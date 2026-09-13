„Am spart niște lucruri prin vestiar” Daniel Pancu s-a schimbat de haine la pauză. Apoi a explicat de ce: „M-am pătat”

RAPID - FC VOLUNTARI 2-1. Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul giuleștenilor, a avut două ținute diferite pe parcursul meciului.

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În prima repriză a meciului, Pancu a optat pentru pantaloni negri largi, o bluză vișinie și adidași albi cu detalii vișinii.

Daniel Pancu, două ținute diferite în meciul Rapid - FC Voluntari 2-1

La pauză, tehnicianul giuleștenilor a ales să-și schimbe vestimentația. Antrenorul de 49 de ani a revenit de la vestiare în pantaloni de trening vișinii și un tricou cu însemnele Rapidului.

Noua ținută pare să-i fi purtat noroc. Condusă cu 1-0, după golul marcat de Mihai Roman, în minutul 12, Rapid a reușit să întoarcă rezultatul.

În minutul 58, Kamara a reluat puternic cu capul din apropiere. Mingea a lovit bara transversală, apoi l-a izbit în ceafă pe Jurhart și a ricoșat în poartă.

Așa cum s-a întâmplat și la Galați, giuleștenii au fost decisivi după o lovitură de colț. Kramer a adus toate cele trei puncte Rapidului în minutul 86.

Ori e superstiție, ori a făcut iureș la pauză, a dat cu alea pe acolo, s-a pătat și a trebuit să se schimbe. Eu merg pe a doua variantă. Ovidiu Herea, fost atacant la Rapid

În prelungirile partidei, antrenorul giuleștenilor a văzut cartonașul galben. Nervos că elevii săi erau cât pe ce să primească gol, Pancu a părăsit mult zona tehnică și s-a dus să-i certe pe cei din defensivă. Ulterior, a plecat bombănind la vestiare.

La flash-interviu, după meci, Pancu a confirmat scenariul prezentat de Herea:

M-am pătat cu ceva la pauză, am spart niște lucruri prin vestiar și m-am pătat pe pantaloni. A trebuit să mă schimb. Daniel Pancu, antrenor la Rapid

N-a fost prima dată când Pancu și-a schimbat vestimentația

La meciul cu Sepsi, 1-0, primul din acest sezon, antrenorul giuleștenilor a început partida îmbrăcat într-un tricou alb, care se apropia însă prea mult de cel alb-vișiniu în dungi al elevilor săi.

Astfel, „centralul” a oprit jocul. În loc să îmbrace peste tricou un maiou, Pancu a ales să se schimbe direct pe bancă.

Tehnicianul și-a dat jos tricoul și a rămas pentru scurt timp la bustul gol, sub privirile spectatorilor și ale celor aflați în zona tehnică.

A primit imediat de la staff un nou tricou, de această dată vișiniu.

După victoria cu FC Voluntari, Rapid este pe locul 2, cu 18 puncte, la două în spatele liderului Dinamo.

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