Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus

Stipe Perica (30 de ani) s-ar putea întoarce pe teren după accidentare în meciul lui Dinamo cu Metaloglobus.

Perica, jucător adus în iarna trecută de Dinamo de la Rijeka, s-a accidentat în primul amical al verii, pierdut de „câini” cu 0-3 în fața Petrolului. Atacantul croat a ratat ambele cantonamente ale echipei și nu a putut juca nici în primele meciuri din noul sezon.

Perica a revenit la antrenamentele lui Dinamo

Alex Pop (25 de ani), atacantul alb-roșiilor, a dezvăluit faptul că Stipe Perica a început să se pregătească alături de echipă.

„ Stipe [Perica] a făcut azi primul antrenament normal cu echipa , cred că va fi refăcut pentru următorul meci, ca să fie cel puțin în lot”, a declarat Alex Popa la emisiunea Liga Digi Sport.

Astfel, atacantul croat ar putea reveni pe teren în meciul cu Metaloglobus, din deplasare. Partida va avea loc vineri, 8 august, de la ora 21:30, la Clinceni.

650 de mii de euro valorează Stipe Perica, conform Transfermarkt

Gabi Torje, despre problemele lui Perica: „O accidentare netratată, care s-a agravat”

De asemenea, Gabriel Torje, fost jucător important al lui Dinamo, cu peste 160 de meciuri în tricoul „câinilor”, a vorbit și el despre accidentarea lui Perica, în cadrul aceleiași emisiuni:

„ E din cauză că a avut o accidentare netratată sezonul trecut, care s-a agravat. A devenit cronică și a trebuit să stea mai mult.

El a revenit înainte de momentul în care trebuia să revină, s-a grăbit să intre pentru a face pregătirea de vară. De multe ori graba asta te face să stai mai mult decât în mod normal”.

Perica a fost transferat gratuit de clubul antrenat de Zeljko Kopic de la Rijeka, la începutul acestui an.

Acesta a mai jucat pe la Chelsea, Udinese, Kasimpasa, Watford sau Standard Liege.

73 de goluri a reușit Stipe Perica în 301 partide jucate în cariera sa

