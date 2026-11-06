„Nu duce la nimic bun” Problema neașteptată cu care se confruntă Daniel Pancu la Rapid
Daniel Pancu FOTO Sport Pictures
Superliga

„Nu duce la nimic bun” Problema neașteptată cu care se confruntă Daniel Pancu la Rapid

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 13:17
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 13:17
  • Daniel Pancu a prefațat partida cu Farul Constanța, programată în etapa #15 din Liga 1, și și-a exprimat problemele legate de lotul giuleștenilor.
  • Farul - Rapid se joacă sâmbătă, de la 17:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul Rapidului s-a declarat mulțumit de rezultatele antrenamentelor, însă s-a plâns de numărul foarte mare de jucători din lot, raportat la numărul de meciuri pe care echipa le are de jucat.

Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
Citește și
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
Citește mai mult
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat

Daniel Pancu: „Sunt prea mulți jucători în lot”

„Cu excepția lui Gojkovic, Talison și Baroan, iarăși suntem foarte mulți la antrenament. 26 de jucători de câmp. Foarte mulți, plus încă 3 accidentați.

(n.r. - Prea mulți?) Foarte mulți. Foarte mulți, în condițiile în care e Rapid o echipă care nu joacă în cupele europene. Doar din când în când în Cupa României.

(n.r. - În iarnă vor mai fi sosiri sau mai mult plecări?) Mai mult pe subțiat lotul, dacă mă întrebați pe mine. Doar că sunt aceleași probleme pe care le-am avut și în vară, nimeni nu-și dorește să plece.

Toți sunt legați prin contract de Rapid. Și aici e problema conducerii, mai puțin a mea. Eu insist pe numărul ăsta mare de jucători de la antrenamente, care nu poate duce la nimic bun niciodată.

Atâta timp cât nu joci în cupele europene, nimic bun. Nu-ți aduce nimic bun. Absolut nimic bun”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă.

Daniel Pancu: „Mergem la Constanța cu obiectivul de a lua cele 3 puncte”

În ceea ce privește jocul cu Farul, Pancu a transmis:

„Știm ce ne așteaptă. Un joc foarte greu. O echipă foarte bună pe teren propriu. Un antrenor foarte bun. Și-au recăpătat și căpitanul. L-au recuperat de etapa trecută și a și marcat.

Marchează foarte multe goluri acasă. Știm la ce să ne așteptăm, la ce tip de joc. Dar mergem la Constanța cu un singur obiectiv: acela de a câștiga cele trei puncte puse în joc”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
rapid bucuresti farul constanta Daniel Pancu superliga
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:00
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
00:15
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
07:00
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
06.11
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06.11
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
06.11
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
B365
05.11
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
Citește mai mult
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share