„Am nevoie de mai mulți bani” Dialogul dintre Darwin Nunez și Luis Diaz s-a viralizat. După transferul de la Liverpool la Al Hilal, atacantul și-a triplat salariul!

Un interviu din februarie 2025, cu Darwin Nunez (26 de ani) și Luis Diaz (28 de ani) a revenit în centrul atenției fanilor. Uruguayanul îi spunea columbianului, în spirit de glumă, că are nevoie de mai mulți bani.

Șase luni mai târziu, Darwin Nunez a semnat cu Al Hilal și și-a triplat salariul pe care îl avea la Liverpool.

Darwin Nunez a pus capăt unei perioade de trei ani pe Anfield, timp în care a disputat 143 de meciuri, a înscris 40 de goluri și reușit să ridice trofeul Premier League.

Darwin Nunez, discuție virală cu Luis Diaz

În luna februarie a acestui an, Darwin Nunez și Luis Diaz, pe atunci jucători ai lui Liverpool, au dat un interviu care nu a atras prea mult atenția la acea vreme, dar a revenit în actualitate acum.

Atacantul uruguayan a spus, atunci, în glumă: „Am nevoie de mai mulți bani!”, iar apoi a completat cu un îndemn către Luis Diaz: „Hai să mergem în Arabia Saudită!”.

45 de milioane de euro valorează Darwin Nunez, conform Transfermarkt

Darwin Nunez are un salariu triplu la Al Hilal

După ce a părăsit Liverpool după 3 sezoane, Darwin Nunez s-a alăturat formației saudite Al Hilal. Acolo, uruguayanul va avea un salariu de trei ori mai mare față de cel primit pe Anfield.

Nunez va câștiga în jur de 23 de milioane de euro pe sezon în tricoul saudiților , potrivit marca.com.

Al Hilal a plătit pentru atacantul „cormoranilor” 53 de milioane de euro. Totuși, Liverpool a ieșit în pierdere cu Darwin Nunez după ce, în 2022, formația engleză l-a transferat de la Benfica pentru 85 de milioane de euro.

35 de selecții și 13 goluri a reușit Darwin Nunez pentru naționala Uruguayului

Trofeele câștigate de Darwin Nunez la Liverpool:

1X Premier League

1X Cupa Ligii Angliei

1X Supercupa Angliei

La Al-Hilal, pe postul de atacant, Nunez va avea de concurat cu jucători precum: Aleksandar Mitrovic (30 de ani, 18 milioane de euro), Marco Leonardo (22 de ani, 18 milioane), Abderrazak Hamdallah (34 de ani, 1,8 milioane) sau Abdullah Radif (22 de ani, 500.000 de euro).

