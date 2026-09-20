Medalie de aur la tenis de masă!  VIDEO. Eduard Ionescu și Darius Movileanu au reușit un parcurs senzațional în Kazahstan

Eduard Ionescu și Darius Movileanu au cucerit medalia de aur în proba de dublu masculin, la WTT Star Contender Astana 2026.

Parcursul senzațional al celor doi componenți ai lotului național de tenis de masă, mai jos.

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În ultimul act al competiției, Ionescu și Movileanu au învins pereche din Rusia formată din Nikita Artemenko și Denis Ivonin.

VIDEO. Eduard Ionescu și Darius Movileanu au câștigat medalia de aur la WTT Star Contender Astana

Sportivii români au câștigat medalia de aur la WTT Star Contender după ce s-au impus cu scorul de 3-1 (13-11, 12-10, 5-11, 11-7) în finala probei de dublu masculin.

„Eduard Ionescu și Darius Movileanu au făcut diferența prin sincronizarea loviturilor și a deplasărilor, reacțiile rapide și încrederea în jocul partenerului, iar primele două seturi, câștigate la limită, cu 13-11 și 12-10, au evidențiat forța perechii României în momentele de presiune.

Adversarii au redus diferența în setul al treilea, însă tricolorii au răspuns imediat. Au recâștigat controlul mesei, au avut precizie și inspirație în schimburile decisive și au închis finala cu 11-7, pentru victoria cu 3-1”, a notat Federația Română de Tenis pe Facebook.

Medalia de aur a fost obținută de Ionescu și Movileanu după 4 victorii consecutive ale acestora:

Optimi : Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Flavien Coton/Thibault Poret (Franța) 3-0 (11-8, 11-7, 11-3)

: Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Flavien Coton/Thibault Poret (Franța) (11-8, 11-7, 11-3) Sferturi : Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Li Hechen/Zhou Guanhong (China) 3-2 (10-12, 6-11, 14-12, 11-0, 11-7)

: Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Li Hechen/Zhou Guanhong (China) (10-12, 6-11, 14-12, 11-0, 11-7) Semifinale : Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Zhou Qihao/Xue Fei (China) 3-1 (11-7, 11-8, 6-11, 12-10)

: Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Zhou Qihao/Xue Fei (China) (11-7, 11-8, 6-11, 12-10) Finală: Eduard Ionescu/Darius Movileanu – Nikita Artemenko/Denis Ivonin (Rusia) 3-1 (13-11, 12-10, 5-11, 11-7)

Iulian Chirița și Ovidiu Ionescu, dar au fost eliminați în turul 1 de perechea din China formată din Yu Haiyang și Tang Yiren, scor 1-3 (11-7, 9-11, 3-11, 13-15).

VIDEO. Finala câștigată de Eduard Ionescu și Darius Movileanu la WTT Star Contender Astana

Parcursul celorlalți sportivi români la WTT Star Contender Astana

În cadrul probei de simplu masculin, Darius Movileanu a ajuns până în optimi, acolo unde a fost învins de americanul Kanak Jha, scor 0-3 (11-13, 16-18, 7-11). Câștigase în fața unor jucători mult mai bine cotați: Bo Fang și Patrick Franziska.

Iulian Chirița s-a oprit în șaisprezecimi, unde a fost învins de francezul Flavien Coton cu scorul de 1-3 (9-11, 9-11, 11-8, 9-11).

Drumul lui Eduard Ionescu și Ovidiu Ionescu s-a oprit în turul 3, conform frtmromania.ro.

În proba de simplu feminin au participat Andreea Dragoman, Elizabeta Samara, Elena Zaharia și Bernadette Szocs. Cele mai bune rezultate au fost obținute de ultimele două, care au ajuns până în optimi.

La dublu feminin, perechile formate din Bernadette Szocs/Elizabeta Samara și Andreea Dragoman/Elena Zaharia au fost învinse tot în optimi.

În cadrul probei de dublu mixt, drumul sportivilor români la WTT Star Contender de la Astana s-a oprit în optimi. Darius Movileanu și Andreea Dragoman au fost învinși de perechea chineză Chen Junsong/Wang Yidi (China), scor 1-3 (3-11, 11-5, 5-11, 5-11).

Eduard Ionescu și Bernadette Szocs au cedat și ei în fața perechii Bo Fang (Kazahstan) / Jia Nan Yuan (Franța), scor 1-3 (8-11, 7-11, 12-10, 5-11).

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