„Nu e nicio surpriză” Daniel Pancu se aștepta la un astfel de rezultat la România - Bosnia: „Nu ai cum să joci fotbal cu ei!”

- România - Bosnia 2-4. Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, a reacționat după ce „tricolorii” au fost umiliți pe Arena Națională.
- Pancu se aștepta la un astfel de rezultat din cauza deciziilor luate de Gică Hagi privind formula de start.
Naționala lui Hagi nu a avut șanse în fața Bosniei, în duelul de pe teren propriu. Deși a dat semne de revenire, prin golurile lui Bîrligea și Cicâldău, bosniacii au rezistat de fiecare dată și au plecat de la București cu cele trei puncte.
România - Bosnia 2-4. Daniel Pancu: „Nu e nicio surpriză ce s-a întâmplat pe teren”
„E asumat. Am spus înainte de meci că e asumat. Totul e asumat. La ce jucători a pus azi în teren echipa națională, calitatea jocului e absolut normală. Nu pot să joace împreună.
Nu au cum să joace cu o echipă care a fost la Mondial. Nu e nicio surpriză ce s-a întâmplat pe teren. Nicio surpriză din punctul meu de vedere. Jucători care nu joacă împreună n-au cum să schimbe două pase.
Au fost frânturi de fotbal. Multe lucruri la întâmplare. Totul e asumat. La cum s-a întâmplat astăzi, nu poți avea nicio victorie. Nu ai cum. E selecție, asta a fost selecție și experiment.
Dacă am fi jucat și noi cu echipa de bază… au fost vreo 6 titulari în tribună. Nu ai cum să joci fotbal cu restul, în două zile de antrenament. Poți doar să-i vezi, altfel nu ai cum. E antrenor nou până la urmă.
E selecționer nou. Are ca obiectiv de calificat echipa națională la turneul final, campionatul european din Anglia, nu? Ăla e obiectivul, nu? S-a discutat mult despre obiectivul ăsta”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.
N-am văzut o talpă, un jucător să se ia la harță cu un bosniac. Ne pasau dintr-o atingere. N-am avut adversitate. Adversarul nu a avut agresivitate de niciun fel, de-asta. Au fost Radu, Burcă, Stanciu în teren, jucători vechi, eu dacă îi vedeam că pasau așa la noi acasă, erau 4 galbene în 5 minute. Aici pierdem foarte mult. Daniel Pancu
FOTO. România - Bosnia 2-4, în Liga Națiunilor
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Pentru România au marcat Bîrligea (28) și Cicâldău (62), dar nu a fost de ajuns ca „tricolorii” să obțină cele trei puncte.
Pentru bosniaci au punctat Gigovic (12), Muharemovic (19), Tabakovic (40) și Mahmic (55).