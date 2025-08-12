Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril:  „Multă calitate”

Ianis Stoica (22 de ani) a fost lăudat de Jose Faria (39 de ani), antrenorul formației Estrela Amadora, după debutul cu gol reușit de român în meciul Estoril - Estrela Amadora 1-1, din prima etapă a ligii portugheze.

1-1, din prima etapă a ligii portugheze. Totuși, tehnicianul lusitan le-a mărturisit jurnaliștilor că nu i-a plăcut jocul lui Stoica în amicalul cu Al Nassr și a vorbit despre asta cu fotbalistul.

Estrela a început deplasarea de la Estoril cu Ianis Stoica pe bancă, însă românul a fost trimis pe teren în minutul 74 și, după doar un minut, a marcat golul care a adus un punct echipei sale.

Jose Faria, despre Ianis Stoica: „Are multă calitate”

Jose Faria, antrenorul echipei Estrela Amadora, l-a lăudat pe Ianis Stoica la conferința de presă, dar a precizat că l-a și certat pentru prestația din amicalul cu Al Nassr, câștigat de portughezi, scor 1-0.

„Se vorbește mult despre familie în fotbal, dar trebuie să simt că jucătorii mei vorbesc limba mea. Trebuie să simt legătura.

Ianis a ajuns mai târziu decât ceilalți, dar a ținut ritmul jocului. Am vrut ca în repriza a doua să profităm de calitatea lui.

Este și el un băiat, are puțin peste 20 de ani. Se vorbește despre Ianis de la 16 ani, a avut ocazia să meargă în Premier League și la diferite niveluri, dar până la urmă nu a ajuns acolo, a întârziat puțin. Acum are mult potențial, multă calitate ”, a declarat Jose Faria.

2 milioane de euro valorează Ianis Stoica, conform Transfermarkt

Estoril a condus-o pe Estrela cu 1-0 la pauză. Ianis Stoica a intrat în minutul 74, iar, un minut mai târziu, acesta a înscris la debut după o alunecare în 6 metri, în urma unei centrări pe jos a lui Rodrigo Pinho.

Evoluția bună a românului a fost notată cu 7, cea mai mare notă, de către A Bola. Alți 3 fotbaliști de la Estrela Amadora au mai primit acest calificativ: Renan Ribeiro, Moreira și Kikas.

Jose Faria, despre prestația lui Ianis Stoica în amicalul cu Al-Nassr : „Nu mi-a plăcut”

Estrela și Al-Nassr s-au întâlnit într-un amical la începutul lunii. Portughezii care au terminat sezonul trecut pe locul 15 în campionat au reușit surpriza și au câștigat cu scorul de 1-0 în fața echipei lui Cristiano Ronaldo.

Ianis Stoica a jucat în acea partidă, iar antrenorul său, Jose Faria, a spus la conferința de presă de după meciul cu Estoril că nu a fost mulțumit de evoluția românului în meciul cu saudiții.

„ Nu mi-a plăcut prea mult jocul pe care l-a făcut împotriva lui Al-Nassr, i-am spus asta. Când are mingea știm că este diferit.

Anul acesta nu vreau să căutăm scuze, asta e, fotbalul e așa, în teren sunt 11 contra 11, plus cei care sunt pe bancă și ajută, și acesta este drumul pe care vrem să mergem”, a mai adăugat tehnicianul lui Estrela.

