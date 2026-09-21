Explicații după Atletico - Real Spaniolii au publicat rapid discuția dintre VAR și „central”, după controversele iscate: „Interpretasem altfel” +19 foto
Atletico Madrid - Real Madrid 2-1. Foto: IMAGO
Campionate

Explicații după Atletico - Real Spaniolii au publicat rapid discuția dintre VAR și „central”, după controversele iscate: „Interpretasem altfel”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.09.2026, ora 11:50
alt-text Actualizat: 21.09.2026, ora 11:50
  • Atletico - Real Madrid 2-1. Comisia Tehnică a Arbitrilor a dezvăluit conversațiile purtate de arbitrul Ortiz Arias cu cei din camera VAR, după tensiunile generate în derby-ul din La Liga.
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Partida de pe Metropolitano a fost presărată de controverse de la început până la final, iar instituția spaniolă a ținut să lămurească rapid situația.

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Trujillo Suarez, arbitrul VAR: „Posibilă confuzie de identitate”

Prima explicație vine pentru faza din minutul 36, când Bellingham a intrat dur prin alunecare la Romero, iar argentinianul l-a călcat apoi cu crampoanele pe genunchi.

În primă fază, arbitrul Miguel Ortiz Arias i-a arătat cartonașul galben lui Bellingham, dar Trujillo Suarez, arbitrul VAR, l-a chemat să revadă faza la marginea terenului.

„Miguel, îți recomand să revizuiești faza pentru a evalua o posibilă confuzie de identitate.

Observ că jucătorul de la Atletico Madrid este cel care îl calcă pe jucătorul de la Real Madrid, iar jucătorul de la Madrid este cel care atinge mingea”, i-a transmis Suarez „centralului”, potrivit as.com.

După ce a văzut imaginile, Ortiz Arias a schimbat decizia din teren:

„Bine, voi anula cartonașul galben acordat jucătorului de la Real Madrid și îi voi acorda un cartonaș galben jucătorului de la Atletico, OK?”.

Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport
Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (19 imagini)

Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport Tensiunile dintre Atletico și Real Madrid / foto: capturi Prima Sport
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Trujillo Suarez, la faza penalty-ului: „Îl ține pe adversar într-o ocazie evidentă de gol”

A doua fază explicată este cea din minutul 50, când arbitrul Arias a dictat penalty pentru Atletico Madrid, după un fault al lui Huijsen asupra lui Simeone, din postura de ultim apărător.

Deși acțiunea s-a desfășurat astfel, fundașul Realului a văzut inițial doar cartonașul galben, însă, după o nouă fază revăzută de „central” la monitorul VAR, a luat decizia de a schimba cartonașul galben cu cel roșu.

„Observ că jucătorul de la Real Madrid îl ține pe adversar fără ca acesta să aibă vreo șansă de a lupta pentru minge, într-o ocazie evidentă de gol”, a transmis Trujillo Suárez.

Astfel, Arias Ortiz a informat apoi că-și va schimba decizia în privința cartonașului:

„Bine, interpretasem că portarul ar fi putut ajunge la minge. Portarul nu se află la o distanță de la care ar putea ajunge la minge. Voi schimba cartonașul galben cu unul roșu și mențin penalty-ul”, a spus „centralul”.

Astfel, Atletico Madrid s-a impus cu 2-1 în cele din urma, urcând pe poziția secundă în La Liga, la 5 puncte spatele Barcelonei.

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