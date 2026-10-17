„O să cred când o să văd” Cum a reacționat Danny Armstrong când șefii i-au spus că Dinamo e cea mai mare echipă din România

Danny Armstrong, 29 de ani, unul dintre starurile Superligii, a vorbit în presa din Scoția despre Dinamo, nivelul campionatului românesc și suporterii „câinilor”

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Fotbalistul britanic are 5 goluri și 10 pase de gol în 12 partide în acest sezon și este de departe cel mai apreciat fotbalist al roș-albilor.

El a povestit, pentru heraldscotland.com, cum vede alegerea de a juca pentru Dinamo, la mai mult de un an distanță, ce a făcut înainte de a semna și cum a gândit plecarea de la Kilmarnock, unde jucase 4 ani.

Danny Armstrong despre...

…nivelul fotbalului românesc: „În ceea ce privește standardul, pentru mine, este destul de similar cu liga scoțiană, cu siguranță. Aș spune că probabil sunt mai multe echipe mari aici. În ceea ce privește fotbalul și nivelul acestuia, există foarte multe asemănări”

…venirea în România: „Am simțit, spre sfârșitul perioadei mele în Scoția, că trebuie să încerc ceva nou. Avusesem destul de mult succes, dar trebuia să încerc o nouă provocare și să ies din zona de confort. Am vrut să arăt că pot să o fac într-un alt stil de campionat, în străinătate. Principalul lucru era să mă asigur mai întâi că locul era potrivit pentru mine și familie și, de îndată ce m-am documentat bine cu privire la București, am crezut că este. Dacă mi-ai fi spus când am ajuns că voi face ceea ce am făcut deja în România, ți-aș fi zis că ești nebun. E abia începutul și sper să putem realiza ceva special în acest sezon”

„Am simțit, spre sfârșitul perioadei mele în Scoția, că trebuie să încerc ceva nou. Avusesem destul de mult succes, dar trebuia să încerc o nouă provocare și să ies din zona de confort. Am vrut să arăt că pot să o fac într-un alt stil de campionat, în străinătate. Principalul lucru era să mă asigur mai întâi că locul era potrivit pentru mine și familie și, de îndată ce m-am documentat bine cu privire la București, am crezut că este. Dacă mi-ai fi spus când am ajuns că voi face ceea ce am făcut deja în România, ți-aș fi zis că ești nebun. E abia începutul și sper să putem realiza ceva special în acest sezon” …Dinamo: „Au fost momente dificile, dar a fost mai mult decât mi-aș fi putut dori. A fost mai bine decât mă așteptam. Sunt absolut încântat că am venit. Probabil că oamenii nu știu prea multe despre campionatul românesc, așa cum nu știam nici eu înainte să vin, dar este un nivel excelent. Fotbalul este o nebunie aici. Lumea din toată țara este obsedată de el. Mai ales să joc pentru clubul la care joc… E cea mai mare echipă din România, fără îndoială!”

…fani: „Când am semnat contractul, mi-au spus atunci că Dinamo este cel mai mare club. Evident că există și alte echipe mari în România, precum Rapid, FCSB, Cluj și Craiova. Toate aceste echipe sunt uriașe. Așa că m-am gândit: «O să cred când o să văd». Dar nu s-au înșelat. Fanii lui Dinamo sunt nebuni. La fiecare meci ai mii de fani care te urmăresc, sau atâția câți au voie să intre. De fiecare dată când avem un meci în deplasare, vindem toate biletele pe care ni le dau”

„Când am semnat contractul, mi-au spus atunci că Dinamo este cel mai mare club. Evident că există și alte echipe mari în România, precum Rapid, FCSB, Cluj și Craiova. La fiecare meci ai mii de fani care te urmăresc, sau atâția câți au voie să intre. De fiecare dată când avem un meci în deplasare, vindem toate biletele pe care ni le dau” …comparația România - Scoția: „Cred că aici se pune și mai mult accent pe fotbal. Toată lumea e obsedată de el. Toată lumea vorbește despre Dinamo și FCSB. Și, ori de câte ori Dinamo joacă un meci, este întotdeauna cel mai important meci pentru adversar. Fiecare echipă, când vine și joacă împotriva noastră, este întotdeauna cel mai important meci al ei. Unele dintre meciurile pe care le jucăm, derby-urile de exemplu, sunt fabuloase. Fanii sunt absolut incredibili. Ca jucător de fotbal, asta e tot ce îți dorești. Nu mă pot plânge deloc!”

„Cred că aici se pune și mai mult accent pe fotbal. Toată lumea e obsedată de el. Toată lumea vorbește despre Dinamo și FCSB. Și, ori de câte ori Dinamo joacă un meci, este întotdeauna cel mai important meci pentru adversar. Fiecare echipă, când vine și joacă împotriva noastră, este întotdeauna cel mai important meci al ei. Unele dintre meciurile pe care le jucăm, derby-urile de exemplu, sunt fabuloase. Fanii sunt absolut incredibili. Ca jucător de fotbal, asta e tot ce îți dorești. Nu mă pot plânge deloc!” …plecarea de la Kilmarnock la Dinamo: „Am avut oferte, dar nu am vrut să plec în ianuarie și apoi să se întâmple ceva rău cu clubul. Am simțit că este corect să rămân până la sfârșitul sezonului și să încercăm să obținem menținerea cât mai curând posibil. Abia apoi a venit momentul să plec. Nu era momentul în ianuarie. Nu simțeam că oportunitatea de a merge la Hearts la momentul respectiv era cea potrivită pentru mine, așa că am decis să nu o fac. Apoi, cealaltă opțiune a fost decizia pe care am luat-o, să rămân până la sfârșitul sezonului și să văd ce se întâmplă în vară. Nu a fost o decizie ușoară să plec de la Kilmarnock, dar cu siguranță a fost cea potrivită pentru cariera mea la momentul respectiv”

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