Bijuteria de 75.000.000 € prinde contur  FOTO. Imagini cu stadiul lucrărilor de la noua sală polivalentă: va avea primul velodrom interior din România +7 foto
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Bijuteria de 75.000.000 € prinde contur FOTO. Imagini cu stadiul lucrărilor de la noua sală polivalentă: va avea primul velodrom interior din România

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 05:00
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 05:00
  • Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, a postat imagini cu stadiul lucrărilor la noua Sală Polivalentă din Craiova.
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Arena se construiește pe amplasamentul fostului Stadion „Tineretului” și va include primul velodrom interior din România. Lucrările au început în iunie 2024, iar termenul de finalizare este august 2027.

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FOTO. Cum arată lucrările la noua Sală Polivalentă din Craiova

Arena va avea o capacitate de 8.000 de locuri și va fi a treia cea mai mare din țară, după BT Arena din Cluj (10.000 de locuri) și Polivalenta din Brașov (11.233  locuri), care va fi și ea inaugurată anul viitor.

„Imaginile de pe șantierul viitorului complex sportiv de pe amplasamentul fostului Stadion al Tineretului spun, poate mai bine decât orice raport de progres, cât de mult a avansat acest proiect.

Arena începe să-și dezvăluie forma spectaculoasă. Se văd deja suprafețele de joc, gradenele prind contur, iar montarea elementelor prefabricate se apropie de final.

De altfel, lucrările avansează într-un ritm bun, iar structura sălii este deja realizată în proporție de aproape 90%.

În mai puțin de doi ani, acest loc va reprezenta un complex sportiv de referință, capabil să găzduiască la cele mai înalte standarde competiții naționale și internaționale de ciclism, atletism și alte sporturi de sală”, a scris Cosmin Vasile pe contul său personal de Facebook.

Stadiul lucrărilor la a doua Sală Polivalentă din Craiova Foto Facebook Cosmin Vasile .jpg
Stadiul lucrărilor la a doua Sală Polivalentă din Craiova Foto Facebook Cosmin Vasile .jpg

Galerie foto (7 imagini)

Stadiul lucrărilor la a doua Sală Polivalentă din Craiova Foto Facebook Cosmin Vasile .jpg Stadiul lucrărilor la a doua Sală Polivalentă din Craiova Foto Facebook Cosmin Vasile .jpg Stadiul lucrărilor la a doua Sală Polivalentă din Craiova Foto Facebook Cosmin Vasile .jpg Stadiul lucrărilor la a doua Sală Polivalentă din Craiova Foto Facebook Cosmin Vasile .jpg Stadiul lucrărilor la a doua Sală Polivalentă din Craiova Foto Facebook Cosmin Vasile .jpg
+7 Foto
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În prezent, Craiova mai beneficiază de o Sală Polivalentă, inaugurată în noiembrie 2012, cu o capacitate de 4.215 locuri.

75.000.000 de euro
este costul la care se ridică costurile la noua Polivalentă din Craiova

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