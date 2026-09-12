Gazon fragil și pătat FOTO: Daniel Pancu a avut dreptate! Imagini cu  suprafața de joc din Giulești înaintea meciului cu Voluntari +16 foto
Așa arată gazonul din Giulești (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
Superliga

Gazon fragil și pătat FOTO: Daniel Pancu a avut dreptate! Imagini cu suprafața de joc din Giulești înaintea meciului cu Voluntari

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 20:55
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 20:56
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De la distanță, suprafața pare într-o stare decentă, însă imaginile surprinse de GOLAZO.ro de la nivelul terenului arată mai multe zone pătate, cu iarbă rară și fragilă.

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Pancu a reacționat: „Este rușinos”

Situația poate deveni și mai complicată pe parcursul partidei.

La București nu e exclus să plouă în timpul meciului, terenul va fi umed, rămâne de văzut cât de bine va rezista gazonul pe parcursul meciului.

Cum arată gazonul de pe Giulești, înainte de Rapid - FC Voluntari (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
Cum arată gazonul de pe Giulești, înainte de Rapid - FC Voluntari (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)

Galerie foto (16 imagini)

Cum arată gazonul de pe Giulești, înainte de Rapid - FC Voluntari (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Cum arată gazonul de pe Giulești, înainte de Rapid - FC Voluntari (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Cum arată gazonul de pe Giulești, înainte de Rapid - FC Voluntari (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Cum arată gazonul de pe Giulești, înainte de Rapid - FC Voluntari (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Cum arată gazonul de pe Giulești, înainte de Rapid - FC Voluntari (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
+16 Foto
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Daniel Pancu criticase dur starea terenului încă înaintea meciului cu Voluntari.

„Gazonul e de Liga a 3-a spre a 4-a. E rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. Cine își aduce aminte la Liga a 2-a de gazonul din Regie?

Nu știu cine se ocupă, cine întreține gazonul, cum se face. Văd o singură posibilitate, adică schimbarea totală a gazonului”, a spus Pancu.

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