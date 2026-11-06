AZ Alkmaar - Juventus 1-2. Luciano Spalletti (67 de ani) a avut o reacție necontrolată la adresa lui Juan Cabal, pe finalul meciului.

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„Bianconerii” s-a impus la limită în deplasarea din Europa League, însă tehnicianul italian a răbufnit după ce echipa a fost la un pas de a fi egalată chiar pe finalul jocului.

Luciano Spalletti, gest șocant la adresa lui Juan Cabal

Juventus și-a asigurat un avantaj de două goluri încă din prima repriză a meciului cu AZ Alkmaar, însă relaxarea jucătorilor i-ar fi putut costa victoria în ultimele minute.

Inițial, Kelly a pierdut mingea într-o zonă periculoasă, olandezii au plecat pe contraatac, apărarea a fost surprinsă, iar aceștia au redus din diferență în minutul 88.

La scurt timp după gol, Juan Cabal și-a pierdut din ochi adversarul, iar altă incursiune a olandezilor a dus la golul doi, anulat apoi pentru ofsaid.

Cele două faze l-au înfuriat pe Spalletti, care și-a ieșit din minți și a mers direct la Cabal, apucându-l în mod agresiv.

„Îți dau un pumn…”, s-ar fi citit pe buzele antrenorul lui Juventus în acel moment, informează gazzetta.it.

Ulterior, la conferință, Spalletti nu a comentat incidentul, însă a venit cu următoarele precizări:

„Ce mă convinge cel mai puțin la Juve? Mă convinge când îi văd că au atitudinea potrivită, dar mă îngrijorează când primesc un gol și apoi apar discuții: «Dar de ce nu vine și celălalt?» sau «L-am blocat (n.r. - pe adversar), dar care e al meu? Ăsta e al tău, ăsta e al meu».

Și apoi adversarii pătrund, găsesc spațiul, te surprind și primești un gol din cauza unei decizii neluate.

Deciziile neluate sunt mai grave decât cele greșite, pentru că, dacă decizi greșit, faci ceva greșit. Dar costul este mai mic decât al unei decizii neluate. Cea neluată este cea mai rea dintre toate deciziile”, a spus Spalletti.

Clasamentul în Europa League

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Benfica 4 12 2 Bournemouth 4 12 3 Ferencvaros 4 12 4 Royale Union SG 4 10 5 Juventus 4 10 6 Olympiacos 4 10 7 Leverkusen 4 9 8 Beșiktaș 4 7 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Dinamo Zagreb 4 7 10 Levski 4 7 11 Sunderland 4 7 12 Nijmegen 4 7 13 Lyon 4 7 14 AZ Alkmaar 4 6 15 Anderlecht 4 6 16 OFI Crete 4 6 17 Rennes 4 6 18 Omonia 4 6 19 Torreense 4 6 20 Real Sociedad 4 5 21 Crystal Palace 4 5 22 Sparta Praga 4 4 23 Hoffenheim 4 4 24 Sturm Graz 4 4 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Celje 4 4 26 Salzburg 4 4 27 Celta Vigo 4 3 28 AC Milan 4 3 29 Jagiellonia 4 3 30 Viktoria Plzen 4 3 31 Marseille 4 3 32 Celtic 4 3 33 Hapoel Beer Sheva 4 1 34 Lilleström 4 1 35 Lech Poznan 4 1 36 Ararat-Armenia 4 0

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