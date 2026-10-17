„Vrem să fim cât mai sus”  Danny Armstrong, printre cei mai în formă jucători din Superliga: „Asta mă motivează” +34 foto
Danny Armstrong
Superliga

„Vrem să fim cât mai sus” Danny Armstrong, printre cei mai în formă jucători din Superliga: „Asta mă motivează”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 12:06
  • Dinamo - FC Botoșani 2-0. Danny Armstrong (29 de ani), jucătorul „câinilor”, a vorbit despre perioada foarte bună pe care o traversează în acest sezon.
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Scoțianul este unul dintre cei mai în formă jucători din Superliga din acest moment. Armstrong a marcat și cu FC Botoșani, în minutul 81, și a ajuns la 15 contribuții de gol în 12 meciuri jucate.

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Danny Armstrong: „Vrem să fim cât se poate de sus”

Danny Armstrong este mulțumit de perioada pe care o parcurge Dinamo și speră ca echipa sa să își mențină poziția de lider în continuare.

„Mă simt bine. A fost un meci greu. Am avut multe ocazii, era doar o problemă de timp până să marcăm. Cred că meritam să înscriem. Eu am marcat primul, sunt fericit pentru Cătălin Cîrjan că a marcat al doilea gol. E bine, suntem fericiți, a ieșit ceea ce trebuia.

Sentimentul este fantastic. Vrem să fim cât se poate de sus și să câștigăm, ca să punem presiune pe celelalte echipe. Suntem într-o perioadă bună, echipa reușește să joace bine.

Mai sunt meciuri de disputat, dar este important să ne păstrăm avansul pe măsură ce înaintăm în campionat”, a declarat Armstrong la Prima Sport, citat de gsp.ro.

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (34 imagini)

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Armstrong a explicat și ce îl motivează ca să aibă cât mai multe reușite în acest sezon.

„Înseamnă că fac ceva bine dacă am atât de multe contribuții. Ne-a fost greu să-i desfacem, am avut multe ocazii. Este fantastic pentru mine să marchez.

Mă motivează suporterii, colegii, staff-ul și faptul că pot contribui la câștigarea meciurilor. Este excelent pentru mine. Faptul că ofer pase de gol este foarte important”, a mai adăugat scoțianul.

Danny Armstrong a marcat 5 goluri pentru Dinamo și a livrat 10 pase decisive în 12 meciuri jucate.

1 milion de euro
este cota de piață a lui Danny Armstrong, conform Transfermarkt

Dinamo este liderul din Superliga, cu 29 de puncte acumulate, la 5 puncte distanță de ocupanta locului secund, Rapid, care are un meci mai puțin disputat.

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