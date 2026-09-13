„Am spart niște lucruri prin vestiar” Daniel Pancu s-a schimbat de haine la pauză. Apoi a explicat de ce: „M-am pătat” +17 foto
Daniel Pancu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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„Am spart niște lucruri prin vestiar” Daniel Pancu s-a schimbat de haine la pauză. Apoi a explicat de ce: „M-am pătat”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 00:13
  • RAPID - FC VOLUNTARI 2-1. Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul giuleștenilor, a avut două ținute diferite pe parcursul meciului.
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În prima repriză a meciului, Pancu a optat pentru pantaloni negri largi, o bluză vișinie și adidași albi cu detalii vișinii.

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Daniel Pancu, două ținute diferite în meciul Rapid - FC Voluntari 2-1

La pauză, tehnicianul giuleștenilor a ales să-și schimbe vestimentația. Antrenorul de 49 de ani a revenit de la vestiare în pantaloni de trening vișinii și un tricou cu însemnele Rapidului.

Noua ținută pare să-i fi purtat noroc. Condusă cu 1-0, după golul marcat de Mihai Roman, în minutul 12, Rapid a reușit să întoarcă rezultatul.

În minutul 58, Kamara a reluat puternic cu capul din apropiere. Mingea a lovit bara transversală, apoi l-a izbit în ceafă pe Jurhart și a ricoșat în poartă.

Așa cum s-a întâmplat și la Galați, giuleștenii au fost decisivi după o lovitură de colț. Kramer a adus toate cele trei puncte Rapidului în minutul 86.

Ori e superstiție, ori a făcut iureș la pauză, a dat cu alea pe acolo, s-a pătat și a trebuit să se schimbe. Eu merg pe a doua variantă. Ovidiu Herea, fost atacant la Rapid

În prelungirile partidei, antrenorul giuleștenilor a văzut cartonașul galben. Nervos că elevii săi erau cât pe ce să primească gol, Pancu a părăsit mult zona tehnică și s-a dus să-i certe pe cei din defensivă. Ulterior, a plecat bombănind la vestiare.

La flash-interviu, după meci, Pancu a confirmat scenariul prezentat de Herea:

M-am pătat cu ceva la pauză, am spart niște lucruri prin vestiar și m-am pătat pe pantaloni. A trebuit să mă schimb. Daniel Pancu, antrenor la Rapid

N-a fost prima dată când Pancu și-a schimbat vestimentația

La meciul cu Sepsi, 1-0, primul din acest sezon, antrenorul giuleștenilor a început partida îmbrăcat într-un tricou alb, care se apropia însă prea mult de cel alb-vișiniu în dungi al elevilor săi.

Astfel, „centralul” a oprit jocul. În loc să îmbrace peste tricou un maiou, Pancu a ales să se schimbe direct pe bancă.

Tehnicianul și-a dat jos tricoul și a rămas pentru scurt timp la bustul gol, sub privirile spectatorilor și ale celor aflați în zona tehnică.

A primit imediat de la staff un nou tricou, de această dată vișiniu.

Galerie foto (17 imagini)

Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (1).jpg Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (2).jpg Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (3).jpg Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (4).jpg Rapid - Sepsi. Pancu, forțat să-și schimbe tricoul imediat după startul meciului. Foto - captură Digi Sport (5).jpg
+17 Foto
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După victoria cu FC Voluntari, Rapid este pe locul 2, cu 18 puncte, la două în spatele liderului Dinamo.

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