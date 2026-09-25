„Cine se cred ăștia doi?”  Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

„Cine se cred ăștia doi?” Fostul portar al Spaniei îi pune la zid pe Yamal și Mbappe după declarațiile despre Balonul de Aur

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 13:29
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 13:29
  • Santiago Canizares (56 de ani), fost portar al naționalei Spaniei și al lui Real Madrid, a comentat atitudinea lui Lamine Yamal (19 ani) și Kylian Mbappe (27 de ani) privind câștigarea Balonului de Aur.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cei doi au fost nominalizați pentru câștigarea trofeului, care va fi decernat pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre, din Anglia.

„Eu și Hagi avem un dezavantaj” Ce a spus selecționerul Poloniei înaintea startului Ligii Națiunilor 
Citește și
„Eu și Hagi avem un dezavantaj” Ce a spus selecționerul Poloniei înaintea startului Ligii Națiunilor
Citește mai mult
„Eu și Hagi avem un dezavantaj” Ce a spus selecționerul Poloniei înaintea startului Ligii Națiunilor 

Santiago Canizares, despre Yamal și Mbappe: „Oamenilor nu le plac aroganții”

Lupta pentru Balonul de Aur a stârnit numeroase controverse, iar Lamine Yamal și Kylian Mbappe s-au contrat deja în mediul online.

Starul Barcelonei a subliniat că anul acesta el merită să câștige prestigiosul trofeul pentru că a avut un sezon plin de reușite. A câștigat Cupa Mondială și La Liga.

De cealaltă parte, atacantul de la Real Madrid a reacționat și a precizat că el ar trebui să primească Balonul de Aur.

După ce Yamal și Mbappe și-au susținut candidaturile, fostul portar Santiago Canizares i-a catalogat pe cei doi ca fiind aroganți.

Cel care votează este un om, iar oamenilor nu le plac aroganții. Cred că atât Mbappe, cât și Lamine Yamal au dat dovadă de prea puțină modestie atunci când au făcut declarații despre Balonul de Aur.

Și cred că acest lucru nu îi avantajează, pentru că cel care votează se gândește: «Dar cine se cred ăștia doi?»”, a declarat Canizares la emisiunea „El Partidazo de COPE”, citat de elespanol.com.

Cele mai importante trofee cucerite de Santiago Canizares: Liga Campionilor (cu Real Madrid, sezonul 1997/98), Cupa UEFA (Valencia, 2003/04), Supercupa Europei (Valencia, 2004/05) și 4 titluri în La Liga (câte 2 cu Real Madrid și Valencia)

Lamine Yamal își dorește Balonul de Aur: „Anul acesta eu aș merita să câștig”

Înaintea meciului cu Feyenoord, scor 5-1, din prima etapă a Ligii Campionilor, Lamine Yamal a declarat că are șanse foarte mari să câștige Balonul de Aur.

„În primul rând, nu depinde de mine, ci de voi. A fost un an incredibil, atât cu Barca, cât și cu naționala. Am șanse foarte mari, pentru că am avut un an foarte bun.

Nu cred că am nevoie să fac campanie. Sunt mândru că am câștigat Cupa Mondială și La Liga. Nu pot să cer mai mult. Sunt jucători care au un nivel incredibil”, a spus Yamal, citat de sport.es.

Cred că anul acesta am făcut lucruri diferite. De aceea consider că pot câștiga. Kylian Mbappe, jucător Real Madrid

Lamine Yamal a revenit asupra subiectului și a întărit ideea că merită mai mult Balonul de Aur decât Kylian Mbappe.

Cred sincer că, în ceea ce privește statutul de cel mai bun jucător din lume, poate că suntem doi, dar anul acesta eu merit să câștig.

Pentru mine, eu și Mbappe suntem cei mai buni, iar toată lumea care urmărește meciurile știe asta”, a mai precizat Yamal.

42 de goluri
a produs Lamine Yamal în cele 45 de meciuri jucate pentru Barcelona în sezonul trecut (24 de reușite + 18 pase decisive). A câștigat titlul în La Liga, Supercupa, dar și Campionatul Mondial alături de naționala Spaniei

Lista celor 30 de nominalizați pentru Balonul de Aur

Perioada care s-a luat în considerare este 3 august 2025 – 19 iulie 2026:

  • Jude Bellingham (23 de ani, Real Madrid și Anglia)
  • Pau Cubarsi (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Marc Cucurella (28 de ani, Real Madrid și Spania)
  • Ousmane Dembele (29 de ani, PSG și Franța)
  • Luis Diaz (29 de ani, Bayern Munchen și Columbia)
  • Bruno Fernandes (32 de ani, Manchester United și Portugalia)
  • Gabriel (28 de ani, Arsenal și Brazilia)
  • Erling Haaland (26 de ani, Manchester City și Norvegia)
  • Achraf Hakimi (27 de ani, PSG și Maroc)
  • Harry Kane (33 de ani, Bayern Munchen și Anglia)
  • Kvicha Kvaratskhelia (25 de ani, PSG și Georgia)
  • Lamine Yamal (19 ani, Barcelona și Spania)
  • Sadio Mane (34 de ani, Al Nassr și Senegal)
  • Marquinhos (32 de ani, PSG și Brazilia)
  • Lautaro Martinez (28 de ani, Inter și Argentina)
  • Kylian Mbappe (27 de ani, Real Madrid și Franța)
  • Nuno Mendes (24 de ani, PSG și Portugalia)
  • Lionel Messi (39 de ani, Inter Miami și Argentina)
  • Joao Neves (21 de ani, PSG și Portugalia)
  • Michael Olise (24 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Willian Pacho (24 de ani, PSG și Ecuador)
  • Julian Quinones (29 de ani, Al Qadsiah și Mexic)
  • Declan Rice (27 de ani, Arsenal și Anglia)
  • Rodri (30 de ani, Barcelona și Spania)
  • Fabian Ruiz (30 de ani, PSG și Spania)
  • William Saliba (25 de ani, Arsenal și Franța)
  • Ferran Torres (26 de ani, PSG și Spania)
  • Dayot Upamecano (27 de ani, Bayern Munchen și Franța)
  • Vinicius Junior (26 de ani, Real Madrid și Brazilia)
  • Vitinha (26 de ani, PSG și Portugalia)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Real Madrid balonul de aur fc barcelona Santiago Canizares kylian mbappe lamine yamal
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:58
„Suedia a câștigat fără probleme” Cornel Dinu, fără menajamente: „Se vorbește mult mai mult decât se joacă fotbal”
„Suedia a câștigat fără probleme” Cornel Dinu, fără menajamente: „Se vorbește mult mai mult decât se joacă fotbal”
22:20
Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”
Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”
21:09
„N-am renunțat!” Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
„N-am renunțat!”  Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
20:05
„Mi se pare mai bun decât Kounde” Au existat și remarcați după Suedia - România: „Făcea față și în generația noastră”
„Mi se pare mai bun decât Kounde” Au existat și remarcați după Suedia - România: „Făcea față și în generația noastră”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Top stiri
Ce ar trebui să facă Hagi  Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
Nationala
14:33
Ce ar trebui să facă Hagi Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
Citește mai mult
Ce ar trebui să facă Hagi  Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
Nationala
14:10
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
Citește mai mult
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Liga Națiunilor
16:14
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Citește mai mult
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată
B365
25.09
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată
Citește mai mult
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată

Echipe/Competiții

fcsb 70 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 16 rapid 10 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share