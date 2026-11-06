„Nu duce la nimic bun” Problema neașteptată cu care se confruntă Daniel Pancu la Rapid

Daniel Pancu a prefațat partida cu Farul Constanța, programată în etapa #15 din Liga 1, și și-a exprimat problemele legate de lotul giuleștenilor.

Farul - Rapid se joacă sâmbătă, de la 17:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Tehnicianul Rapidului s-a declarat mulțumit de rezultatele antrenamentelor, însă s-a plâns de numărul foarte mare de jucători din lot, raportat la numărul de meciuri pe care echipa le are de jucat.

Daniel Pancu: „Sunt prea mulți jucători în lot”

„Cu excepția lui Gojkovic, Talison și Baroan, iarăși suntem foarte mulți la antrenament. 26 de jucători de câmp. Foarte mulți, plus încă 3 accidentați.

(n.r. - Prea mulți?) Foarte mulți. Foarte mulți, în condițiile în care e Rapid o echipă care nu joacă în cupele europene. Doar din când în când în Cupa României.

(n.r. - În iarnă vor mai fi sosiri sau mai mult plecări?) Mai mult pe subțiat lotul, dacă mă întrebați pe mine. Doar că sunt aceleași probleme pe care le-am avut și în vară, nimeni nu-și dorește să plece.

Toți sunt legați prin contract de Rapid. Și aici e problema conducerii, mai puțin a mea. Eu insist pe numărul ăsta mare de jucători de la antrenamente, care nu poate duce la nimic bun niciodată.

Atâta timp cât nu joci în cupele europene, nimic bun. Nu-ți aduce nimic bun. Absolut nimic bun”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă.

Daniel Pancu: „Mergem la Constanța cu obiectivul de a lua cele 3 puncte”

În ceea ce privește jocul cu Farul, Pancu a transmis:

„Știm ce ne așteaptă. Un joc foarte greu. O echipă foarte bună pe teren propriu. Un antrenor foarte bun. Și-au recăpătat și căpitanul. L-au recuperat de etapa trecută și a și marcat.

Marchează foarte multe goluri acasă. Știm la ce să ne așteptăm, la ce tip de joc. Dar mergem la Constanța cu un singur obiectiv: acela de a câștiga cele trei puncte puse în joc”.

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