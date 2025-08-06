Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”

Antrenorul Zekirija Ramadani și portarul Faton Maloku au reprezentat Drita la conferința de miercuri seară.

Ramadani i-a răspuns malițios lui Gigi Becali, care spusese că se lasă de fotbal dacă va fi eliminat de Drita. Și a comentat și incidentele cu Kosovo: „Le-am zis băieților să nu reacționeze”.

FCSB - Drita va avea loc joi seară, de la ora 21:30, va fi în direct pe ProTV și liveTEXT pe GOLAZO.ro

Drita, campioana Kosovo, e la București pentru confruntarea din prima manșă a turului 3 preliminar de Europa League: joi, pe Arena Națională, de la ora 21:30.

Antrenor Drita: „Am jucat cu Steaua în urmă cu 24 de ani. Le-am zis jucătorilor ce atmosferă e!”

La conferința de miercuri seară au venit antrenorul Zekirija Ramadani, nord-macedonean, 47 de ani, la Drita din 2023, de patru ori campion al Kosovo cu patru echipe diferite, și portarul Faton Maloku, 34 de ani, la Drita din 2019.

Eu și antrenorul Shkendijei ne-am luat împreună licența de antrenori. I-am contactat pe cei de la Shkendija după meciurile cu FCSB. Să repetăm succesul lor? De aceea am venit, crezând în victorie Zekirija Ramadani, antrenor Drita

„Înfruntăm o formație foarte cunoscută, cu tradiție, cu fani faimoși. Am mai fost aici în urmă cu 24 de ani jucând împotriva Stelei (n.r. cu Sloga Jugomagnat; FCSB a câștigat de două ori, 3-0 la București și 2-1 în deplasare, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor)”, a declarat Ramadani.

„Știu atmosfera, știu ce s-a petrecut pe stadion, le-am transmis jucătorilor la ce să se aștepte”, a completat.

Cunosc FCSB, istoria sa. Știm și că trece printr-o criză, dar toate echipele din lume au și perioade de criză. Noi nu ne-am pregătit acum pentru o formație în criză, ne-am pregătit pentru cea mai bună FCSB Zekirija Ramadani, antrenor Drita

Antrenor Drita: „Shkendija a avut noroc că nu a fost pedepsită de FCSB”

Nu a fost surprins că FCSB a fost eliminată de Shkendija.

„Vin din nordul Macedoniei de Nord, cunosc bine Shkendija, nu m-a surprins deloc performanța sa.

Admit că și la Skopje, și la București, Shkendija a avut noroc că nu a fost pedepsită de FCSB”.

A repetat: „Nu ne-am pregătit pentru o echipă în criză, ci pentru un adversar puternic, Steaua. Am văzut câteva meciuri ale sale, cele cu Shkendija, Farul și Dinamo, nu văd niciun avantaj pentru noi că Steaua trece printr-o criză”.

Întrebat dacă a observat slăbiciunile FCSB, acesta a răspuns: „Nu vi le spun”.

Știm că ne așteaptă un meci foarte important, ne-am pregătit. Vom da totul pentru cel mai bun rezultat Faton Maloku, portar Drita

Ramadani: „Noi, ca antrenori, nu putem spune că ne părăsim meseria dacă pierdem”

I s-a spus că Elias Charalambous a afirmat la conferința de miercuri că „Drita e foarte bine organizată și ne așteaptă un duel dificil”. Dar și că Gigi Becali a zis că se retrage din fotbal dacă FCSB va fi eliminată de Drita, „nu există echipă mai slabă decât Drita”:

„Îl considerat pe antrenorul FCSB un coleg și declarația colegului e foarte profesionistă, a analizat jocul nostru”, s-a referit el la Elias.

L-a ironizat dur pe finanțatorul roș-albaștrilor. „Noi, ca antrenori, nu putem spune că ne părăsim meseria dacă pierdem, noi nu suntem oameni de afaceri.

Dacă au avere mare, afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”.

Ramadani: „Ce norocoși că nu joacă numărul 10”

Ramadani i-a remarcat dintre jucătorii lui FCSB pe „Șut, care ajută mult apărarea”, și pe Tănase: „Ce norocoși suntem că numărul 10 nu va juca împotriva noastră. L-am văzut și cu Dinamo”.

L-a observat și pe fundașul dreapta, Crețu: „E foarte ofensiv, l-am urmărit cu Shkendija, a urcat de multe ori, a dat zece centrări, dar nu s-a conectat prea bine cu atacanții”.

Despre incidentele cu Kosovo: „ Le-am zis jucătorilor să nu asculte și să nu reacționeze”

Nu a fost evitat subiectul incidentelor din trecut la meciurile naționalei Kosovo de la București, incidente provocate de scandarea „Kosovo e Serbia”.

În noiembrie 2024, adversarii s-au retras de pe teren și au refuzat să se întoarcă.

„Știm de acele incidente, dar suntem profesioniști și am venit aici pentru fotbal, vrem să jucăm fotbal”, a declarat portarul Maloku.

Antrenorul Ramadani a intervenit: „E deranjant ce se strigă din tribune, dar le-am zis jucătorilor să nu asculte, să minimizeze ce se întâmplă în afara terenului și să nu reacționeze”.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport