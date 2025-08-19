Tecău a renunțat  Fostul tenismen nu va mai fi căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup

Horia Tecău (40 de ani) a anunțat că renunță la rolul de căpitan nejucător al echipei României de la Billie Jean King Cup.

Tecău ocupa această funcție din 7 martie 2022.

Într-un mesaj postat pe contul personal de Instagram, Horia Tecău a anunțat că nu va mai fi căpitanul nejucător al echipei naționale feminine.

Acesta a transmis un mesaj emoționant, mulțumindu-le celor care i-au fost alături în această perioadă.

„Am încheiat cu recunoștință rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup.

O experiență valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulțumesc celor care ați fost aproape”, a transmis Horia Tecău.

Anul trecut, România a participat în premieră la turneul final al Billie Jean King Cup. Echipa a fost eliminată încă din primul tur de Japonia, scor 2-1.

În play-off-ul cupei Billie Jean King Cup, România va înfrunta Polonia și Noua Zeelandă. Meciurile vor avea loc în perioada 14-16 noiembrie.

