CFR Cluj

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat programul sferturilor de finală ale Cupei României.

Partidele vor avea loc în perioada 3-5 martie și se vor vedea în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Meciurile din sferturi vor avea loc într-o singură manșă, iar cele mai avantajate sunt FC Argeș și Dinamo, care vor înfrunta formații venite din Liga 2, și vor evolua pe teren propriu în semifinale, dacă se vor califica.

S-au calificat mai departe doar trei dintre granzii Ligii 1, Dinamo, U Craiova și CFR Cluj, însă toate echipele vor evolua pe aceeași parte a tabloului! Astfel, dar una dintre ele va putea evolua în finală.

Programul sferturilor de finală din Cupa României

Partida U Cluj - Hermannstadt va deschide faza sferturilor de finală ale Cupei României, care se va încheia cu duelul Dinamo - Metalul Buzău.

Marți, 3 martie 2026

Universitatea Cluj - Hermannstadt (19:00, Cluj Arena)

Miercuri, 4 martie 2026

FC Argeș - Gloria Bistrița (17:30, Stadionul „Orășenesc” din Mioveni)

Universitatea Craiova - CFR Cluj (20:30, Stadionul „Ion Oblemenco”)

Joi, 5 martie 2026

Dinamo București - Metalul Buzău (20:00, Arena Arcul de Triumf)

În semifinale se vor înfrunta câștigătoarea sfertului 1 cu cea a sfertului 2, respectiv învingătoarele din sferturile 3 și 4.

Tabloul Cupei României. Foto: frf.ro

Programul fazelor finale din Cupa României:

Sferturi de finală: 3-5 martie 2026

3-5 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

Finala Cupei României va avea loc pe 13 mai, la Sibiu. Câștigătoarea competiției se califică în sezonul următor al Europa League.

FOTO. CFR Cluj - Hermannstadt 3-2 , finala Cupei României din 2025

