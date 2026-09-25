Hagi pune la punct ultimele detalii VIDEO. Cum se pregătesc „tricolorii” pentru Suedia: „Face asta pentru a dezechilibra sistemul lor”

Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al FRF, a transmis că naționala României pune la punct ultimele detalii înaintea confruntării cu Suedia din Liga Națiunilor.

Partida se joacă astăzi, de la ora 21:45, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” au ajuns joi seară în Suedia, după ce au efectuat ultimul antrenament oficial la Mogoșoaia.

Astăzi, cu câteva ore înaintea meciului, jucătorii pregătiți de Gheorghe Hagi au mai efectuat un antrenament tactic.

VIDEO. Mihai Stoichiță: „Hagi face treaba asta foarte bine”

„Sunt la antrenament acum. E un antrenament un pic tactic, de dezmorțire să-i spun așa. Nimic mai mult. Nu vă gândiți că cine știe ce e antrenament acum.

La antrenamente s-a lucrat foarte mult din punct de vedere tactic. Și Hagi face treaba asta foarte bine pentru a dezechilibra sistemul lor”, a declarat Mihai Stoichiță.

Oficialul FRF consideră că cei aproximativ 2.000 de suporteri români care vor fi prezenți pe Strawberry Arena îi vor ajuta enorm pe „tricolori”.

„Asta e foarte bine, e cel mai important lucru! E un suport moral extraordinar pentru că e nevoie de așa ceva. E o perioadă în care trebuie să redevenim ce am fost.

Și dacă ne propunem să ajungem la un Campionat European, care e următorul obiectiv major, trebuie să ne obișnuim și cu 35.000 și cu 50.000 de spectatori, dar mai ales cu suportul publicului nostru și a celor care iubesc echipa națională”.

FOTO. Sosirea naționalei României în Suedia

Mihai Stoichiță, despre Hagi: „Încrederea lui se transmite către fotbaliști”

Mihai Stoichiță a avut cuvinte de laudă și pentru selecționerul Gheorghe Hagi, pentru optimismul de care dă dovadă.

„Hagi este omul care transmite un spirit extraordinar echipei. În primul rând, în tot ce ați auzit dumneavoastră până acum, nu cred că există alt cuvânt decât victorie în vocabularul lui fotbalistic. Ceea ce e cel mai important.

În momentul când te comporți așa, încrederea lui se transmite către fotbaliști. Acum să vedem cum o receptează ei și cum o pun în aplicare pe teren diseară”, a mai completat oficialul.

De-a lungul timpului, am jucat cu vedete mai mari decât Isak și Gyokeres și am reușit să-i doborâm. Nu vreau să dau exemple pentru că sunt foarte multe și să le nu uit pe unele dintre ele. Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF

CUM VA ARĂTA ECHIPA ROMÂNIEI CONFORM SURSELOR GOLAZO:

SISTEM: 3-4-1-2

I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - Hagi - L. Munteanu, Man

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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