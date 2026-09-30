Frustrarea lui Pancu  Discurs tăios al antrenorului de la Rapid despre tehnicienii din Superliga: „Nu am văzut nimic revoluționar” +61 foto
Daniel Pancu (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

Frustrarea lui Pancu Discurs tăios al antrenorului de la Rapid despre tehnicienii din Superliga: „Nu am văzut nimic revoluționar”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.09.2026, ora 11:31
alt-text Actualizat: 30.09.2026, ora 11:31
  • Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit deschis despre situația tehnicienilor români și despre diferențele de percepție față de antrenorii străini.
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Pancu traversează o perioadă bună la Rapid. Echipa sa este pe locul 2 în Superliga, cu 21 de puncte după 10 etape, la două puncte în spatele liderului Dinamo.

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Daniel Pancu, discurs dur despre antrenorii români: „Ne mâncăm între noi”

Pancu e nemulțumit că români ajung foarte greu în campionatele puternice din vestul Europei și consideră că unul dintre motive este lipsa de unitate.

„Charalambous (n.r. - fost antrenor la FCSB) e străin, Kopic e croat. Noi, românii, suntem foarte puțini prin străinătate. Sunt tot ăia vechi. Răzvan e vechi, Oli e vechi. Chivu e italian, italian. E cu școala făcută acolo. Dacă juca în România mai mergea la Inter?

Noi antrenăm pe unde am jucat, acolo avem cele mai mari șanse. Să ajungi în vestul Europei de exemplu, ori trebuie să te duci cu o echipă națională pe nu știu unde sau să te duci în cupele europene prin vreo semifinală sau sferturi cu o echipă românească, ceea ce e aproape imposibil.

Doar așa poți ajunge în vest, mă refer la Spania, Franța, Belgia, Olanda…”, a spus Pancu, potrivit fanatik.ro.

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Antrenorul Rapidului consideră că tehnicienii români își fac singuri rău prin criticile reciproce.

„Noi nu putem vorbi de unitate la antrenorii din România, în niciun caz. Noi în România suntem foarte buni toți. «Cei mai mari antrenori».

Dacă tu ești antrenor la Dinamo și ne întâlnim într-o emisiune, eu îți zic că tu ești prost și tu la fel mie. Exact ăștia suntem. Am multe exemple. Am văzut antrenori la masă care vorbeau de rău alți antrenori”, a mai spus Pancu

La noi toți sunt proști, totul e prost. Și ne mâncăm între noi. E o cultură. Mă uit la mulți antrenori care antrenează în Superliga, nu au nimic în plus. Nu am văzut vreo invenție de ordin tactic. Și români și străini. Nu am văzut nimic revoluționar. O mișcare, un triunghi care s-a închis invers, un jucător care a plecat dintr-o poziție și a încărcat alt spațiu. Daniel Pancu, antrenor la Rapid

Pancu crede că, în ritmul actual, tot mai mulți antrenori străini vor ajunge în Superliga, iar tehnicienii români vor avea tot mai puține oportunități.

„Suntem la fel ca ei (n.r. - ca antrenorii străini), doar că au alte pașapoarte și impun alt respect. Când un portughez are succes mai vin zece, când are un sârb mai vin zece…

În ritmul ăsta, în 5 ani o să stăm pe la tv pe la studiouri să îi analizăm pe Nuno Miguel, pe Slavic și pe Babic (n.r. – ironic). Cred că se vor înmulți studiourile”

La 30 septembrie 2026, lista antrenorilor din Superliga arată astfel:

  • U Craiova – Filipe Coelho
  • Dinamo – Nuno Campos
  • Rapid – Daniel Pancu
  • CFR Cluj – Marius Șumudică
  • Universitatea Cluj – Cristiano Bergodi
  • FCSB – Laurențiu Reghecampf
  • Petrolul Ploiești – Ricardo Sousa
  • UTA Arad – Adrian Mihalcea
  • Sepsi OSK – Ovidiu Burcă
  • FC Botoșani – Marius Croitoru
  • FC Argeș – Bogdan Andone
  • Farul Constanța – Ioan Ovidiu Sabău
  • Corvinul Hunedoara – Florin Maxim
  • FC Voluntari – Florin Pârvu
  • Oțelul Galați – Rui Duarte
  • Csikszereda – Valentin Suciu

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