Universitatea Craiova a anunțat că David Barbu (19 ani), atacant, va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, în acest sezon.

Tânărul atacant va evolua pentru formația antrenată de Adrian Mihalcea până la finalul acestui sezon, fiind cedat sub formă de împrumut de Universitatea Craiova. Anunțul a fost făcut chiar de către formația olteană.

David Barbu, împrumutat de U Craiova la UTA Arad

În tricoul alb-albastru, Barbu a jucat 20 de meciuri și a marcat un gol. De asemenea, acesta a evoluat în toate cele 4 partide disputate de România la EURO U19 din vara acestui an, reușind să înscrie 3 goluri.

În actuala stagiune, Barbu a fost introdus pe teren în doar 4 partide din campionat.

250.000 de euro este cota lui David Barbu, conform Transfermarkt

„OFICIAL | David Barbu va evolua la UTA Arad, sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon competițional.

Mult succes, David!”, a transmis Universitatea Craiova.

UTA Arad a emis și ea un comunicat în care l-a prezentat pe tânărul atacant, prin intermediul site-ului oficial.

„În vârstă de 19 ani, cu o înălțime de 1,90 m și profil ofensiv versatil, David Barbu vine să întărească lotul echipei noastre! De puțin timp, UTA și Universitatea Craiova au parafat împrumutul jucătorului până la finalul sezonului în curs.

Barbu sosește la Arad după evoluțiile remarcabile la nivel internațional de junior din această vară. Atacantul crescut de academia Universității Craiova a marcat nu mai puțin de 3 goluri în cele patru meciuri desfășurate de naționala României U19 la Euro 2025.

Tot la nivel juvenil, acesta a câștigat Liga Elitelor U-16, U-17, apoi Liga de tineret și Supercupa cu formația olteană. Multă baftă la Arad, David!”, a transmis gruparea Arădeană.

