Danny Armstrong (27 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a vorbit despre „dubla” dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League.

Prima manșă va avea loc, joi, 21 august, de la ora 21:45, în Scoția. Returul e o săptămână mai târziu (28 august), pe Arena Națională, de la 21:30.

Fotbalistul scoțian nu are încredere că FCSB se va califica, mizând pe Aberdeen.

Danny Armstrong, despre „dubla” FCSB-ului din Europa League: „Aberdeen se va califica”

Danny Armstrong a vorbit despre cei de la Aberdeen, echipă pe care o vede ca fiind favorită în duelul cu campioana României, căreia dinamovistul i-a marcat 3 goluri în derby.

„Au jucători de calitate, cu fizic impunător, rapizi şi puternici, dar la fel şi FCSB, care vor da totul cu siguranţă. Va fi un meci de care cred că mă voi bucura ca fan neutru.

Au jucători cu experienţă. L-au pierdut anul trecut pe cel mai valoros jucător, Kevin Nisbet, care s-a întors în Anglia. Dar au în continuare jucători valoroşi precum Leighton Clarkson, Shayden Morris. Au adus un atacant nou, o aripă nouă.

Au fani care cântă, se manifestă, dar şi huiduie tot meciul dacă lucrurile merg rău. Aici, la Dinamo, ai suporterii alături de tine pe tot parcursul celor 90 de minute.

Sunt înfocaţi şi e superb să joci cu susţinere lor în spate, pe când la Aberdeen lucrurile pot deveni rapid destul de neplăcute. Aşa e specificul Scoţiei”, a declarat Danny Armstrong, conform orangesport.ro.

Nu-mi place Steaua (n.r. - FCSB), deci Aberdeen. Va fi o dublă interesantă, dar dacă vrei predicția mea, cred că Aberdeen se va califica Danny Armstrong, mijlocaș Dinamo

