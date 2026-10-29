Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a explicat cum ar putea fi oprite scandările rasiste pe stadioanele din România.

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Derby-ul FCSB - Rapid, 4-1, a fost umbrit de manifestări rasiste. Marius Șumudică a fost, la rândul său, victima unor astfel de scandări la meciurile jucate de CFR Cluj cu Dinamo și U Cluj.

Daniel Pancu: „Depunctări, meciuri pierdute sau interzis suporterii pe stadion”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda, Daniel Pancu a fost întrebat cum ar putea fi oprite astfel de manifestări pe stadioanele din România.

Tehnicianul a explicat că singura soluție e ca LPF să ia măsuri drastice:

„Momentul zero trebuia să fie mai de mult, dacă mă întrebați pe mine. Se întâmplă de foarte mulți ani. Regulile sunt mult mai stricte, cel puțin la nivel european.

Ar trebui adaptate și la noi și, cu siguranță, nu știu... depunctări, meciuri pierdute sau interzis suporterii pe stadion și cred că se va face liniște.

Eu am simțit tot timpul (n.r. – rasism). Și anul trecut, în toate deplasările la CFR, era la fel. Eu nu sunt în măsură. Există organe abilitate. Tot ne ascundem și spunem că e normal, ești pe stadion, faci ce vrei tu, dar până nu se iau măsuri concrete nu are rost să ne consumăm cu astfel de lucruri.

E un subiect foarte sensibil”, a spus Pancu la conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda.

Marius Șumudică a vrut să scoată echipa de pe teren

La partida CFR Cluj - U Cluj 1-3, din etapa #2 a Cupei României, antrenorul „feroviarilor” a intenționat să scoată echipa de teren în minutul 69, adunându-și jucătorii la marginea terenului, după ce suporterii adverși i-au adresat replici precum „țiganule, țiganule”.

„La începutul jocului s-a cântat «Țiganule, țiganule!». M-am dus la al patrulea arbitru și i-am spus: «Domnule Flueran, dacă asta se va întâmpla în timpul jocului și nu luați niciun fel de atitudine, eu vă promit că voi chema jucătorii la mine».

În timpul jocului au fost aceleași scandări. I-am spus celui de-al patrulea arbitru. Mi-a zis că o să comunice în cască. Am văzut că domnul Chivulete nu a oprit jocul. Le-am cerut jucătorilor mei să dea mingea afară și i-am chemat la mine.

După aceea, crainicul a zis să se oprească aceste lucruri. Nu s-au mai întâmplat pe durata partidei, probabil le era frică, deci se poate. La sfârșitul meciului, aceleași scandări.

A venit Chipciu la mine și mi-a dat dreptate. Mă bucur că Macalou și Poulolo au venit și ei și mi-au spus: «Mister, ai perfectă dreptate». Nu vreau eu să fiu artizanul unei revoluții în fotbalul românesc.

Am făcut lucrul ăsta în favoarea fotbalului românesc, fair-play-ului și unui domeniu în care activăm toți. Ar trebui să existe mai mult respect. Este ură de rasă. Jignești o etnie. Cum mă vedeți la față? Sunt destul de alb. De ce mă faceți țigan? Pentru ce vă luați de etnia romă?”, a afirmat Șumudică.

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