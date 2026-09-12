Daniel Pancu a avut dreptate! Gazonul din Giulești chiar ridică probleme înaintea meciului Rapidului cu Voluntari.

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De la distanță, suprafața pare într-o stare decentă, însă imaginile surprinse de GOLAZO.ro de la nivelul terenului arată mai multe zone pătate, cu iarbă rară și fragilă.

Pancu a reacționat: „Este rușinos”

Situația poate deveni și mai complicată pe parcursul partidei.

La București nu e exclus să plouă în timpul meciului, terenul va fi umed, rămâne de văzut cât de bine va rezista gazonul pe parcursul meciului.

Daniel Pancu criticase dur starea terenului încă înaintea meciului cu Voluntari.

„Gazonul e de Liga a 3-a spre a 4-a. E rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. Cine își aduce aminte la Liga a 2-a de gazonul din Regie?

Nu știu cine se ocupă, cine întreține gazonul, cum se face. Văd o singură posibilitate, adică schimbarea totală a gazonului”, a spus Pancu.

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