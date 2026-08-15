RAPID - DINAMO. RAPID - DINAMO. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost eliminat după o criză de nervi la adresa lui Horațiu Feșnic.

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În minutul 52, Feșnic a oprit meciul în timpul unui atac pozițional al Rapidului.

Alexandru Musi era căzut pe gazon, iar „centralul” partidei a făcut semn echipei medicale să intre pentru a-i acorda îngrijiri fotbalistului de la Dinamo. Decizia l-a scos din minți pe Pancu.

RAPID - DINAMO. Daniel Pancu, eliminat după o criză de nervi la adresa lui Horațiu Feșnic

Antrenorul giuleștenilor a intrat metri buni în teren și a început să țipe la Horațiu Feșnic. Arbitrul a venit la margine pentru a-i acorda cartonașul galben lui Pancu, dar acesta nu s-a liniștit, astfel că a văzut roșu.

În tot acest timp, tehnicianul de 48 de ani era ținut cu greu de delegatul echipei, Ionuț Voicu, și antrenorul secund al echipei, Geraldo Alves.

Eliminat, Daniel Pancu a mers în tribune și a urmărit restul meciului chiar deasupra băncii Rapidului.

După cartonașul roșu văzut în derby-ul cu Dinamo, tehnicianul va fi automat suspendat la jocul cu Petrolul din etapa viitoare, programat vineri, de la ora 20:30.

Totuși, Pancu riscă o pedeapsă și mai drastică după criza de nervi și gesturile sale. Episodul amintește de cel petrecut în perioada în care antrenorul alb-vișiniilor era selecționerul României U21.

Atunci, Pancu a avut o ieșire similară la duelul cu Elveția. Culmea, partida s-a disputat tot pe Giulești.

Daniel Pancu: „E ultima oară când mai vorbesc despre arbitraj!”

Ieșirea nervoasă a lui Daniel Pancu a venit la fix o zi după conferința de presă în care tehnicianul anunțase că nu va mai vorbi despre arbitraj.

„Puțină lume își amintește prima mea experiență la Rapid ca antrenor. Am avut peste 10 penalty-uri pe care nu le-am primit. Acum parcă revăd același film. Sunt de patru etape la Rapid, suntem singurul club «mare-mic» din țara asta.

E ultima oară când mai vorbesc despre arbitraj. Faza de la Arad nu poate fi tratată decât cu penalty. În careu, atacantul va fi mereu favorizat. Orice atingere, în cazul de față e agresiune, e penalty.

E un penalty care nu îi aparține centralului, doar VAR-ului. Nu există fault soft. Ce fac, te-am omorât mai puțin?”, a declarat Pancu.

FOTO. Rapid - Dinamo 0-1

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