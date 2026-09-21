Inter Miami - San Diego 2-2. Lionel Messi (39 de ani) a marcat primul gol al echipei sale în cel mai recent meci disputat în MLS și a ajuns la 930 de goluri reușite în carieră.

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Starul argentinian și formația sa veneau după succesul din finala Campeones Cup, iar acesta a reușit să fie din nou decisiv pentru echipă, pentru a noua partidă consecutivă.

Inter Miami - San Diego 2-2 . Lionel Messi a ajuns la 930 de goluri în carieră

Campionul mondial din 2022 marcat golul egalării în minutul 23, din lovitură liberă.

Acesta a încercat să centreze în careu, Casemiro nu a putut să reia cu capul, însă presiunea pusă de jucători l-a încurcat pe portar advers, care nu a reușit să oprească balonul.

Astfel, Messi a marcat golul cu numărul 20 al sezonului de MLS, însă, cel mai important aspect este borna de 930 de goluri înscrise de-a lungul carierei sale impresionante.

În acest moment, Leo Messi este 70 de goluri distanță de incredibilul număr de 1.000 de goluri, obiectivul pe care și l-a setat Cristiano Ronaldo.

Starul lusitan luptă pentru a-l atinge în acest sezon, având în prezent un total de 979 de goluri marcate.

Rămâne de văzut însă cum va aborda Messi viitorul său. Argentinianul s-a retras recent de la echipa națională după decesul tatălui său, care l-a afectat profund, iar viitorul acestuia este incert în privința continuității la club.

Fotbalistul mai are contract cu Inter Miami până la finalul anului 2028, ceea ce înseamnă mai bine de două sezoane. La acel moment, Messi va avea exact vârsta din prezent lui Cristiano Ronaldo, 41 de ani și jumătate.

1354 de goluri a influențat Messi de-a lungul carierei. Cele 930 marcate, la care se adaugă 424 de pase decisive

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