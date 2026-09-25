„Cine se cred ăștia doi?”  Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur

Santiago Canizares (56 de ani), fost portar al naționalei Spaniei și al lui Real Madrid, a comentat atitudinea lui Lamine Yamal (19 ani) și Kylian Mbappe (27 de ani) privind câștigarea Balonului de Aur.

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Cei doi au fost nominalizați pentru câștigarea trofeului, care va fi decernat pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

Santiago Canizares, despre Yamal și Mbappe: „Oamenilor nu le plac aroganții”

Lupta pentru Balonul de Aur a stârnit numeroase controverse, iar Lamine Yamal și Kylian Mbappe s-au contrat deja în mediul online.

Starul Barcelonei a subliniat că anul acesta el merită să câștige prestigiosul trofeul pentru că a avut un sezon plin de reușite. A câștigat Cupa Mondială și La Liga.

De cealaltă parte, atacantul de la Real Madrid a reacționat și a precizat că el ar trebui să primească Balonul de Aur.

După ce Yamal și Mbappe și-au susținut candidaturile, fostul portar Santiago Canizares i-a catalogat pe cei doi ca fiind aroganți.

„Cel care votează este un om, iar oamenilor nu le plac aroganții. Cred că atât Mbappe, cât și Lamine Yamal au dat dovadă de prea puțină modestie atunci când au făcut declarații despre Balonul de Aur.

Și cred că acest lucru nu îi avantajează, pentru că cel care votează se gândește: «Dar cine se cred ăștia doi?»”, a declarat Canizares la emisiunea „El Partidazo de COPE”, citat de elespanol.com.

Cele mai importante trofee cucerite de Santiago Canizares: Liga Campionilor (cu Real Madrid, sezonul 1997/98), Cupa UEFA (Valencia, 2003/04), Supercupa Europei (Valencia, 2004/05) și 4 titluri în La Liga (câte 2 cu Real Madrid și Valencia)

Lamine Yamal își dorește Balonul de Aur: „Anul acesta eu aș merita să câștig”

Înaintea meciului cu Feyenoord, scor 5-1, din prima etapă a Ligii Campionilor, Lamine Yamal a declarat că are șanse foarte mari să câștige Balonul de Aur.

„În primul rând, nu depinde de mine, ci de voi. A fost un an incredibil, atât cu Barca, cât și cu naționala. Am șanse foarte mari, pentru că am avut un an foarte bun.

Nu cred că am nevoie să fac campanie. Sunt mândru că am câștigat Cupa Mondială și La Liga. Nu pot să cer mai mult. Sunt jucători care au un nivel incredibil”, a spus Yamal, citat de sport.es.

Cred că anul acesta am făcut lucruri diferite. De aceea consider că pot câștiga. Kylian Mbappe, jucător Real Madrid

Lamine Yamal a revenit asupra subiectului și a întărit ideea că merită mai mult Balonul de Aur decât Kylian Mbappe.

„Cred sincer că, în ceea ce privește statutul de cel mai bun jucător din lume, poate că suntem doi, dar anul acesta eu merit să câștig.

Pentru mine, eu și Mbappe suntem cei mai buni, iar toată lumea care urmărește meciurile știe asta”, a mai precizat Yamal.

42 de goluri a produs Lamine Yamal în cele 45 de meciuri jucate pentru Barcelona în sezonul trecut (24 de reușite + 18 pase decisive). A câștigat titlul în La Liga, Supercupa, dar și Campionatul Mondial alături de naționala Spaniei

Lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur

Perioada care s-a luat în considerare este 3 august 2025 – 19 iulie 2026:

Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)

(23 de ani, Real Madrid și Anglia) Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)

(28 de ani, Real Madrid și Spania) Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)

(29 de ani, PSG și Franța) Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)

(29 de ani, Bayern Munchen și Columbia) Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)

(32 de ani, Manchester United și Portugalia) Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)

(28 de ani, Arsenal și Brazilia) Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)

(26 de ani, Manchester City și Norvegia) Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)

(27 de ani, PSG și Maroc) Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)

(33 de ani, Bayern Munchen și Anglia) Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)

(25 de ani, PSG și Georgia) Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)

(19 ani, Barcelona și Spania) Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)

(34 de ani, Al Nassr și Senegal) Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)

(32 de ani, PSG și Brazilia) Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)

(28 de ani, Inter și Argentina) Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)

(27 de ani, Real Madrid și Franța) Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)

(24 de ani, PSG și Portugalia) Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)

(39 de ani, Inter Miami și Argentina) Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)

(21 de ani, PSG și Portugalia) Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(24 de ani, Bayern Munchen și Franța) Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)

(24 de ani, PSG și Ecuador) Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)

(29 de ani, Al Qadsiah și Mexic) Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)

(27 de ani, Arsenal și Anglia) Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)

(30 de ani, Barcelona și Spania) Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)

(30 de ani, PSG și Spania) William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)

(25 de ani, Arsenal și Franța) Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)

(26 de ani, PSG și Spania) Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)

(27 de ani, Bayern Munchen și Franța) Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)

(26 de ani, Real Madrid și Brazilia) Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

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