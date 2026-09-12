Pancu și-a făcut praf jucătorii! Nervos înainte de Rapid - Voluntari: „Nu cred că sunt mai buni ăștia din ziua de azi”  
Daniel Pancu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Pancu și-a făcut praf jucătorii! Nervos înainte de Rapid - Voluntari: „Nu cred că sunt mai buni ăștia din ziua de azi”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 21:57
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 21:59
  • Daniel Pancu (49 de ani), antrenor la Rapid, a avut o reacție nervoasă la flash-interviul dinaintea partidei cu FC Voluntari.
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Ilfovenii au câștigat ultimele două meciuri directe cu Rapid, disputate în sezonul 2023-2024.

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RAPID - FC VOLUNTARI. Daniel Pancu: „Nu am știut până astăzi că au palmares pozitiv”

Înainte de meci, Pancu a explicat ce așteaptă de la jucătorii săi:

„Vreau ca jocul să se desfășoare în așa fel încât, la final, să ne bucurăm de trei puncte, pentru că încă nu am legat două victorii. E un obiectiv. Nu am știut până astăzi că FC Voluntari are palmares pozitiv cu Rapid. La lucrul ăsta chiar nu mă așteptam.

Totuși, sunt șase jocuri. Ultimele două victorii ale Voluntariului: aici 2-1 și 1-0”, a declarat Daniel Pancu la Prima Sport.

Pancu, extrem de nervos la flash-interviu: „Acum 3 ani era de 7 ori mai bună Rapid decât Voluntari”

În momentul în care i s-a amintit că, de la ultimele întâlniri dintre cele două echipe, s-au schimbat diverși jucători și antrenori, Pancu a răbufnit:

„Ce legătură are cu jucătorii și cu antrenorii? Care jucători? Acum trei ani era de 7 ori mai bună Rapid decât Voluntari. Tu știi ce jucători avea Rapid când a pierdut ultimul meci? Nu îi știi, îți spun eu.

Erau aia care intrau de pe 2 în play-off. Nu cred că sunt mai buni ăștia din ziua de azi”, a adăugat Pancu.

Echipa Rapidului la ultimul meci cu Voluntari:

  • Moldovan - Braun, Iacob, Săpunaru, Borza - Oaidă, Kait, Valle - Bamgboye, Soni, Papeau

Echipa Rapidului de acum:

  • Ungureanu - Manea, Pașcanu, Kramer, Annan - Vulturar, Grameni - R. Pop, Moruțan, Dobre - Stojilkovic

Daniel Pancu: „E un șantier”

Tehnicianul a avut o nouă ieșire nervoasă și în momentul în care a fost întrebat despre titularizarea lui Rareș Pop (21 de ani) pe postul de aripă stângă și a lui Cristi Manea (29 de ani).

„Schimbări au fost de la etapă la etapă. Sunt mai mulți jucători care vin după accidentări.Nu pot evolua decât dacă joacă în meciuri. Nu pot să-i bagi decât dacă îi bagi la început de campionat. Când nu mai contează așa de mult punctele.

Acum nu contează. Cu toate că ne-am descurcat foarte bine și pe puncte. Vă explic etapă de etapă că e un șantier.

Intră și Petrila de săptămâna viitoare. Sheriff Sinyan n-a mai jucat de nu știu când. Manea de nu știu când și vă mai spun încă vreo 3.

Dar ne descurcăm foarte bine și în toate condițiile astea. Normal că sunt schimbări de la etapă la etapă.

Sunt și jucători care mă nemulțumesc. M-au nemulțumit și mijlocașii centrali la Galați. N-am mai schimbat, că schimbam iarăși toată echipa.

Noi abia încercăm să ne legăm puțin. Mă bucur că s-au învățat pe nume. Se cunosc jucătorii pe nume. Glumesc între ei. Râd după antrenamente.

Ăsta e un pas important. Dar mai departe pe fotbal. Vă spun de când am venit că abia prin februarie, martie o să fim OK. Nu mai repet etapă de etapă. Doar pe valoare individuală, pe spirit și pe organizare putem să aducem puncte. Asta e tot”, a concluzionat Pancu.

Bogdan Cosmescu, ironii la adresa lui Pancu

Aflat în studioul emisiunii „Fotbal Show”, comentatorul sportiv a comentat ieșirea lui Pancu:

„E nervos că nu i se recunosc extraordinarele merite, că Rapid joacă zici că e Barcelona. Sunt condiții grele de tot, cu adversari care i-au bătut în trecut, cu jucători care nu se știu după nume.

Pancu a început să înșiruie niște vorbe. Mai și uită ce a spus acum o săptămână și zice altceva”, a declarat Bogdan Cosmescu

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