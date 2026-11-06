Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat +6 foto
Luciano Spalletti
Europa League

Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 12:17
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 12:18
  • AZ Alkmaar - Juventus 1-2. Luciano Spalletti (67 de ani) a avut o reacție necontrolată la adresa lui Juan Cabal, pe finalul meciului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Bianconerii” s-a impus la limită în deplasarea din Europa League, însă tehnicianul italian a răbufnit după ce echipa a fost la un pas de a fi egalată chiar pe finalul jocului.

„Asta ne-a costat” Antrenorul Eganatiei a identificat „secretul” oltenilor: „E punctul lor forte”
Citește și
„Asta ne-a costat” Antrenorul Eganatiei a identificat „secretul” oltenilor: „E punctul lor forte”
Citește mai mult
„Asta ne-a costat” Antrenorul Eganatiei a identificat „secretul” oltenilor: „E punctul lor forte”

Luciano Spalletti, gest șocant la adresa lui Juan Cabal

Juventus și-a asigurat un avantaj de două goluri încă din prima repriză a meciului cu AZ Alkmaar, însă relaxarea jucătorilor i-ar fi putut costa victoria în ultimele minute.

Inițial, Kelly a pierdut mingea într-o zonă periculoasă, olandezii au plecat pe contraatac, apărarea a fost surprinsă, iar aceștia au redus din diferență în minutul 88.

La scurt timp după gol, Juan Cabal și-a pierdut din ochi adversarul, iar altă incursiune a olandezilor a dus la golul doi, anulat apoi pentru ofsaid.

Cele două faze l-au înfuriat pe Spalletti, care și-a ieșit din minți și a mers direct la Cabal, apucându-l în mod agresiv.

„Îți dau un pumn…”, s-ar fi citit pe buzele antrenorul lui Juventus în acel moment, informează gazzetta.it.

Luciano Spalletti și-a ieșit din minți la adresa lui Juan Cabal / foto: capturi video X/Polymarket Sports
Luciano Spalletti și-a ieșit din minți la adresa lui Juan Cabal / foto: capturi video X/Polymarket Sports

Galerie foto (6 imagini)

Luciano Spalletti și-a ieșit din minți la adresa lui Juan Cabal / foto: capturi video X/Polymarket Sports Luciano Spalletti și-a ieșit din minți la adresa lui Juan Cabal / foto: capturi video X/Polymarket Sports Luciano Spalletti și-a ieșit din minți la adresa lui Juan Cabal / foto: capturi video X/Polymarket Sports Luciano Spalletti și-a ieșit din minți la adresa lui Juan Cabal / foto: capturi video X/Polymarket Sports Luciano Spalletti și-a ieșit din minți la adresa lui Juan Cabal / foto: capturi video X/Polymarket Sports
+6 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior, la conferință, Spalletti nu a comentat incidentul, însă a venit cu următoarele precizări:

„Ce mă convinge cel mai puțin la Juve? Mă convinge când îi văd că au atitudinea potrivită, dar mă îngrijorează când primesc un gol și apoi apar discuții: «Dar de ce nu vine și celălalt?» sau «L-am blocat (n.r. - pe adversar), dar care e al meu? Ăsta e al tău, ăsta e al meu».

Și apoi adversarii pătrund, găsesc spațiul, te surprind și primești un gol din cauza unei decizii neluate.

Deciziile neluate sunt mai grave decât cele greșite, pentru că, dacă decizi greșit, faci ceva greșit. Dar costul este mai mic decât al unei decizii neluate. Cea neluată este cea mai rea dintre toate deciziile”, a spus Spalletti.

Clasamentul în Europa League

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Benfica412
2Bournemouth412
3Ferencvaros412
4Royale Union SG410
5Juventus410
6Olympiacos410
7Leverkusen49
8Beșiktaș47
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Dinamo Zagreb47
10Levski47
11Sunderland47
12Nijmegen47
13Lyon47
14AZ Alkmaar46
15Anderlecht46
16OFI Crete46
17Rennes46
18Omonia46
19Torreense46
20Real Sociedad45
21Crystal Palace45
22Sparta Praga44
23Hoffenheim44
24Sturm Graz44
Zona echipelor eliminate⤵️
25Celje44
26Salzburg44
27Celta Vigo43
28AC Milan43
29Jagiellonia43
30Viktoria Plzen43
31Marseille43
32Celtic43
33Hapoel Beer Sheva41
34Lilleström41
35Lech Poznan41
36Ararat-Armenia40

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
az alkmaar JUVENTUS Luciano Spalletti europa league juan cabal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
06:00
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
Sfârșitul unei ambiții de 5 miliarde Arabia Saudită a vrut să cumpere supremația. Acum, proiectul este în colaps
00:15
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
Pleacă de la Dinamo? Karamoko, declarație surprinzătoare după eșecul cu FC Argeș: „Voi explica tot”
07:00
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
„Abuz de putere!” Ce a cerut Infantino pentru soția si fiicele sale. Ar putea avea probleme în SUA, după ce democrații au câștigat alegerile
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!

Dan Udrea: Coelho versus antrenorii români. Un „iepure” portughez ne predă fotbal!
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
06.11
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06.11
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
06.11
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
B365
05.11
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul
Citește mai mult
Pisică dispărută din casă, în toiul ploii, în centrul Bucureștiului. Incredibil unde a fost găsită, după ce au căutat-o prin tot orașul

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 25 rapid 18 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share